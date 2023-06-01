Байден передал функции ПРО Космическому командованию США

Американский президент Байден передал функции противоракетной обороны Соединенных Штатов Космическому командованию США

Американский президент Джо Байден одобрил передачу функций противоракетной обороны Соединенных Штатов в ведомство Космического командования США, говорится в заявлении военной структуры.

В документе подчеркивается, что в соответствии с одобренным Байденом Объединенным командным планом ВС США полномочия в сфере противоракетной обороны от Стратегического командования переходят к Космическому командованию, передает ТАСС.

Предполагается, что Космическое командование США отныне будет заниматься вопросами планирования и анализа данных, а также управления активами, использования войск для развертывания средств, обработкой данных разведки, а также обучением, подготовкой и сотрудничеством в сфере безопасности.

Как заявил глава Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон, переход противоракетной обороны в его ведомство стал кульминацией всеобъемлющего изучения функций, задач и полномочий, связанных с ПРО. По его словам, осуществление функций предупреждения о ракетных пусках, противоракетной обороны и контроля космического пространства в рамках одного командования позволит более эффективно выявлять, классифицировать, отслеживать и распространять данные для устранения любой угрозы.

Напомним, в мае прошлого года глава МИД Сергей Лавров указал на направленность ПРО США против России и Китая.