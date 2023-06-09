Путин назвал необычно хорошим развитие экономических отношений России и Белоруссии

Качество и структура экономических отношений России и Белоруссии меняются в нужную сторону, они развиваются необычно хорошо, заявил глава российского государства Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

«По вопросам безопасности, экономического взаимодействия – там есть о чем поговорить. Нас это не может не радовать, но даже необычно, тьфу-тьфу, необычно хорошо – развивается хорошими темпами, во всяком случае. И качество взаимодействия, структура экономических отношений меняются в нужную сторону», – цитирует ТАСС Путина.

Он добавил, что «прежде всего упор делается сегодня не только на традиционные отрасли сотрудничества, но и на высокотехнологичные сферы, что не может не радовать.

«Я уж сейчас не буду говорить о цифрах товарооборота растущего», – отметил президент России.

Путин подчеркнул, что рад видеть Лукашенко в Сочи, и поздравил его с приездом.

Президент России обратил внимание, что премьер-министры стран СНГ и ЕАЭС уже несколько дней работают в Сочи.

«Работают очень хорошо, активно. Сейчас съезжу к ним, поприветствую. Если позволите, от вашего имени – тоже», – обратился Путин к Лукашенко. «Буду благодарен, если это уместно», – ответил президент Белоруссии.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи в неформальной обстановке.