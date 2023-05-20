Военкоры показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ

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20 мая, суббота | Последнее обновление — 21:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Запорожской области
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Решительный тон участников встречи G7 может принести больше раскола в международное сообщество, чем послужить достижению их целей.
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Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас.
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Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Военкоры показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ
«Военкоры Русской Весны» показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ
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Российские войска нанесли удар по базам Бахмутской группировки ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР), сообщили «Военкоры Русской Весны».
Кадры ударов опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что взрывы прогремели в районе аэропорта Краматорска, превращенного в узел снабжения и штабной центр ВСУ, ранее на аэродроме располагался штаб Карательной операции на Донбассе, сейчас также штабы и базы снабжения.
В субботу штурмовые отряды сообщили о взятии под контроль Артемовска.
Ранее военкоры опубликовали видео удара из гаубиц «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса по боевикам ВСУ под Авдеевкой.
В Киеве прогремели более десяти взрывов
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за взрывов в ночь на субботу
Более десяти взрывов прогремело в Киеве в ночь на субботу, сработала система ПВО, сообщают очевидцы.
По их словам, в городе очень шумно, прогремело больше десяти взрывов, работает система ПВО, обнаружен пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе, передает ТАСС.
По данным официального ресурса для оповещения населения, в городе объявлена воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.
Штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль
Российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском, заявил Евгений Пригожин.
«20 мая 2022 года. Сегодня по полудню полностью был взят Артемовск (украинское название – Бахмут). Последний участок так называемой многоэтажки «Самолета». 224 дня длилась операция по взятию Бахмута», – заявил Пригожин, передает РИА «Новости».
Ранее военкоры показали видео боев за последние кварталы в Артемовске.
До этого из Артемовска начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.
В МИД отреагировали на планы Запада передать F-16 Украине
Грушко: Россия учтет в своем планировании намерение Запада передать истребители F-16 Украине
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Западные страны продолжают идти по так называемой лестнице эскалации в украинском конфликте, Россия будет учитывать их намерение передать Киеву истребители F-16, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
По словам дипломата, Запад пока придерживаются эскалационного сценария, который рискован для них самих, но Россия все учитывает в своих планах, у нее есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей, передает ТАСС.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.
До этого сообщалось, что планируемые к передаче Киеву F-16 якобы «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ.
Напомним, политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.
Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска
Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска и поздравили россиян с освобождением города
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Большинство блогеров восторженно отреагировали на новость о взятии Артемовска, обвинив «банду Зеленского» в гибели десятков тысяч солдат.
«Это день славы русского оружия, день наших героев... всех солдат и офицеров, которые принимали участие в операции по взятию города. Слава нашим воинам и вечная память погибшим! Слава России!
Сейчас украинская пропаганда наверняка начнет рассказывать, что этот населенный пункт, который она еще совсем недавно называла «фортецией», был на самом деле неважен в стратегическом плане. Хотя весь мир видел, какое количество сил киевский режим бросал на этот участок.
Но факты – упрямая вещь, а правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду. Правда заключается в том, что «бахмутская мясорубка» перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского. Наше дело правое, Победа будет за нами! А русский город Артемовск обязательно будет возрожден», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Вместе с тем большинство блогеров встретили восторженно сообщение о взятии Артемовска, разместив, в частности, в Telegram-каналах поздравительные открытки с изображением «Артемовского брюта».
Военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что освобождение Артемовска принесло ощутимые потери не только ВСУ, но и российским подразделениям.
«Несмотря на все трудности, проблемы, потери Артемовская наступательная операция завершилась победой. Противник потерял один из ключевых городов на Донбассе, понес чудовищные потери в живой силе и технике, был вынужден корректировать планы других операций и заодно получил мощный имиджевый удар. Для России артемовское сражение стало одним из наиболее кровопролитных и длительных со времен Великой Отечественной Войны. Тем ценнее достигнутая победа», – подчеркнул он.
Военкор Александр Коц отметил символизм взятия Артемовска в День освобождения Мариуполя. «Это наш еще один День Воинской славы. Слава русскому оружию!.. Спасибо всем, кто причастен к этой победе!
PS Привет Алексею «Россия больше не возьмет ни одного города» Арестовичу», – написал Коц в своем Telegram-канале.
«На Украине опровергают взятие Бахмута. Я уверен, что это они будут делать несколько недель. Пока их клоун попрошайничает в турне по миру», – отметил репортер Руденко.
Журналист Юрий Васильев в канале «Русский сыч» был краток: «Артемовск больше не кiт».
Но, по словам автора Telegram-канала «Военная хроника», Артемовск – еще не конец.
«Вокруг него расположены крупнейшие укрепы ВСУ – Константиновка, Часов Яр, Дружковка, Торецк, Славянск, Краматорск с многотысячной группировкой. Вопрос с этими точками на карте еще предстоит решать, поэтому «оркестр» выйдет на отдых, но, судя по всему, вернется в случае необходимости», – отметили блогеры.
Ранее штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль.
Страны G7 отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине
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Лидеры стран «Группы семи» (G7) в ходе заседания на саммите в Хиросиме приняли линию Белого дома, согласованную с украинским президентом Владимиром Зеленским, и отклонили любую попытку начать переговоры, включая предложения Китая или Ватикана, сообщили СМИ.
Corriere della Sera, анализируя совместный документ по Украине, пишет, что вопрос, как убедить третьи страны не способствовать России, остался без ответа, передает ТАСС.
Отмечается, что страны G7 назвали «мирный план» Зеленского единственной основой для установления мира. Эти страны полностью разделяют позиции украинского президента, который отклонил китайское предложение и отверг готовность Ватикана сделать вклад в урегулирование. Никакой перспективы прекращения огня, но продолжение боев, сообщило издание.
Несмотря на ужесточение санкционного режима, по информации газеты, остается проблема с теми странами, которые их не поддерживают, а это такие гиганты, как Китай, Индия, ЮАР. Хотя в документе говорится о «серьезных последствиях» для тех, кто обходит санкции, не указывается, в чем конкретно они будут заключаться, пишет издание.
В пятницу утром Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский собрался в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, а затем – в Японию на саммит «Группы семи».
Ранее папа Римский Франциск сообщил, что Ватикан готов выступить с «мирной миссией». На что Зеленский в ходе своего визита в Ватикан заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также он отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
ВСУ нанесли повторный ракетный удар по Мариуполю дальнобойными ракетами
Украинские войска повторно обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами, пострадавших нет
При повторном обстреле ВСУ Мариуполя пострадавших нет, украинские войска ударили по городу дальнобойными ракетами, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).
Представитель силовых структур заявил, что тип дальнобойных ракет, которыми ВСУ обстреляли Мариуполь, уточняется, передает ТАСС.
Очевидцы сообщат, что система ПВО сбила четыре ракеты.
Ранее украинские военные в пятницу вечером обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности.
Газета ВЗГЛЯД писала, как год назад был освобожден Мариуполь, чем были особенности этой операции и как сейчас проходит восстановление города.
Минобороны рассказало о боях в западной части Артемовска
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На Артемовском направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание на флангах обеспечивют подразделения Южной группировки войск, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение подразделениям противника у Богдановки и Ягодного, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За прошедшие сутки в данном районе совершено шесть вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. В ходе боевых действий ликвидированы свыше 95 военнослужащих и наемников, танк, бронетранспортер и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Донецком направлении в результате огня артиллерии Южной группировки за свутки уничтожены до 210 военнослужащих, танк, польская артиллерийская установка Krab, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщил Конашенков.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Першотравневого Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). В районе Кисловки Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 55 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино ЛНР. Под Торским Донецкой народной республики (ДНР) и Кременной ЛНР ликвидированы две украинские ДРГ.
Потери противника составили более 60 военнослужащих, две бронtмашины, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки «Восток» нанесли поражение противнику возле Угледара ДНР. За последние сутки уничтожены до 85 военнослужащих и одна «Мста-Б».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ликвидированы более 30 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение последних суток поражены 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах. Недалеко от Копанки Харьковской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, подытожили в оборонном ведомстве.
Военкоры показали видео боев за последние кварталы в Артемовске
Российские военкоры опубликовали видео боев за последние кварталы в Артемовске (украинское название – Бахмут), снятое с дрона штурмовых отрядов.
Бои за последние кварталы Артемовска опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны». На кадрах, снятых с дрона ЧВК «Вагнер», показано, как артиллерия бьет по превращенным в крепости домам, где квартиры и подвалы превращены в укрепленные огневые точки.
Ранее из Артемовска начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.
Российские бойцы сообщили о финишной прямой в освобождении Артемовска
Боец штурмового отряда: Российские силы вышли к дороге, ставшей финишной прямой в боях за Артемовск
Российские штурмовые отряды вышли на дорогу к селу Ивановское в пригороде Артемовска (украинское название – Бахмут), ставшей «финишной прямой» в боях за город, под контролем противника осталось менее километра, рассказал боец.
Штурмовик из ЧВК «Вагнер» рассказал, что были тяжелые бои, дорога из Артемовска в Ивановское отделяет ВСУ и российские подразделения.
По его словам, под контролем противника остался коттеджный поселок и промзона, но российские силы подошли к этой дороге, которая уже «финишная прямая», передает РИА «Новости».
Другой боец из ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовой отряд отбил один квартал на окраинах Артемовска, закрепился в опорнике, откуда сбежал противник.
Ранее военкоры показали видео боев за последние кварталы в Артемовске.
До этого из Артемовска начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.
Военкоры опубликовали видео ударов «Первой славянской бригады» под Авдеевкой
Военкоры опубликовали видео удара из гаубиц «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса по боевикам ВСУ под Авдеевкой.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Военкоры Русской весны», расчеты гаубиц Д-20 «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса наносят удар по позициям украинских боевиков на Авдеевском направлении.
Ранее российские войска взяли под огневой контроль трассу под Авдеевкой.
Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Рогов заявил об успешном отражении удара ВСУ по Токмаку российскими средствами ПВО
Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили удар, который пытались нанести по городу Токмак Запорожской области украинские войска, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов в своем Telegram-канале указал, что причиной двух взрывов, которые были слышны ранее в городе, стала успешная работа ПВО России, перехватившая удар боевиков ВСУ по мирным жителям, передает ТАСС.
Ранее Рогов заявил об увеличении рисков ракетных ударов ВСУ по Запорожской области.
В ЛНР подтвердили уничтожение под Артемовском комбата бригады ВСУ «Эдельвейс»
Марочко: Отдававший приказ на обстрелы ЛНР комбат бригады ВСУ «Эдельвейс» Головатюк ликвидирован
Российские военные ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Николая Головатюка, который отдавал приказы обстреливать Луганскую народную республику, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, при руководстве комбата Головатюка его нацистская бригада убивала мирных граждан еще до проведения СВО. Марочко подчеркнул, что ликвидация комбата украинских нацистов – очередной этап в денацификации и демилитаризации Украины, передает ТАСС.
Марочко рассказал, что украинская бригада, которой командовал Головатюк, пыталась овладеть городом Дебальцево в ДНР во время проведения Чернухинско-Дебальцевской операции. Он также отметил, что нацбат «Айдар» (запрещен в России) вошел в состав данного подразделения ВСУ, а Головатюк вобрал в себя все негативные моменты, связанные с фашизмом.
Ранее российские военкоры сообщили, что ВС России уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс» под Артемовском, а также был ликвидирован командир украинского батальона Головатюк.
Напомним, Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.
G7 призвала Иран отказаться от поддержки России из-за Украины
Страны G7: Иран должен прекратить поддержку войны России против Украины
Страны Группы семи (G7) призвали Иран отказаться от поддержки России в украинском конфликте, а также потребовали не передавать Москве вооружения, говорится в совместном коммюнике.
Лидеры «семерки» призвали Иран отказаться от экспорта в Россию беспилотников, которые, как они считают, якобы использовались для российских атак на Украине, передает ТАСС.
Ранее сенатор США Тед Круз сообщил, что готовит законопроект, который предусматривает введение санкций с целью противодействия военно-техническому сотрудничеству России и Ирана.
Напомним, утверждения о том, что Иран якобы передает России беспилотники, которые используются в ходе спецоперации на Украине, уже стали поводом для санкций ЕС и США против Ирана.
Госдеп США заявил, что ВТС России и Ирана становится полномасштабным партнерством в сфере обороны.
Россия называла вбросами сообщения о поставках иранских беспилотников.
Украинский суд приговорил подростка за помощь российским военным под Артемовском
Суд на Украине приговорил к десяти годам колонии подростка за помощь российским военным под Артемовском
Украинский суд отправил подростка в колонию на десять лет за помощь российским военным под Артемовском (украинское название – Бахмут), он включен в список на обмен как военнопленный, сообщил президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
По словам Мельникова, подростка во время следствия не раз подвергали моральному и физическому давлению, фактически его пытали. Спецслужбы требовали, чтобы он оговорил себя и других, но подросток отказался, передает ТАСС.
Отмечается, что при вынесении приговора суд назначил максимально возможное для несовершеннолетнего по этой статье суровое наказание, не обратив внимание на проблемы со здоровьем, которые тот приобрел во время нахождения в СИЗО.
Газета ВЗГЛЯД писала, как СБУ начала формировать «обменный фонд» при обысках монастырей.
Российские ПВО перехватили 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow
Средствами российских ПВО за последние сутки перехвачены 12 снарядов РСЗО HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также перехвачена одна управляемая американская авиабомба GBU-32, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Уничтожены 18 украинских беспилотников возле Верхнеторецкоего, Новоандреевки, Сладкого Донецкой народной республики, Кременной, Площанки и Новодружеска Луганской народной республики.
С начала спец операции уничтожено: 428 самолетов, 234 вертолета, 4236 беспилотника, 423 ЗРК, 9236 танков и других бронемашин, 1100 машин РСЗО, 4859 орудий полевой артиллерии, а также 10322 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.
Отметим, что накануне в Британии официально подтвердили использование Украиной ракет Storm Shadow.
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