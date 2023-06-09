В Минске задумались о сотрудничестве с новыми регионами России Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Сочи 9 июня 2023, 12:08 Текст: Алина Власенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретятся в Сочи, мероприятие начнется в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что российский лидер в пятницу находится в Сочи и в скором времени проведет неформальную беседу с Лукашенко, передает ТАСС.

Кроме того, добавил Песков, Путин в пятницу проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме того, Путин отправится в «Сириус», где встретится с премьерами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Там же запланировано выступление Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. ВЦИОМ: Путин и участники спецоперации возглавили список современников, которыми гордятся россияне ВЦИОМ: Путин и участники специальной военной операции возглавили список современников, которыми гордятся россияне 8 июня 2023, 14:24 Текст: Алина Власенко

Список современников, которыми можно гордиться, возглавили президент России Владимир Путин и участники специальной военной операции, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Назвать современников, которыми может гордиться страна, смог каждый второй опрошенный (49%). Первые строчки занимают президент Владимир Путин (19%) и военнослужащие, участники СВО (14%). Далее следуют другие политические деятели, спортсмены и ученые, говорится в сообщении на сайте ВЦОИМ.

На вопрос, какие значимые достижения произошли в стране за последние 10–15 лет, дал ответ каждый второй россиянин. Так, опрошенные говорили о воссоединении с Крымом и другими новыми регионами (11%), благоустройстве городов, развитии инфраструктуры, строительстве и ремонте дорог (9%). Часть россиян отметили развитие промышленности, производства и сельского хозяйства, в том числе космической отрасли (8%), развитие экономики, предпринимательства, успехи импортозамещения (8%), столько же указали на социальную политику, поддержку материнства и детства (8%). Среди других ответов звучали спортивные достижения последних 10–15 лет, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу (8%), улучшение военной промышленности, строительство Крымского моста, общий рост уровня жизни в стране (по 5%). Также, согласно опросу, принять участие в праздничных торжествах в День России планируют 17% респондентов, но чаще россияне 12 июня будут работать (25%). Заниматься домашними делами планируют 22%, отдыхать на природе решили 21% россиян, а заниматься дачным участком намерены 20% респондентов. При этом 70% опрошенных знают, что 12 июня отмечается праздник День России. Опрос проводился 2 июня 2023 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет посредством телефонного интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Путин пообещал написать письмо бойцам в зону спецоперации

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что напишет письмо со словами поддержки военнослужащим в зону СВО. Он отметил, что на бойцах, которые ответственно выполняют свой долг, держится вся страна. Путин провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Глава региона рассказал, что в зону боевых действий отправляются письма от детей и ветеранов, передает ТАСС. «Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком. Я думаю, это будет хорошим подспорьем», – сказал Клычков президенту. На это предложение Путин ответил, что сделает это с удовольствием. Губернатор также рассказал о мобилизованном с позывным Депутат, который не соглашается отправиться домой на отдых спустя шесть месяцев службы, «пока не выполнит задачу». «На таких ребятах и страна вся держится», – сказал Путин. Новости СМИ2 Герасимов доложил Путину о результатах боя на Запорожском направлении 8 июня 2023, 19:07 Текст: Ольга Иванова

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов утром доложил президенту России Владимиру Путину о результатах ночного боя на Запорожском направлении. Об этом сообщил командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук, а также добавил, что накануне вечером «верховный главнокомандующий связывался с командующим войск военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении», передает ТАСС. Ранее Минобороны России показало уничтожение украинской техники на Запорожском направлении. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что украинские военные совершили попытку прорыва при помощи около 1,5 тыс. человек на Запорожском направлении. ВСУ потеряли 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. За 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин. Предприниматель: Россия становится центром молодежной бизнес-дипломатии в Евразии Предприниматель Кабиров: Россия превращается в центр молодежной бизнес-дипломатии в Евразии

Фото: photo.roscongress.org

Текст: Дарья Волкова

Молодежный форум дает возможность начинающим предпринимателям из СНГ и ЕАЭС коммуницировать друг с другом, развивать бизнес в дружественных странах и укреплять межгосударственное сотрудничество. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал участник форума Артур Кабиров. Ранее на федеральной территории «Сириус» в Сочи открылся II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС. «Благодаря усилиям нашего президента, Россия превращается в центр молодежной дипломатии и бизнес-сотрудничества евразийского пространства. Участие в этом форуме принимают молодые предприниматели из всех стран СНГ и ЕАЭС, а значит, у нас есть невероятная возможность познакомиться друг с другом, завести полезные контакты и продолжать общение и сотрудничество за пределами мероприятия», – рассказал Артур Кабиров, участник форума, чемпион мира по полиатлону, директор сети спортивных школ по девяти видам спорта. «Все мы столкнулись с одной проблемой – отсутствие возможности развивать бизнес в дружественных странах. И форум призван решить этот вопрос. Лично я выступил с инициативой создания единой молодежной бизнес-платформы, в которую будут интегрированы страны-участницы СНГ и ЕАЭС. Планируется, что там будут размещены бизнес-кейсы, информация об особых налоговых зонах и возможностях для инвестиций, создания бизнеса», – поделился собеседник. «Например, если я захочу развивать свой бизнес в Казахстане, то на этой платформе найдутся ответы на все интересующие вопросы. Там же получится заручиться поддержкой коллег из этого государства. Большое внимание будет уделяться помощи при коммуникации с органами власти, поскольку зачастую это становится одной из самых непростых задач для предпринимателя», – пояснил он. «Сложно спорить с тем, что молодежь – самая активная и инициативная возрастная группа населения. Мы стремимся общаться с такими же молодыми и активными предпринимателями из других стран. Отрадно видеть, что эти стремления и наши созидательные инициативы поддерживаются руководством дружественных государств», – подчеркнул Кабиров. «Кроме того, я бы обратил внимание на язык общения, который является преобладающим на форуме. Нас разделили на команды таким образом, чтобы мы все взаимодействовали с представителями стран СНГ и ЕАЭС. И именно русский язык стал доступным всем средством коммуникации. Сегодня мы закладываем основу дальнейшего молодежного сотрудничества в таком формате», – заключил Кабиров. В среду, 7 июня, на федеральной территории «Сириус» в Сочи открылся II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС. Событие объединило 150 молодых ребят из девяти стран, помимо России. Страны-участники – Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Куба. Премьер-министр России Михаил Мишустин поприветствовал гостей и рассказал о совместных молодежных проектах. Например, «100 идей для СНГ», который рассчитан на активных, целеустремленных и творческих людей. «Мы очень рады, что наша молодежь дружит, вместе работает. Хочу сказать вам в целом о программах СНГ. У нас сегодня есть такая программа – «100 идей для СНГ». И мы ждем эти идеи. Нам очень важно строить наше Содружество так, чтобы было удобно, комфортно в том числе молодежи. (…) А особенно важно, что ожидает наша молодежь. В ЕАЭС мы также строим интеграцию. Хочу сказать, что в нашем объединении – 30% молодежи. Это примерно 55 миллионов человек. 55 млн – какая это сила!» – отметил Мишустин. Глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович выразил уверенность, что необходимо развивать молодежный обмен, знакомить молодое поколение с культурой евразийских стран, экономикой ЕАЭС. «В странах ЕАЭС молодежные организации совместно с университетами реализуют отдельные проекты, которые охватывают такие темы, как волонтерство, студенческий спорт, молодежная наука, предпринимательство, туризм, – отметил Мясникович. – Но эти проекты разрознены, их нужно масштабировать на пространстве ЕАЭС». Главным событием первого дня стала пленарная сессия «ЕАЭС для молодых: ожидание-реальность». На сессии эксперты обсудили уровень осведомленности молодежи о возможностях формата ЕАЭС, результаты и задачи на ближайшие годы, а также выявили точки роста. Новости СМИ2 Путин рассказал об отношении к легионерам в футболе Путин: Легионеры в футболе – это неплохо, но все хорошо в меру

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Легионеры в российском футболе – это нормально, если их количество находится в разумных пределах, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Глава региона рассказал президенту, что в орловской футбольной команде все игроки будут местными, а легионеры в команду не попали.

«Легионеры – это неплохо, просто все хорошо в меру», – заметил в ответ на это Путин, передает ТАСС. В мае иностранным игрокам продлили разрешение на приостановку с российскими и украинскими клубами до середины 2024 года. В Минске задумались о сотрудничестве с новыми регионами России Минобразования Белоруссии: Минск прорабатывает вопрос сотрудничества с новыми регионами России 8 июня 2023, 21:08 Текст: Вера Басилая

Минск намерен налаживать образовательное сотрудничество с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями, заявил первый заместитель министра образования Белоруссии Александр Баханович на Втором Молодежном форуме СНГ и Евразийского экономического союза. Он отметил, что прорабатываются такие возможности на перспективу, пока же там разрушена инфраструктура, и университеты в полной мере в новых регионах не функционируют, передает ТАСС. Баханович также заявил, что в советское время у Белоруссии были налажены хорошие связи с Донецком и с другими регионами, их просто надо восстановить. Новости СМИ2 Песков сказал, когда Путин сообщит о решении об участии в выборах Песков ответил на вопрос о том, когда Путин сообщит о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году 8 июня 2023, 13:47 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин своевременно сообщит о своем решении насчет участия в выборах главы государства в 2024 году, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он пояснил, что у выборов, и у начала предвыборной кампании есть свой график. «Об этом будет объявлено своевременно, здесь не нужно забегать вперед», – сказал Песков, передает ТАСС. Ранее Песков заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян. Песков заявил о поддержке Путиным Собянина на выборах мэра Москвы 8 июня 2023, 14:12 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин поддержит нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина на очередных выборах градоначальника, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Путин «весьма и весьма высоко оценивает результаты работы» Собянина на должности мэра столицы, передает ТАСС. Песков пояснил, что поддержка со стороны президента очевидна. Напомним, выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября 2023 года, уже стартовала избирательная кампания. Новости СМИ2 Мишустин предложил сформировать чрезвычайный продовольственный фонд ЕАЭС Мишустин: Россия предлагает сформировать чрезвычайный продовольственный фонд ЕАЭС 8 июня 2023, 15:28 Текст: Алина Власенко

Глава российского правительства Михаил Мишустин выступил с инициативой сформировать чрезвычайный продовольственный фонд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на случай, если надо будет стабилизировать ситуацию в этой сфере. С соответствующим предложением премьер выступил на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе, передает ТАСС.

«В условиях нестабильности на внешних рынках мы считаем необходимым создать полноценную систему оперативного мониторинга продовольственной обеспеченности всех стран «пятерки» и также сформировать чрезвычайный продовольственный фонд», – сказал Мишустин. По словам премьера, так страны смогут оперативно стабилизировать ситуацию, если в этом возникнет необходимость. В четверг на федеральной территории «Сириус» в Сочи открылся II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС. Событие объединило 150 молодых ребят из девяти стран – помимо России. Страны-участники – Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Куба. Песков заявил о подготовке прямой линии с Путиным 8 июня 2023, 13:19 Текст: Алексей Дегтярев

В Кремле ведется подготовка прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Что касается прямой линии – мы говорили, что как только мы определимся, мы заявим о сроках. Пока мы никаких сроков, как вы знаете, не заявляли. Мы готовимся к ней потихоньку», – сказал Песков, передает ТАСС. По его словам, Кремль проинформирует общественность, как только «время придет». Новости СМИ2 Путин заявил о недопустимости попыток навязать России извне шаблоны в образовании и воспитании 8 июня 2023, 13:05 Текст: Елизавета Шишкова

Попытки навязать извне чужие шаблоны в образовании и воспитании для России недопустимы, при этом страна поддерживает право каждого народа на самобытность, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам первого международного форума министров образования. «Считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания», – сказал он, передает ТАСС. При этом Россия поддерживает права всех народов и стран на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Путин указал, что сама Россия готова щедро делиться достижениями своей педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие страны. Глава государства выразил надежду на то, что на форуме предложат новые интересные совместные проекты, а выработанные рекомендации послужат совершенствованию и развитию сферы образования. Вместе с этим президент подчеркнул, что в России действует одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. На это указывают международные исследования и блестящие победы российских участников на международных олимпиадах школьников. Путин подчеркнул, что у России мощный образовательный потенциал, сильные педагогические и научные школы. «За последние 20 лет в нашей стране проведена модернизация всей системы образования. И такая работа, донастройка образовательных программ постоянно продолжается с учетом растущих запросов молодежи, стремительных общественных, экономических, технологических изменений в мире и, конечно, тех новых масштабных задач, которые мы решаем в рамках национальной повестки развития», – рассказал российский лидер. Он указал, что ключевой движущей силой развития в XXI веке стал человек, его знания и кругозор, стремление постигать новое. В России на сегодняшний день все дети имеют равный доступ к бесплатному качественному дошкольному, общему и дополнительному образованию. «Создана современная модель управления и оценки качества образования на основе объективных данных», – отметил Путин. Путин поддержал планы Клычкова избираться на новый срок губернатора Орловской области 8 июня 2023, 15:44 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин одобрил желание губернатора Орловской области Андрея Клычкова выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. В ходе встречи Клычков попросил Путина о поддержке на выборах, сообщает ТАСС. «Со своей стороны, конечно, сделаю все, чтобы поддержать вас», – пообещал Путин, а после добавил, что «нужно будет пойти к людям и получить от них прежде всего оценку результатов работы и получить мандат доверия на следующий срок». Путин положительно оценил итоги работы руководителя региона. При этом он также указал на проблемы, которыми следует заниматься в первую очередь. «Вопрос, на который следует особое внимание обратить, – это медицина. В плане у вас завершение строительства многопрофильного медицинского центра, но и имеющиеся объекты требуют особого внимания, требуют ремонта, в том числе капитальных ремонтов», – отметил Путин. Ранее сообщалось, что Путин поддержит нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина на очередных выборах градоначальника. Новости СМИ2 Путин поручил оказать помощь жителям Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС 8 июня 2023, 17:20 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо обсудил ситуацию в регионе после диверсии ВСУ на Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам Пескова, Путин дал поручение МЧС оказать помощь жителям Херсонской области после наводнения, ставшего последствием диверсии на Каховской ГЭС, сообщает ТАСС. Кроме того, президент поручил провести анализ потребностей региона в связи с последствиями диверсии и вызванным наводнением. Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Президент поручил главе МЧС России Александру Куренкову организовать ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области. Песков заявил о контроле Путиным ситуации после подрыва Каховской ГЭС Песков: Путин следит за ситуацией в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС 8 июня 2023, 13:25 Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин следит за развитием ситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков уточнил, что Путин держит под контролем ситуацию в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. В то же время в Кремле уточнили, что Путин пока не планирует посетить зону бедствия в Херсонской области, передает ТАСС.

Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову организовать ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области. Новости СМИ2 Песков указал на самоотверженную работу спасателей в Херсонской области под обстрелами ВСУ 8 июня 2023, 14:06 Текст: Алексей Дегтярев

Спасатели в окрестностях Каховской гидроэлектростанции работают самоотверженно, президент Владимир Путин постоянно получает доклады об их работе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На месте ЧП развертывается группировка, и спасатели ведут там работу, сложность состоит в том, что они работают под постоянными обстрелами со стороны ВСУ, заявил Песков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что российские спасатели самоотверженно выполняют задачу по спасению людей. До этого сообщалось, что из-за разрушения дамбы на Каховской ГЭС и подтопления районов пострадали 23 человека.