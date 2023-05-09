New York Times получила Пулитцеровскую премию за «расследование» событий в Буче

Журналисты NYT получили Пулитцеровскую премию в категории «Международная журналистика» за «расследование» событий в Буче

Пулитцеровскую премию в категории «Международная журналистика» получили журналисты New York Times за «восьмимесячное визуальное расследование» событий в киевском предместье Буча.

New York Times утверждает, что якобы смогла выявить российскую воинскую часть, которая причастна к событиям в Буче, передает ТАСС.

Кроме того, сотрудники Associated Press получили Пулитцеровскую премию в номинациях «За служение обществу» и «Фотография к срочным новостям» за освещение конфликта на Украине, в частности, в Мариуполе, передает РИА «Новости».

Напомним, в апреле 2022 года в СМИ и соцсетях опубликовали фото и видео с телами погибших в городе Буча в Киевской области. По версии Украины и ее союзников, ответственность за убийства якобы лежит на российских войсках. Однако пока российские войска находились в городе, никакой информации о массовых расправах не поступало. Более того, об этом не заявлялось, даже когда российские войска уже вышли из Бучи. 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в видеообращении сообщал, что в городе не осталось российских военных, но не говорил ни о каких трупах на улицах.

В Минобороны России подчеркивали, что пока город находился под контролем российских военных, от их действий не пострадал ни один житель. В Минобороны подчеркивали, что войска России полностью покинули Бучу 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ.