Генсек ООН Гутерриш: Мир на Украине сейчас невозможен

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью испанским СМИ заявил, что считает невозможными в настоящее время мирные переговоры на Украине.

«К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны», – сказал он в интервью газете El Pais. По его словам, обе стороны конфликта убеждены, что могут одержать победу.

ООН, по его словам, ведет диалог с обеими сторонами конфликта для решения конкретных проблем. Важнейшей инициативой генсек организации назвал экспорт зерна с Украины и продуктов питания и удобрений из России через Черное море, передает ТАСС.

Уточним, что речь идет о зерновой сделке, на которую согласилась Россия и российские условия которой продолжают оставаться не выполненными.

Гутерриш также сказал, что в настоящий момент не видит «никакой возможности для немедленного достижения глобального прекращения огня, мирных переговоров». Он отметил, что не говорит о будущем. При этом генсек ООН выразил надежду, что такие переговоры все-таки станут возможными.

По его словам, цель заключается в том, чтобы «не сразу, но позже» достичь «справедливого мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН». Однако до этого «еще очень далеко», добавил Гутерриш.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что в настоящее время киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.