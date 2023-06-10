Дипломат Вершинин: Перспектива запуска аммиакопровода из Тольятти в Одессу после подрыва Украиной отодвинута надолго

Подрыв киевским режимом аммиакопровода Тольятти – Одесса сделал непредсказуемыми сроки возобновления экспорта аммиака через украинские порты, в том числе через порт Южный, перспектива его запуска отодвинута надолго, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

Глава российской межведомственной делегации на консультациях с представителями ООН в Женеве напомнил, что стамбульские договоренности предусматривают экспорт аммиака в качестве очень важного продукта для получения удобрений, которые на самом деле реально нужны в странах Африки, Азии и Латинской Америки, передает ТАСС.

Дипломат указал, что киевский режим почти год саботировал имплементацию этих договоренностей, в результате аммиак так и не начал поступать на внешние рынки. Он подчеркнул, что устроенный киевским режимом теракт в отношении аммиакопровода поставил как минимум точку в возможности предсказуемого по времени возобновления экспорта аммиака из Тольятти в украинские порты, в частности в порт Южный. Вершинин констатировал, что после теракта реальная перспектива запуска аммиакопровода отодвинута очень надолго.

Глава российской делегации на консультациях в Женеве выразил уверенность, что преступная линия киевской стороны на поставки аммиака на внешний рынок должна получить должную реакцию со стороны международного сообщества.

Накануне чрезвычайный и полномочный посол России в Анкаре Алексей Ерхов констатировал, что условий для продления сроков зерновой сделки пока нет. В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в продлении зерновой сделки после подрыва аммиакопровода под Харьковом.