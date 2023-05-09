Американский журналист Хинкл заявил, что его дедам было бы стыдно за поддержку Украины со стороны США

Соединенные Штаты сейчас защищают «нацистских террористов» на Украине, ветеранам Второй мировой войны было бы за это стыдно, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

Хинкл написал Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что его дедушкам «было бы противно видеть, что стало с их страной». Он подчеркнул, что США сейчас «защищают нацистских террористов, которых они помогли уничтожить», когда были молодыми американскими патриотами во время Второй мировой войны», передает РИА «Новости».

США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия. Москва подчеркивала, что это лишь затягивает конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров называл шизофренией заявления западных лидеров о невозможности мирных переговоров в нынешних условиях.