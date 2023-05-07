На Западе контрнаступление Киева назвали «подготовкой почвы» для переговоров

Возможное контрнаступление Украины станет «подготовкой почвы» для переговоров с Россией к концу года, считают на Западе, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.

В публикации указывается, что привлечь Россию к диалогу в этом случае может Китай. Также газета пишет, что поощрение переговоров, а также поиск в них роли Китая можно назвать сдвигом в мышлении Запада, в том числе и США, передает РИА «Новости».

В сообщении указывается, что такой подход основан на том, что ни одна из сторон не способна продолжать борьбу бесконечно.

По данным европейских чиновников, в Совете национальной безопасности США выступают за переговоры, при этом в госдепартаменте и ЦРУ хотят посмотреть на контрнаступление Киева.

Ранее СМИ писали, что руководство Украины пытается убедить Запад снизить ожидания от планируемого контрнаступления ВСУ из-за неуверенности в способности Киева переломить ход конфликта.