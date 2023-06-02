В Индии ответили на вопрос об «ордере» МУС в отношении Путина

Путин: Украину после распада СССР контролировали руководимые Западом люди

Украину после распада СССР контролировали люди, которые встали на путь создания «анти-России» с подачи Запада, считает президент России Владимир Путин, об этом он заявил в преддверии встречи с представителями креативных индустрий в центре «Зотов».

«В основном территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, руководимые с Запада. Они встали на путь не просто борьбы с Россией, а создания на этой территории «анти-России», – указал он.

Также Путин добавил, что конкуренция между Москвой и Киевом после распада Советского Союза была неизбежна, сообщает ТАСС.

«После развала СССР было неизбежно, что будет какая-то конкуренция между Россией и Украиной. Это само собой разумеющееся, но, видимо, те, кто этим занимался, исходили из того, что все будет происходить цивилизованным способом и, более того, на основе нашей близости, общности – исторической, культурно-языковой и так далее. Но все пошло по другому пути, к сожалению», – сказал он.

Путин заявил, что Россия была вынуждена ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе.

Ранее в Кремле заявили, что страны Запада во всех сферах ведут войну против России.