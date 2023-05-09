В Белгородской области сработали системы ПВО

Взрывы прогремели в Киеве

В Киеве прогремело не менее трех серий взрывов

Воздушная тревога была объявлена во вторник утром на всей территории Украины, в Киеве прогремело не менее трех серий взрывов, сообщают украинские СМИ.

Воздушная тревога была объявлена с 03.33 мск сперва на юге и востоке Украины, затем – в Киеве, центральных и северных регионах, а после них – и на западе страны. Режим тревоги продолжался почти 1,5 часа, передает ТАСС.

По данным украинских СМИ, в городе прогремело три серии взрывов. О взрывах сообщает и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, взрыв был «очень сильный».

Очевидцы рассказали о сильных взрывах в Оболонском и Голосеевском районах. «Ближе к центру виднеются столбы дыма», – заявил один из них.

Напомним, в понедельник вечером сообщалось о взрывах в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.

