СК завел дело о теракте после атаки украинских дронов на Москву

Военный эксперт: России надо присоединять не только Харьковскую область

Военный эксперт Онуфриенко оценил инициативу губернатора Гладкова присоединить Харьковскую область для прекращения обстрелов Белгорода

Заявление губернатора Вячеслава Гладкова продиктовано заботой о безопасности местных жителей. Но эта проблема охватывает все приграничные регионы. Для решения задачи нужна полная демилитаризация Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Гладков заявил, что защитить регион от обстрелов сможет только присоединение Харьковской области.

«Заявления белгородского губернатора Гладкова – это констатация факта, на которую обратили внимание только тогда, когда об этом сказал глава региона. В экспертном сообществе об этом речь шла еще в прошлом году, когда принималось решение об отводе наших войск с территории Харьковской области», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Уже тогда было совершенно очевидно, что такая близость Белгородской области и территорий, подконтрольных ВСУ, грозит тем, что они будут обстреливать наш регион. Гладкова, конечно, волнуют вопросы безопасности вверенного ему субъекта, поэтому он говорит о необходимости присоединить Харьковскую область», – отметил он.



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«Но мы понимаем, что точно так же губернатора Курской области волнует близость границы в районе Сумской области. А главу Брянщины – сопредельные с его регионом территории Черниговской области. По сути, это то, о чем в самом начале СВО говорил президент Путин: необходимость денацификации и демилитаризации всей территории, подконтрольной украинским властям. Пока этого не произойдет, обстрелы наших регионов не прекратятся», – полагает собеседник.

Вместе с тем, если говорить о теоретическом планировании подобных операций, то в первую очередь необходимо обратить внимание на настроения людей в регионе с поправкой на то, что наш противник полностью контролирует медиапространство Харьковщины.

«К сожалению, люди, которые родились, скажем, во времена первого Майдана 2004 года и учились в школе во времена Евромайдана 2014 года, сегодня воюют с оружием в руках. Уж что-что, а промывать мозги на Украине умеют, особенно с учетом медийной поддержки США и других стран НАТО. Как следствие – немалая доля местных жителей искренне верят, что они защищают свой регион. И эту проблему нам надо решать», – заключил собеседник.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы украинских обстрелов территории региона станет присоединение Харькова. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 24». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова губернатора Белгородской области, сославшись на то, что это относится к категории связанных со спецоперацией вопросов, и он никак не может это прокомментировать.

Издание Lenta.ru сообщает, что жители города Шебекино в Белгородской области в понедельник заявили о сильнейшем с начала СВО обстреле. Отмечается, что прилеты фиксируются каждую минуту. По предварительным данным, вооруженные силы Украины атакуют российский город из реактивной системы залпового огня «Град». В результате на промзоне начался пожар. Как написал Гладков в своем Telegram-канале, в результате обстрелов пострадали четыре человека – это сотрудники одного из предприятий.

В воскресенье Гладков сообщал, что за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали 241 прилет украинских снарядов. При обстреле города Шебекино погиб один человек. Напомним, в прошлый понедельник на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.