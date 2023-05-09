Прилепин впервые появился на видео после покушения

Захар Прилепин впервые после покушения появился на видео и поздравил россиян с Днем Победы

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил писателя Захара Прилепина в больнице и записал на видео его поздравление с Днем Победы.

Видео с Прилепиным губернатор разместил в своем Telegram-канале. Он написал, что писатель передает всем привет, и чувствует себя хорошо.

«По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется», – отметил Никитин.

Сам Захар Прилепин обратился на видео к родным и близким, и всем россиянам.

«Работаем потихоньку, и будем побеждать. Побеждали впредь и дальше победим, все зло будет порублено и порушено! Нас никакие преграды не пугают! С Победой!», – заявил писатель.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Захар Прилепин находится в нормальном состоянии.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель получил ранения. Позже Прилепин рассказал, как выжил после взрыва.