|
|
СК завел дело о теракте после атаки украинских дронов на Москву
СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников в Москве и Подмосковье
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
По факту атаки беспилотников Главное следственное управление Следственного комитета России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт), сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ, говорится, что расследованием займутся следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ, а также эксперты СЭЦ.
Утром вторника Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.
В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на столичный регион стоит киевский режим. Там отметили также, что профильные российские службы отреагировали на атаку дронов эффективно, система противовоздушной обороны сработала хорошо.
СМИ: Удар России по носителям Storm Shadow навел министр обороны Украины
«Российская газета»: Министр обороны Украины Резников навел удар ВКС России по носителям Storm Shadow
В результате российского авиаудара по украинской авиабазе в Хмельницкой области могли быть уничтожены самолеты-носители британских ракет Storm Shadow, пишут СМИ.
Удар ВКС, как сообщается, мог «навести» министр обороны Украины Алексей Резников, который ранее опубликовал открытку с фронтовым бомбардировщиком Су-24 с британской Storm Shadow, раскрыв носителя этих ракет, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
На той же открытке, по данным СМИ, «засветилась» эмблема 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины, база которой расположена в городе Староконстантинове в Хмельницкой области.
Об уничтожении пяти самолетов в Хмельницкой области ранее сообщали местные власти, подконтрольные Киеву.
Ранее в Минобороны сообщили, что средствами ПВО за сутки перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов РСЗО HIMARS.
Генерал ВСУ назвал потерянные Украиной города
Из-за ошибки президента Украины Владимира Зеленского Киев в ближайшее время может попрощаться со Славянском и Краматорском, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью украинским СМИ.
По его словам, это произошло из-за того, что президент стремился начать контрнаступление, вместо того чтобы укреплять оборону страны, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Военный добавил, что Россия обладает необходимыми ресурсами и боеприпасами для того, чтобы продолжить продвижение своих сил за линию Артемовска.
Напомним, формирования группы «Вагнер» при поддержке ВС России ранее полностью установили контроль над Артемовском.
Взрывы прогремели в Киеве
В Киеве объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, в столице прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Киевские власти сообщают о работе ПВО, передает ТАСС.
СМИ сообщают, что за первой серией взрывов прозвучала вторая, передает РИА «Новости».
Мэр Виталий Кличко и городская администрация сообщили, что взрывы в Киеве продолжались почти два часа. В городе начались как минимум три пожара. Сообщается об ударе по одному из предприятий.
Напомним, накануне очевидцы сообщали о десятках ночных взрывов в Киеве. Днем также сообщалось о взрывах в украинской столице. Минобороны России заявило о групповом ударе высокоточным оружием по аэродромам вооруженных сил Украины.
Массовая драка произошла во Львове между местными и переселенцами из Харькова
В микрорайоне Левандовка во Львове произошла массовая драка, участниками стали местные жители и переселенцы из Харькова.
Инцидент произошел 27 мая, сообщает украинское издание «Страна».
Сообщается, что харьковчане грубо отреагировали на бандеровское приветствие «Слава Украине!», что стало причиной конфликта, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание.
О количестве участников драки не сообщается, но отмечается, что с обеих сторон как минимум по одному человеку получили ранения. Несколько человек позже попали в больницу с травмами головы.
В США назвали число ликвидированных на Украине американских наемников
Washington Post: На Украине ликвидированы не менее 16 американских наемников, воевавших на стороне ВСУ
|
|
Не менее 16 американских наемников, участвовавших в конфликте на Украине на стороне ВСУ, ликвидированы, сообщают СМИ США.
В публикации The Washington Post говорится, что «последние войны Америки» уходят в историю, однако некоторые американские ветераны решили вновь взяться на оружие на Украине и «по крайней мере в 16 случаях отдали свои жизни».
WP рассказывает о пятерых наемниках, которые прибыли на Украину «как частные лица», игнорируя неоднократные предупреждения властей США о серьезной опасности, которая ожидает каждого, кто ступит на поле боя, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что точное число американцев, которые отправились в качестве наемников на Украину, неизвестно, однако их могут быть тысячи.
Так, напоминает издание, в начале 2022 года в Киеве сообщали, что в «иностранный легион» пожелали вступить свыше 20 тыс. американских граждан. За службу, по данным газеты, они получают от 500 до 3,5 тыс. долларов.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склады боеприпасов «иностранного легиона» и украинской 119-й бригады теробороны в Харьковской и Черниговской областях.
Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, на стороне киевского режима воюют более чем 2,5 тыс. иностранных наемников.
Минобороны рассказало об отражении атаки беспилотников на Москву
Минобороны: Киевский режим ударил по Москве восемью беспилотниками
Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты, сообщает пресс-служба Минобороны.
Всего в атаке были задействованы восемь дронов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены: три украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, сообщается в Telegram Минобороны.
В военном ведомстве назвали действия Киева террористической атакой.
Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой.
Появились кадры уничтожения дрона в небе над Рублевкой
В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой
Пользователи Сети публикуют кадры, на которых якобы запечатлено уничтожение беспилотного летательного аппарата во вторник утром в небе над Рублевкой в Подмосковье.
Видео с беспилотником опубликовано в Telegram SHOT. На нем видно, как в небе летит дрон, который позже был уничтожен системой ПВО.
Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. В частности, беспилотники «попали» в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной и в жилой дом на улице Атласова. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезно пострадавших в результате инцидента нет.
Боррель: Россия не пойдёт на переговоры по Украине, пока не победит
Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте, Евросоюз должен продолжать наращивать военную поддержку Украины, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на экспертном форуме в Барселоне.
Он отметил, что видит явное намерение России победить, поэтому ожидает развития конфликта этим летом без оптимизма, финансовая и военная помощь Украине должна продолжаться, передает ТАСС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.
Украина заявила о стремлении к нормальным отношениям с Россией
Министр обороны Украины Резников заявил о стремлении Киева к нормальным отношениям с Москвой
|
|
Украина «стремится к нормальным отношениям» с Россией, как с Польшей, Словакией или Румынией, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
Резников утверждает, что Украине «российская земля не нужна» и что вооруженные силы Украины не причастны к обстрелам Белгородской области. Он также заявил, что наступление ВСУ возможно «в двух-трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
По словам министра, ВСУ получили около 60 танков «Леопард» от Германии, Польши, Нидерландов, Швеции, Португалии, Испании и Канады. Франция передала колесные танки AMX-10RC, Великобритания – Challenger, США – Abrams, заявил он.
Резников также заявил, что Украине требуется около 120 истребителей, большая часть которых должна быть F-16. По его словам, Eurofighter и Gripen также оказались бы важным подспорьем для ВСУ. Киев рассчитывает на германские Eurofighter и Tornado.
Как заявил министр, «важным шагом» было бы объединение Великобритании и Германии для поставок Eurofighter. Прежде всего, по его словам, Киев был бы признателен, если бы Берлин участвовал в обучении украинских летчиков использованию Eurofighter. Украина хотела бы получить первые F-16 «к концу года». По словам Резникова, Киев нуждается в истребителях четвертого поколения и выше: F-16, Eurofighter, Rafale или Gripen.
Напомним, в последнее время Белгородская область крайне активно подвергается атакам со стороны ВСУ.
Зеленский объявил о принятых решениях по «движению» ВСУ
Зеленский сообщил о принятии решений относительно сроков «движения» ВСУ
|
|
Решения по поводу «сроков того, как будут двигаться» вооруженные силы Украины, приняты, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил, что прошло очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. По его словам, «докладывали, как всегда», главком ВСУ Валерий Залужный и командующие оперативными направлениями, передает ТАСС.
Как заверил Зеленский, в ходе заседания речь шла не только об «обеспечении боеприпасами», «подготовке новых бригад» и «тактике», но и о «сроках». По словам президента Украины, «это то, что максимально важно». «Сроки того, как мы будем двигаться. Будем», – сказал он, добавив, что «решения приняты».
Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заверил, что ВСУ готовы в любой момент перейти в контрнаступление. Москва считает, что Запад вынуждает Украину к началу «контрнаступления», игнорируя все риски. По мнению СМИ, Зеленский колеблется и не решается объявить контрнаступление.
Военный эксперт: России надо присоединять не только Харьковскую область
Военный эксперт Онуфриенко оценил инициативу губернатора Гладкова присоединить Харьковскую область для прекращения обстрелов Белгорода
|
|
Заявление губернатора Вячеслава Гладкова продиктовано заботой о безопасности местных жителей. Но эта проблема охватывает все приграничные регионы. Для решения задачи нужна полная демилитаризация Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Гладков заявил, что защитить регион от обстрелов сможет только присоединение Харьковской области.
«Заявления белгородского губернатора Гладкова – это констатация факта, на которую обратили внимание только тогда, когда об этом сказал глава региона. В экспертном сообществе об этом речь шла еще в прошлом году, когда принималось решение об отводе наших войск с территории Харьковской области», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Уже тогда было совершенно очевидно, что такая близость Белгородской области и территорий, подконтрольных ВСУ, грозит тем, что они будут обстреливать наш регион. Гладкова, конечно, волнуют вопросы безопасности вверенного ему субъекта, поэтому он говорит о необходимости присоединить Харьковскую область», – отметил он.
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
«Но мы понимаем, что точно так же губернатора Курской области волнует близость границы в районе Сумской области. А главу Брянщины – сопредельные с его регионом территории Черниговской области. По сути, это то, о чем в самом начале СВО говорил президент Путин: необходимость денацификации и демилитаризации всей территории, подконтрольной украинским властям. Пока этого не произойдет, обстрелы наших регионов не прекратятся», – полагает собеседник.
Вместе с тем, если говорить о теоретическом планировании подобных операций, то в первую очередь необходимо обратить внимание на настроения людей в регионе с поправкой на то, что наш противник полностью контролирует медиапространство Харьковщины.
«К сожалению, люди, которые родились, скажем, во времена первого Майдана 2004 года и учились в школе во времена Евромайдана 2014 года, сегодня воюют с оружием в руках. Уж что-что, а промывать мозги на Украине умеют, особенно с учетом медийной поддержки США и других стран НАТО. Как следствие – немалая доля местных жителей искренне верят, что они защищают свой регион. И эту проблему нам надо решать», – заключил собеседник.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы украинских обстрелов территории региона станет присоединение Харькова. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 24». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова губернатора Белгородской области, сославшись на то, что это относится к категории связанных со спецоперацией вопросов, и он никак не может это прокомментировать.
Издание Lenta.ru сообщает, что жители города Шебекино в Белгородской области в понедельник заявили о сильнейшем с начала СВО обстреле. Отмечается, что прилеты фиксируются каждую минуту. По предварительным данным, вооруженные силы Украины атакуют российский город из реактивной системы залпового огня «Град». В результате на промзоне начался пожар. Как написал Гладков в своем Telegram-канале, в результате обстрелов пострадали четыре человека – это сотрудники одного из предприятий.
В воскресенье Гладков сообщал, что за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали 241 прилет украинских снарядов. При обстреле города Шебекино погиб один человек. Напомним, в прошлый понедельник на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
В Сети отреагировали на атаку украинских беспилотников по Москве
В Сети назвали «вялой» атаку украинских беспилотников по Москве
|
|
Пользователи Сети предположили, что атака беспилотников на Москву во вторник утром стала попыткой Киева ответить на удары по военной инфраструктуре Украины, однако удар получился «очень вялым».
«Если смотреть в целом, ПВО смогла на подходе к столице сбить большую часть дронов и не допустить поражение значимых военных и инфраструктурных объектов. Как «жесткий ответ» за удары по военной инфраструктуре и, в частности, за удары по Киеву, получилось очень вяло, особенно в свете новых прилетов по западным ЗРК», – написал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, подчеркнув, что Киев попытается снова провести подобные атаки.
Журналист Дмитрий Смирнов в Telegram также согласился, что атака дронов стала попыткой Киева ответить на то, какие потери несет инфраструктура ВСУ в последние дни, и сместить фокус общественного внимания с украинских проблем. «Другое дело, что мамкин пирожок Буданов и Ко не вчера ночью спешно снаряжали беспилотники. А готовились к этому заранее, и рано или поздно собирались ударить по жилым домам столичного региона по принципу «куда долетит». Вывод из всего этого может быть только один, его накануне озвучил губернатор Белгородской области Гладков: присоединение Харьковской области – лучший способ решения проблемы обстрелов области Белгородской», – добавил журналист.
В свою очередь политолог Александр Дугин обратил внимание, что беспилотники были сбиты над Рублевкой. «То, что враг попытается атаковать Рублевку, было очевидно. Но Рублевка отказывалась в это верить. Станет ли это переломом в осознании ситуации рублевским этносом? <…> Рублевки, как неприкосновенного острова абсолютного благоденствия, больше нет», – написал он.Глава центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич, комментируя утреннюю атаку дронов на Москву, выразил мнение, что подобные инциденты могу повториться, и оборонно-промышленному комплексу страны стоит сосредоточиться на производстве ЗРК для борьбы с беспилотниками.
Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев призвал не поддаваться панике по поводу атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. Он напомнил, что «из всего их количества практически ничего не долетело». «Меня больше волнует, откуда они вылетели, кто их запускает. Во-первых, надо сделать анализ и выводы, а во-вторых, СМЕРШ необходим, наверное, сегодня нужны другие полномочия, чтобы силовики смогли работать в полную мощь во всех регионах РФ и за ее пределами, это моментально даст эффект, чтобы всякая сволочь по нашей стране не бродила и не гадила», – добавил он.
По данным Минобороны, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. При этом часть дронов врезались в жилые дома в Москве.
Названы места падения сбитых украинских дронов в Подмосковье
Хинштейн назвал населенные пункты Подмосковья, где упали сбитые украинские дроны
|
|
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн опубликовал список мест падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на территории Московской области.
Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что дроны были сбиты в селе Ильинское и деревне Тимошкино Красногорского района Московской области, в деревнях Раздоры и Ромашково Одинцовского района, а также в поселке Гринфилд Истринского района.
Депутат подчеркнул, что первой задачей атаки дронов на столичный регион является психологическое воздействие. Те, кто это устроил, стремятся вызвать панику в обществе, запугать людей, посеять чувство незащищенности, отметил Хинштейн.
Он подчеркнул, что нельзя поддаваться на эти провокации. По его словам, как свидетельствуют результаты работы ПВО, система защиты эффективна.
Как добавил Хинштейн, отбитый налет «эскадрильи дронов» на Москву является новой реальностью. Депутат призвал кардинально усиливать меры обороны и безопасности, особенно – в части противодействия беспилотникам.
По данным Минобороны, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах эвакуировали, вскоре они смогут вернуться в свои квартиры. При этом, по словам градоначальника, в результате утреннего происшествия никто серьезно не пострадал, госпитализаций не потребовалось.
В Крыму решили продать имущество Порошенко
Власти Крыма планируют выставить на аукцион имущество экс-президента Украины Петра Порошенко, которое попало в список национализированного, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, на аукционе будет представлено много интересных объектов, в числе которых санаторные комплексы, производственные предприятия. Кроме того, по его словам, на аукцион попадет имущество бывшего вице-премьера Украины Арсения Яценюка, передают «Известия».
О какой именно недвижимости Порошенко идет речь, глава региона не уточнил.
Ранее сообщалось, что депутаты Госсовета Крыма проголосовали за расширение перечня национализированного имущества иностранных граждан и государств, в который вошла квартира украинского президента Владимира Зеленского в Ялте.
Очевидцы рассказали об атаке украинских дронов на Москву и область
|
|
Жители Москвы и области рассказали об атаке на столичный регион украинских беспилотных летательных аппаратов.
Так, жительница дома на Ленинском проспекте в Москве, в который влетел дрон, рассказала каналу «360» об оперативно начавшейся эвакуации людей. По ее словам, охранники сработали очень быстро, около 6.00 они позвонили в дверь и сказали спуститься вниз. Женщина сказала, что они взяли документы, «надели, что удалось», и вышли. О том, когда можно будет вернуться в квартиры, пока не сообщают.
В свою очередь подписчик Telegram-канала «Оперативные сводки» прислал видео, на котором запечатлен момент крушения БПЛА предположительно в районе населенного пункта Усово Одинцовского городского округа Московской области.
Житель дома на Профсоюзной улице рассказал ТАСС, что слышал «звук, хлопок». По его словам, произошел «такой удар».
В свою очередь жительница этого же района рассказала, что «где-то в районе 5.00 утра что-то зажужжало, потом был удар». «Мы посмотрели в окно. … Не знаю, через сколько, нам позвонили в дверь и попросили покинуть здание. Мы взяли кошек и собак и вышли», – сказала она.
Жительница дома на улице Атласова в Новой Москве, в который врезался один из украинских беспилотников, получила легкое осколочное ранение. В нескольких квартирах выбиты стекла. Жителей поврежденных квартир разместили в гостиницах.
Житель дома на Ленинском проспекте в Москве рассказал «Рен-ТВ», что рано утром услышал грохот, но он не придал этому особого значения. Через некоторое время в домофон позвонили правоохранители и сообщили об эвакуации.
Как сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин, в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. «Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», - пообещал градоначальник. Собянин также призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.
За медицинской помощью обратились два человека, сообщил Собянин, уточнив, что, по данным медицинских служб города, никто из жителей поврежденных домов серьезно не пострадал, госпитализация никому не потребовалась, а помощь была оказана на месте.
Ранее в Минобороны сообщили, что Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.