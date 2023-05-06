Военкоры заметили особый знак на американских боевых машинах на Украине

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6 мая, суббота | Последнее обновление — 18:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Подразделения «Ахмата» выдвинулись в сторону Артемовска
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Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения.
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Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден?
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Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией.
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Военкоры заметили особый знак на американских боевых машинах на Украине
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Российские военные корреспонденты опубликовали видео колоны американских БМП Bradley, которые украинские вооруженные силы готовятся применить в ходе планируемого контрнаступления.
На одной из бронемашин, как обратил внимание Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», виден «тот самый новый тактический знак – стрелка». По информации военкоров, на видео попали военные 47-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что приоритетом для нанесения основного удара в ходе возможного контрнаступления украинских националистов остается Запорожская область.
Военный эксперт спрогнозировал развитие боевых действий в Артемовске
Военный эксперт Онуфриенко предположил варианты событий после заявленй ЧВК «Вагнер» об уходе из Артемовска 10 мая
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Минобороны наверняка усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск, а затем, скорее всего, город передадут под контроль подразделениям ВДВ. Такой прогноз в разговоре с газетой ВЗГЛЯД озвучил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая.
«Я сомневаюсь в том, что сейчас кто-то будет проводить передачу занятых районов. По сути, для этого придется сдать часть позиций, которые сразу же займут резервы украинских войск. А вводить в Артемовск части ВДВ, которые не знают всей ситуации в этом районе, чревато негативными последствиями и рисками. Так ротация не проводится», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Артемовск – наиболее важное направление фронта из всех ныне существующих. Его нужно полностью зачистить до контрнаступления ВСУ. Так удобнее держать оборону. Поэтому данное направление нужно насытить всем необходимым с точки зрения материально-технического обеспечения», – добавил эксперт.
«Допускаю, что Минобороны наверняка усилит снабжение ЧВК «Вагнер» и утолит «снарядный голод» штурмовых подразделений. Это же касается наращивания авиационной поддержки», – предположил собеседник.
«И если все сложится удачно, то в течение пяти дней – до 10 мая – штурмовые подразделения вполне способны овладеть Артемовском, зачистить оставшуюся часть города от сил противника и лишь затем передать его под контроль ВДВ, уйдя в тыл. После восстановления они могут быть переброшены на другой участок фронта», – прогнозирует Онуфриенко.
Ранее в пятницу основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны. Он пояснил, что до 9 мая бойцы ЧВК будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны».
В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал в Южном военном округе готовность военной техники и вооружения, которые поставляются в подразделения российских войск. Как сообщили в Минобороны, глава ведомства поставил задачу замминистра обороны Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах СВО всем необходимым вооружением и военной техникой.
Что касается непосредственно фронта, то 5 мая российские штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска. «Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах. Помимо этого, в районе населенного пункта Часов Яр уничтожен мост, по которому ВСУ пытались подвозить боеприпасов и перебрасывать резервы в Артемовск», – сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Огонь охватил удерживаемые ВСУ кварталы Артемовска после удара «Градов»
Удерживаемые ВСУ кварталы в Артемовске оказались полностью в огне после удара «Градов»
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Российские РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами накрыли территорию удерживаемых вооруженными силами Украины кварталов в Артемовске (Бахмуте), сообщают военкоры.
В соцсетях опубликовано видео горящих микрорайонов на западе Артемовска после удара по ним зажигательными боеприпасами, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров. (Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать данное видео, так как оно содержит нецензурную лексику.)
«Нанесение удара с применением зажигательных реактивных снарядов 9М22С для РСЗО БМ-21 «Град» по последнему кварталу города, где остались ВСУ», – сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале «Colonelcassad».
«Военкоры Русской Весны» приводят сообщения украинских военных. «Окраина Бахмута светится, как будто празднуют Новый год», – заявил один из боевиков. «У нас жесть!» – пожаловался другой. Как пишут военкоры, ВСУ сообщают, что «по ним очень мощно бьет российская артиллерия» и что «вагнеровцы» предприняли активные штурмовые действия по вытеснению украинских войск из последних западных кварталов Артемовска.
Также сообщается о мощном ударе по украинскому объекту в Дружкове в 34 км от Артемовска.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» продвинулись «на различных направлениях до 170 м и заняли 59,5 тыс. м площади» Артемовска. ВСУ контролируют 2,52 кв. км. «Как я сегодня и говорил, у нас есть еще остатки возможностей продвигаться в Бахмуте до исхода дня 9 мая», – приводит слова Пригожина ТАСС.
Напомним, в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов. Военный аналитик Михаил Онуфриенко предположил, что Минобороны усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск, а затем, скорее всего, город передадут под контроль подразделениям ВДВ.
В Германии назвали главный страх Зеленского после атаки на Кремль
Немецкий полковник в отставке Тиле заявил, что Зеленский боится потерять доверие Запада после атаки на Кремль
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Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что после атаки БПЛА на Кремль Киев может лишиться доверия стран Запада, заявил немецкий полковник в отставке Ральф Тиле.
Тиле в интервью N-TV отметил, что Зеленский боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы. По его словам, Вашингтон крайне обеспокоен действиями украинских солдат, так как они «заходят слишком далеко», передает РИА «Новости».
Он добавил, что операция против президента России является «уколом иголкой». Тиле выразил уверенность, что украинцы все еще не полностью вооружены и боеспособны, но при этом тактика украинских военных направлена на обострение ситуации.
Ранее сообщалось, что Зеленский после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей.
В ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских БПЛА, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
Российские бойцы начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ
«Российская газета»: Российские силы начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ в районе Хромова
Российские силы в Артемовске приступили к массированному штурму трассы, которую прозвали «дорогой жизни» вооруженных сил Украины, сообщают украинские эксперты и военнослужащие.
Прорыв российских войск у Хромова, по оценке украинских аналитиков, угрожает перерезанием всех оставшихся магистралей, по которым идет снабжение ВСУ, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал «Русская весна».
По словам украинских экспертов, сейчас «там просто ад», ВСУ «отбиваются, как могут».
В ночь на субботу сообщалось, что российские РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами накрыли территорию удерживаемых вооруженными силами Украины кварталов в Артемовске.
Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» готовы заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске.
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Если уйдет «старший брат» Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, но на его место в Артемовске придет «младший брат» Кадыров и «Ахмат», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале Кадыров обратился к министру обороны Сергею Шойгу, начальнику Генерального штаба ВС России и создателю ЧВК «Вагнер». Он заявил, что чеченские подразделения бок о бок воевали с «вагнеровцами» на самых сложных участках в Попасной, Северодонецке, Лисичанске и других населенных пунктах Донбасса.
«Вместе выполняли священный долг перед родиной без разделения на национальности и веру. Интересы государства и безопасность страны должны быть на первом месте. И когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были мы все ... каждый российский патриот», – подчеркнул Кадыров.
Он отметил, что если уйдут Пригожин и «вагнеровцы», то на их место в Артемовске придут «младший брат» Кадыров и спецназ «Ахмат», который готов выдвинуться и «за несколько часов забрать город».
При этом глава Чечни считает, что оставшиеся два километра Артемовска нужно брать не ценой жизни воинов, а с помощью взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов.
Он также подчеркнул, что Пригожин заслуживает уважения за неоценимый вклад «вагнеровцев» в освобождение городов Донбасса, но недопонимания и в обычной мирной жизни всегда присутствуют, не говоря уже о войне, где боеприпасов всегда не хватает.
Кадыров призвал Минобороны разобраться на месте в ситуации и найти единственный, «по-солдатски правильный» выход из ситуации. Также он считает, что «снимать тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса... неправильно», и призвал не делать такого.
Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов.
Военный эксперт спрогнозировал развитие боевых действий в Артемовске
CNN: Российские глушилки для HIMARS мешают контраступлению ВСУ
CNN: Российские системы электронного подавления снижают эффективность HIMARS
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Россия пытается нарушить работу американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ, сообщает CNN.
Издание пишет со ссылкой на несколько американских, британских и украинских источников, что ракеты HIMARS становятся все менее эффективными и не попадают в цель из-за российских средств РЭБ, передает Би-би-си (признана иноагентом).
CNN со ссылкой на чиновника Пентагона сообщает, что как только Украина и ее западные союзники находят какой-либо способ обойти российское глушение, Россия разрабатывает очередные контрмеры.
Отмечается, что для контрнаступления ВСУ необходима эффективная работа HIMARS,а для этого нужно найти способ борьбы с глушением.
По словам американского генерала в отставке Стивена Андерсона, «выгнать с нынешних позиций» ВС России, где они «окопались уже год», очень трудно.
Ранее военный эксперт обозначил восемь способов сорвать наступление ВСУ.
Украинский генерал предупредил Зеленского о риске протестов
Украинский генерал Кривонос предупредил Зеленского о риске протестов из-за неуважения ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский и его офис проявляют неуважение к военнослужащим армии, что может стать причиной антиправительственных протестов, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой».
По словам спикера, всем надоело неуважение политиков, «власть подогнала правила игры под себя», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Генерал добавил, что солдаты устали от боевых действий и общих фраз от президента, они хотят услышать слова поддержки и получить мотивацию. Также генерал посетовал, что власти не могут обеспечить все потребности фронта.
Кривонос заявил, что главком украинских войск Валерий Залужный не говорит о разногласиях, но если ситуация ухудшится, то он может вмешаться.
Ранее в Германии назвали страх Владимира Зеленского, который появился после атаки на Кремль.
Балицкий допустил начало контрнаступления Украины в ближайшие часы
Врио губернатора Запорожской области Балицкий: Наступление Украины может начаться в ближайшие часы или дни
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Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области может произойти в ближайшие дни или часы, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Соловьев-Live».
По его словам, контрнаступление украинских войск начнется в самое ближайшее время, «днями, возможно, даже часами», заметил он, подчеркнув, что на это указывает скопление сил у линии боевого соприкосновения. Как отметил Балицкий, по информации от источников в Запорожье, Днепропетровске и других городах, а также согласно информации с линии боевого соприкосновения, ВСУ массово подтягивают силы, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что Россия это видит: беспилотники уже проникают на глубину до 150 километров на территорию противника. Врио губернатора указал, что все зеленые насаждения, посадки в настоящее время забиты украинской техникой и личным составом. По ночам слышно, как противник перебрасывает технику, ВСУ полностью выселяют прифронтовую, серую зону, выселен целый город Степногорск, подчеркнул он.
Балицкий назвал ситуацию напряженной, отметив, что подготовка к наступлению украинских войск продолжается. «Мы готовы противника встретить, если он пойдет на нашу землю», – добавил он.
Кроме того, по его словам, жителей населенных пунктов в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения решили вывезти на юг Запорожской области. Как уточнил Балицкий, людей вывозят в район Бердянска на юг области для размещения в домах отдыха.
Ранее Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, пояснив, что такая мера необходима, так как усилились обстрелы ВСУ населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.
Обстановка в регионе обостряется в преддверии украинского контрнаступления. Накануне стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Пригожин назвал ежедневные потери ВСУ в Артемовске
Пригожин: ВСУ ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек
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Украинские националисты каждый день теряют в Артемовске от 400 до 600 человек, сообщил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы, сообщил, что противник ежедневно подтягивает от 400 до 600 человек в Артемовск и примерно столько же составляют ежедневные потери украинской стороны.
Основатель группы «Вагнер» добавил, что до освобождения Артемовска осталось взять штурмом 2,5 км. Пригожин подчеркнул, что российские подразделения работают четко и слаженно.
Противник, по его словам, не жалеет артиллерийских боеприпасов. Он отметил, что появилось достаточное количество различной бронетехники иностранного производства, а также много дронов.
«Двигаемся дальше, все полыхает, горит», – рассказал Пригожин, отметив, что артиллерийская канонада без остановки продолжается с утра и до ночи.
Ранее заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что у российских сил достаточно боеприпасов для обороны и наступления в ходе спецоперации на Украине.
СК завел дело на призывавшую убивать российских солдат украинскую актрису
Глава СК Бастрыкин: На призывавшую убивать российских солдат украинскую актрису завели дело
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец, которая в рекламном ролике перерезала серпом горло мужчине в военной форме, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин в интервью РИА «Новости» заявил о широком распространении пропаганды насилия на Украине. Так, он напомнил о рекламном ролике, в котором украинская актриса Адрианна Курилец призывала к насилию в отношении российских военных, изобразив убийство. Глава СК сравнил видеоролик с кадрами убийств, которые выпускают боевики «Исламского государства*». Он добавил, что в отношении Курилец возбуждено уголовное дело по факту возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку.
По словам Бастрыкина, Киев несколько лет придерживался русофобской политики и разжигал межнациональную рознь. При этом, напомнил председатель Следственного комитета, на Западе делают вид, что не замечают этих вопиющих случаев и тем самым потворствуют такому положению вещей.
До этого в апреле Бастрыкин поручил возбудить дело против призвавшей калечить российских военных замглавы Книжной палаты Украины.
В ЕС придумали новый способ вернуть украинских беженцев домой
Irish Examiner: ЕС готов заплатить украинским беженцам, чтобы они вернулись домой
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Власти Европейского союза рассматривают возможность выплаты беженцам с Украины социальных пособий, чтобы мотивировать их вернуться на родину, пишет ирландская газета Irish Examiner.
В настоящее время украинские беженцы могут свободно находиться на территории Евросоюза до марта 2024 года. Позже этот срок может быть продлен до марта 2025 года. Однако государствам Евросоюза в скором времени предстоит рассмотреть вопрос, как поступить с беженцами с Украины, пишет ирландская газета Irish Examiner.
Так, в качестве одной из мер Брюссель рассматривает возможность выплаты украинцам социальных пособий, чтобы побудить их вернуться на родину. Вместе с тем, власти Евросоюза готовы предложить вид на жительство тем украинцам, которые смогли найти в ЕС работу или начать обучение.
Тем временем, недавний опрос, проведенный среди украинцев в Испании, показал, что в стране планируют остаться 41% беженцев. Еще 32% пока не приняли решение по этому вопросу, и только 24% твердо намерены вернуться домой.
Ранее сообщалось, что сотни украинских беженцев в Швейцарии в скором времени будут обязаны продать свои автомобили, чтобы не потерять выплаты социальных пособий от государства.
Минобороны показало уничтожение украинской пехоты российским танком
Опубликованы кадры боевой работы российского танка Т-72Б3 по уничтожению украинской пехоты
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 ЗВО, на видео танк уничтожает украинскую пехоту, кравшуюся лесами.
На видеозаписи танкисты наводятся на группу пехоты вооруженных сил Украины, спрятавшуюся в лесах. Танк делает несколько выстрелов осколочными снарядами. Беспилотник фиксирует уничтожение цели, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении «за день нанесено огневое поражение по более 170 целям», в большинстве случаев речь идет об артиллерийских ударах по районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ. Выявлены и подавлены около 20 позиций ствольной артиллерии ВСУ, более 10 минометных расчетов. Российская ПВО уничтожила реактивные снаряды HIMARS у Кременной и Северодонецка. У Серебрянского лесничества артиллерия нанесла удар по украинским военным, когда те перемещались.
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские «Ланцеты» уничтожили гаубицы британского производства L119 в районе Шевченко и Максимовки. У Максимовки также уничтожен украинский ЗРК «Бук-М1». «Краснополем» уничтожено МТ-ЛБ украинских войск в районе населенного пункта Малые Щербаки. Российскими ЗРК сбиты три украинских беспилотника самолетного типа и БПЛА «Фурия», передает ТАСС.
На Запорожском выявлены и уничтожены артиллерийским огнем два грузовых автомобиля и до 18 боевиков у населенного пункта Зеленое Поле, грузовой автомобиль и трое боевиков в районе Дорожнянки, пикап и трое боевиков в районе Новоданиловки.
Также уничтожена разведгруппа ВСУ в районе Новомихайловки на южнодонецком направлении. Кроме того, уничтожен пункт временной дислокации украинских войск в Великой Новоселке. У Угледара «огнем артиллерии уничтожен бронеавтомобиль противника с пятью боевиками, противотанковой управляемой ракетой – танк противника».
Напомним, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили 630 украинских военных.
Пригожин назвал дату передачи позиций в Артемовске чеченскому спецназу
Пригожин подтвердил готовность передать позиции в Артемовске спецназу «Ахмат»
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что с главой Чечни Рамзаном Кадыровым достигнута договоренность о том, чтобы в полночь 10 мая передать позиции в Артемовске (украинское название – Бахмут) подразделениям спецназа «Ахмат».
Пригожин, слова которого приводятся к Telegram-канале его пресс-службы, сообщил, что связывается с представителями Кадырова, чтобы согласовать передачу на полночь 10 мая – ровно в тот момент, когда «Вагнер», по его словам, «полностью исчерпает свой боевой потенциал». Это предпринимается для того, чтобы «наши боевые товарищи» заняли места вагнеровцев и продолжили штурм Артемовска, сообщил он.
Основатель ЧВК «Вагнер» выразил Кадырову благодарность за то, что глава Чечни, «имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы», согласился, чтобы «Ахмат» занял позиции в Артемовске.
Пригожин выразил уверенность, что Артемовск будет взят силами спецназа «Ахмат».
Напомним, накануне в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за «нехватки боеприпасов». После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если уйдет «старший брат» Пригожин и «Вагнер», на его место в Артемовске придет «младший брат» Кадыров и «Ахмат».
В субботу заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что у российских сил достаточно боеприпасов для обороны и наступления в ходе спецоперации на Украине.
Сенатор Дмитрий Перминов, комментируя ультиматум Пригожина, отметил, что пиариться на фоне тел погибших боевых товарищей недопустимо, подобные заявления играют на руку противнику. Политик подчеркнул, что на передовой тяжело всем.
Зеленского заподозрили в намеренном отъезде с Украины во время атаки БПЛА на Кремль
Asia Times: Зеленский намеренно уехал с Украины во время атаки БПЛА на Кремль
Президент Украины Владимир Зеленский мог намеренно покинуть страну и отправиться в другие страны на фоне попытки атаки беспилотников на Кремль, заявил автор издания Asia Times Стивен Брайен.
По его словам, Зеленский решил отложить возвращение, что может свидетельствовать о его страхе за свою безопасность, передает RT cо ссылкой на сообщение.
Также в публикации говорится, что украинский лидер мог намеренно покинуть страну, чтобы иметь пути для отступления.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский после атаки БПЛА на Кремль опасается лишиться поддержки Запада.
Напомним, 3 мая Кремль подвергся атаке украинских БПЛА, которые были уничтожены.
Бастрыкин дал оценку украинской атаке на Кремль
Бастрыкин назвал теракты типичным стилем украинских националистов
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Попытка атаки на Кремль свидетельствует, что совершение терактов – типичный стиль украинских националистов, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин отметил, что попытка совершить теракт в преддверии Дня Победы «особенно цинична». Он сообщил, что СК «устанавливает все обстоятельства произошедшего», передает РИА «Новости».
По словам Бастрыкина, ряд стран после распада СССР под влиянием Запада принялись за пересмотр истории, искажая роль Советского Союза. Сейчас Украина пытается возродить «губительную нацистскую идеологию», а также «последовательно реализует политику геноцида в отношении мирных жителей Донбасса», сказал Бастрыкин. «Мирных людей уничтожают за то, что они не хотят отказываться от своей истории, культуры и от родного для них русского языка», – заявил он.
Бастрыкин заявил, что киевский режим на государственном уровне героизирует нацизм и нацистских пособников, определяя в школьных учебниках подвигами убийства участниками национальных легионов СС мирных жителей СССР. По его словам, «парадоксально, что героизация националистов произошла в стране, которая была оккупирована нацистской Германией, в стране, потерявшей на фронтах Второй мировой войны миллионы своих граждан».
Напомним, в ночь на среду Кремль атаковали украинские беспилотники. Беспилотники были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
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