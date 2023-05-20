Военкоры показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ

Взгляд
20 мая, суббота  |  Последнее обновление — 21:19  |  vz.ru
Разделы

Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?  Подробности...
Перейти в раздел…

План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

Остановить боевые действия США хотят по корейской модели Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Вашингтоне понимают, что широко разрекламированное «контрнаступление ВСУ» рискует завершиться разгромом украинских сил. На этот случай готовится альтернативный план – такой, какой сильно не понравится Владимиру Зеленскому и отдаленно похож на план Китая. Но России он в перспективе не сулит ничего хорошего.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Мариуполь стал символом освобожденных регионов

Всего за год Мариуполь стал полноценным российским городом Александр Сухов/РИА Новости
Ровно год назад российские военные и ополченцы Донбасса освободили Мариуполь. Еще в 2014 году противник отдал город на откуп нацистам из «Азова», которые издевались над местными жителями, а после начала СВО использовали их в качестве живого щита. Тем не менее, основные силы противника были разгромлены, а «азовцы» пленены. В чем были особенности этой операции и как сейчас проходит восстановление города? Подробности...
Перейти в раздел…

Применение F-16 станет для ВСУ неподъемной задачей

По мнению экспертов, F-16 могут только красиво пролететь над Украиной Michael Debets/Zumapress/Global Look press
В ближайшие месяцы США и их союзники должны определиться со сроками передачи Киеву F-16. Сейчас стороны обсуждают, сколько машин поставить. Американский легкий истребитель стоит на вооружении более 20 стран, в том числе граничащих с Украиной. В ответ России придется выделить больше самолетов для перехвата, менять тактику авиации и средств ПВО. Но больше проблем появится у самой Украины, которой негде размещать и обслуживать эти истребители. Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

«Большая семерка» пытается бороться со всем миром

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решительный тон участников встречи G7 может принести больше раскола в международное сообщество, чем послужить достижению их целей. Подробности...

Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Философия – единственная профессия будущего

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
Перейти в раздел…

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

Перейти в раздел…

На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...

На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...

В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Запорожской области
    Появилось видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета В США предсказали судьбу F-16 в случае поставок на Украину Военкоры показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ Байден попросил журналистов «заткнуться»
    Лавров заявил о вынужденном ответе России на объявленную войну Шендеровичу не дали выступить в зале UCL в Лондоне Издевательские постеры про Зеленского появились на Таймс-сквер в Нью-Йорке Президент Грузии призвала к бойкоту Georgian Airways
    В Киеве отреагировали на просьбу Польши извиниться за Волынскую резню В Бразилии заподозрили ловушку в визите Зеленского на саммит G7 Беженцы рассказали о задержаниях за чтение российских СМИ в Артемовске Дочери Навального украинские студенты помешали выступить в Джорджтаунском университете

    Главная тема


    Решение Запада передать современные истребители Украине не усилит наступательный потенциал ВСУ

    «контроль над небом»


    Эксперт рассказал о задачах американских истребителей F-16 на Украине

    «больше не бахмут»


    Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска

    громкое выступление


    Охрана московского клуба не дала рэперу Shokk пронести флаг России

    Видео

    «сатирическая картина»


    Пенсионная реформа довела Макрона до сравнения с Гитлером

    «загоняют в угол»


    Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой

    Как уничтожили «Пэтриот»


    При атаке на «Пэтриот» у «Кинжала» был тайный помощник

    альтернативный план


    План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

    карикатура


    «Контрнаступ» становится пороховой бочкой для Запада и киевского режима

    запрос на восстановление


    Вадим Трухачёв: России стоит плотнее работать с Грецией

    глобальный масштаб


    Дмитрий Винник: Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

    новая психология


    Борис Акимов: Философия – единственная профессия будущего

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Военкоры показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ

    «Военкоры Русской Весны» показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ
    		   
    20 мая 2023, 21:15
    Текст: Валентина Григоренко

    Российские войска нанесли удар по базам Бахмутской группировки ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР), сообщили «Военкоры Русской Весны».

    Кадры ударов опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

    Отмечается, что взрывы прогремели в районе аэропорта Краматорска, превращенного в узел снабжения и штабной центр ВСУ, ранее на аэродроме располагался штаб Карательной операции на Донбассе, сейчас также штабы и базы снабжения.

    В субботу штурмовые отряды сообщили о взятии под контроль Артемовска.

    Ранее военкоры опубликовали видео удара из гаубиц «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса по боевикам ВСУ под Авдеевкой.

    В Киеве прогремели более десяти взрывов
    В Киеве объявлена воздушная тревога из-за взрывов в ночь на субботу
    		   
    20 мая 2023, 03:16
    Фото: Elena Mayorova/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Более десяти взрывов прогремело в Киеве в ночь на субботу, сработала система ПВО, сообщают очевидцы.

    По их словам, в городе очень шумно, прогремело больше десяти взрывов, работает система ПВО, обнаружен пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе, передает ТАСС.

    По данным официального ресурса для оповещения населения, в городе объявлена воздушная тревога.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.

    Коментарии (22)
    Штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль
    		   
    20 мая 2023, 16:02
    Фото: @concordgroup_official
    Текст: Вера Басилая

    Российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском, заявил Евгений Пригожин.

    «20 мая 2022 года. Сегодня по полудню полностью был взят Артемовск (украинское название – Бахмут). Последний участок так называемой многоэтажки «Самолета». 224 дня длилась операция по взятию Бахмута», – заявил Пригожин, передает РИА «Новости».

    Ранее военкоры показали видео боев за последние кварталы в Артемовске.

    До этого из Артемовска начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.

    Коментарии (85)
    В МИД отреагировали на планы Запада передать F-16 Украине
    Грушко: Россия учтет в своем планировании намерение Запада передать истребители F-16 Украине
    		  
    20 мая 2023, 14:13
    Фото: Michael Debets/Zumapress/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Западные страны продолжают идти по так называемой лестнице эскалации в украинском конфликте, Россия будет учитывать их намерение передать Киеву истребители F-16, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    По словам дипломата, Запад пока придерживаются эскалационного сценария, который рискован для них самих, но Россия все учитывает в своих планах, у нее есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей, передает ТАСС.

    Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.

    До этого сообщалось, что планируемые к передаче Киеву F-16 якобы «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ.

    Напомним, политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.

    Коментарии (38)
    Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска
    Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска и поздравили россиян с освобождением города
    		   
    20 мая 2023, 18:00
    Фото: @concordgroup_official
    Текст: Вера Басилая

    Большинство блогеров восторженно отреагировали на новость о взятии Артемовска, обвинив «банду Зеленского» в гибели десятков тысяч солдат.

    «Это день славы русского оружия, день наших героев... всех солдат и офицеров, которые принимали участие в операции по взятию города. Слава нашим воинам и вечная память погибшим! Слава России!

    Сейчас украинская пропаганда наверняка начнет рассказывать, что этот населенный пункт, который она еще совсем недавно называла «фортецией», был на самом деле неважен в стратегическом плане. Хотя весь мир видел, какое количество сил киевский режим бросал на этот участок.

    Но факты – упрямая вещь, а правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду. Правда заключается в том, что «бахмутская мясорубка» перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского. Наше дело правое, Победа будет за нами! А русский город Артемовск обязательно будет возрожден», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Вместе с тем большинство блогеров встретили восторженно сообщение о взятии Артемовска, разместив, в частности, в Telegram-каналах поздравительные открытки с изображением «Артемовского брюта».

    Военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что освобождение Артемовска принесло ощутимые потери не только ВСУ, но и российским подразделениям.

    «Несмотря на все трудности, проблемы, потери  Артемовская наступательная операция завершилась победой.  Противник потерял один из ключевых городов на Донбассе, понес чудовищные потери в живой силе и технике, был вынужден корректировать планы других операций и заодно получил мощный имиджевый удар. Для России артемовское сражение стало одним из наиболее кровопролитных и длительных со времен Великой Отечественной Войны. Тем ценнее достигнутая победа», – подчеркнул он.

    Военкор Александр Коц отметил символизм взятия Артемовска в День освобождения Мариуполя. «Это наш еще один День Воинской славы. Слава русскому оружию!.. Спасибо всем, кто причастен к этой победе!

    PS Привет Алексею «Россия больше не возьмет ни одного города» Арестовичу», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    «На Украине опровергают взятие Бахмута. Я уверен, что это они будут делать несколько недель. Пока их клоун попрошайничает в турне по миру», – отметил репортер Руденко.

    Журналист Юрий Васильев в канале «Русский сыч» был краток: «Артемовск больше не кiт».

    Но, по словам автора Telegram-канала «Военная хроника», Артемовск – еще не конец.

    «Вокруг него расположены крупнейшие укрепы ВСУ – Константиновка, Часов Яр, Дружковка, Торецк, Славянск, Краматорск с многотысячной группировкой. Вопрос с этими точками на карте еще предстоит решать, поэтому «оркестр» выйдет на отдых, но, судя по всему, вернется в случае необходимости», – отметили блогеры.

    Ранее штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль.

    Коментарии (17)
    Страны G7 отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине
    		   
    19 мая 2023, 21:52
    Фото: G7 Hiroshima/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Лидеры стран «Группы семи» (G7) в ходе заседания на саммите в Хиросиме приняли линию Белого дома, согласованную с украинским президентом Владимиром Зеленским, и отклонили любую попытку начать переговоры, включая предложения Китая или Ватикана, сообщили СМИ.

    Corriere della Sera, анализируя совместный документ по Украине, пишет, что вопрос, как убедить третьи страны не способствовать России, остался без ответа, передает ТАСС.

    Отмечается, что страны G7 назвали «мирный план» Зеленского единственной основой для установления мира. Эти страны полностью разделяют позиции украинского президента, который отклонил китайское предложение и отверг готовность Ватикана сделать вклад в урегулирование. Никакой перспективы прекращения огня, но продолжение боев, сообщило издание.

    Несмотря на ужесточение санкционного режима, по информации газеты, остается проблема с теми странами, которые их не поддерживают, а это такие гиганты, как Китай, Индия, ЮАР. Хотя в документе говорится о «серьезных последствиях» для тех, кто обходит санкции, не указывается, в чем конкретно они будут заключаться, пишет издание.

    В пятницу утром Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский собрался в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, а затем – в Японию на саммит «Группы семи».

    Ранее папа Римский Франциск сообщил, что Ватикан готов выступить с «мирной миссией». На что Зеленский в ходе своего визита в Ватикан заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также он отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.

    Коментарии (34)
    ВСУ нанесли повторный ракетный удар по Мариуполю дальнобойными ракетами
    Украинские войска повторно обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами, пострадавших нет

    20 мая 2023, 10:07

    Текст: Вера Басилая

    При повторном обстреле ВСУ Мариуполя пострадавших нет, украинские войска ударили по городу дальнобойными ракетами, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).

    Представитель силовых структур заявил, что тип дальнобойных ракет, которыми ВСУ обстреляли Мариуполь, уточняется, передает ТАСС.

    Очевидцы сообщат, что система ПВО сбила четыре ракеты.

    Ранее украинские военные в пятницу вечером обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как год назад был освобожден Мариуполь, чем были особенности этой операции и как сейчас проходит восстановление города.

    Коментарии (15)
    Минобороны рассказало о боях в западной части Артемовска
    		   
    20 мая 2023, 12:45
    Фото: t.me/mod_russia

    На Артемовском направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание на флангах обеспечивют подразделения Южной группировки войск, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение подразделениям противника у Богдановки и Ягодного, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошедшие сутки в данном районе совершено шесть вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. В ходе боевых действий ликвидированы свыше 95 военнослужащих и наемников, танк, бронетранспортер и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    На Донецком направлении в результате огня артиллерии Южной группировки за свутки уничтожены до 210 военнослужащих, танк, польская артиллерийская установка Krab, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщил Конашенков.

    Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Першотравневого Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). В районе Кисловки Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

    За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 55 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино ЛНР. Под Торским Донецкой народной республики (ДНР) и Кременной ЛНР ликвидированы две украинские ДРГ.

    Потери противника составили более 60 военнослужащих, две бронtмашины, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки «Восток» нанесли поражение противнику возле Угледара ДНР. За последние сутки уничтожены до 85 военнослужащих и одна «Мста-Б».

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ликвидированы более 30 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, отчитались в Минобороны.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение последних суток поражены 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах. Недалеко от Копанки Харьковской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (6)
    Военкоры показали видео боев за последние кварталы в Артемовске
    		  
    20 мая 2023, 11:19
    Текст: Вера Басилая

    Российские военкоры опубликовали видео боев за последние кварталы в Артемовске (украинское название – Бахмут), снятое с дрона штурмовых отрядов.

    Бои за последние кварталы Артемовска опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны». На кадрах, снятых с дрона ЧВК «Вагнер», показано, как артиллерия бьет по превращенным в крепости домам, где квартиры и подвалы превращены в укрепленные огневые точки.

    Ранее из Артемовска начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.

    Коментарии (4)
    Российские бойцы сообщили о финишной прямой в освобождении Артемовска
    Боец штурмового отряда: Российские силы вышли к дороге, ставшей финишной прямой в боях за Артемовск
    		   
    20 мая 2023, 14:39
    Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Российские штурмовые отряды вышли на дорогу к селу Ивановское в пригороде Артемовска (украинское название – Бахмут), ставшей «финишной прямой» в боях за город, под контролем противника осталось менее километра, рассказал боец.

    Штурмовик из ЧВК «Вагнер» рассказал, что были  тяжелые бои, дорога из Артемовска в Ивановское отделяет ВСУ и российские подразделения.

    По его словам, под контролем противника остался коттеджный поселок и промзона, но российские силы подошли к этой дороге, которая уже «финишная прямая», передает РИА «Новости».

    Другой боец из ЧВК «Вагнер»  рассказал, что штурмовой отряд отбил один квартал на окраинах Артемовска, закрепился в опорнике, откуда сбежал противник.

    Ранее военкоры показали видео боев за последние кварталы в Артемовске.

    До этого из Артемовска начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.

    Коментарии (8)
    Военкоры опубликовали видео ударов «Первой славянской бригады» под Авдеевкой
    		   
    20 мая 2023, 14:48
    Текст: Вера Басилая

    Военкоры опубликовали видео удара из гаубиц «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса по боевикам ВСУ под Авдеевкой.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Военкоры Русской весны», расчеты гаубиц Д-20 «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса наносят удар по позициям украинских боевиков на Авдеевском направлении.

    Ранее российские войска взяли под огневой контроль трассу под Авдеевкой.

    Коментарии (3)
    Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Запорожской области
    Рогов заявил об успешном отражении удара ВСУ по Токмаку российскими средствами ПВО
    		   
    20 мая 2023, 20:07
    Фото: Tsitsagi Nikita/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили удар, который пытались нанести по городу Токмак Запорожской области украинские войска, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов в своем Telegram-канале указал, что причиной двух взрывов, которые были слышны ранее в городе, стала успешная работа ПВО России, перехватившая удар боевиков ВСУ по мирным жителям, передает ТАСС.

    Ранее Рогов заявил об увеличении рисков ракетных ударов ВСУ по Запорожской области.

    Коментарии (0)
    В ЛНР подтвердили уничтожение под Артемовском комбата бригады ВСУ «Эдельвейс»
    Марочко: Отдававший приказ на обстрелы ЛНР комбат бригады ВСУ «Эдельвейс» Головатюк ликвидирован

    20 мая 2023, 12:35

    Текст: Вера Басилая

    Российские военные ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Николая Головатюка, который отдавал приказы обстреливать Луганскую народную республику, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, при руководстве комбата Головатюка его нацистская бригада убивала мирных граждан еще до проведения СВО. Марочко подчеркнул, что ликвидация комбата украинских нацистов – очередной этап в денацификации и демилитаризации Украины, передает ТАСС.

    Марочко рассказал, что украинская бригада, которой командовал Головатюк, пыталась овладеть городом Дебальцево в ДНР во время проведения Чернухинско-Дебальцевской операции. Он также отметил, что нацбат «Айдар» (запрещен в России) вошел в состав данного подразделения ВСУ, а Головатюк вобрал в себя все негативные моменты, связанные с фашизмом.

    Ранее российские военкоры сообщили, что ВС России уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс» под Артемовском, а также был ликвидирован командир украинского батальона Головатюк.

    Напомним, Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.

    Коментарии (5)
    G7 призвала Иран отказаться от поддержки России из-за Украины
    Страны G7: Иран должен прекратить поддержку войны России против Украины

    20 мая 2023, 11:54

    Текст: Вера Басилая

    Страны Группы семи (G7) призвали Иран отказаться от поддержки России в украинском конфликте, а также потребовали не передавать Москве вооружения, говорится в совместном коммюнике.

    Лидеры «семерки» призвали Иран отказаться от экспорта в Россию беспилотников, которые, как они считают, якобы использовались для российских атак на Украине, передает ТАСС.

    Ранее сенатор США Тед Круз сообщил, что готовит законопроект, который предусматривает введение санкций с целью противодействия военно-техническому сотрудничеству России и Ирана.

    Напомним, утверждения о том, что Иран якобы передает России беспилотники, которые используются в ходе спецоперации на Украине, уже стали поводом для санкций ЕС и США против Ирана.

    Госдеп США заявил, что ВТС России и Ирана становится полномасштабным партнерством в сфере обороны.

    Россия называла вбросами сообщения о поставках иранских беспилотников.

    Коментарии (13)
    Украинский суд приговорил подростка за помощь российским военным под Артемовском
    Суд на Украине приговорил к десяти годам колонии подростка за помощь российским военным под Артемовском

    20 мая 2023, 16:23

    Текст: Вера Басилая

    Украинский суд отправил подростка в колонию на десять лет за помощь российским военным под Артемовском (украинское название – Бахмут), он включен в список на обмен как военнопленный, сообщил президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

    По словам Мельникова, подростка во время следствия не раз подвергали моральному и физическому давлению, фактически его пытали. Спецслужбы требовали, чтобы он оговорил себя и других, но подросток отказался, передает ТАСС.

    Отмечается, что при вынесении приговора суд назначил максимально возможное для несовершеннолетнего по этой статье суровое наказание, не обратив внимание на проблемы со здоровьем, которые тот приобрел во время нахождения в СИЗО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как СБУ начала формировать «обменный фонд» при обысках монастырей.

    Коментарии (0)
    Российские ПВО перехватили 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow

    20 мая 2023, 12:55

    Средствами российских ПВО за последние сутки перехвачены 12 снарядов РСЗО HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также перехвачена одна управляемая американская авиабомба GBU-32, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уничтожены 18 украинских беспилотников возле Верхнеторецкоего, Новоандреевки, Сладкого Донецкой народной республики, Кременной, Площанки и Новодружеска Луганской народной республики.

    С начала спец операции уничтожено: 428 самолетов, 234 вертолета, 4236 беспилотника, 423 ЗРК, 9236 танков и других бронемашин, 1100 машин РСЗО, 4859 орудий полевой артиллерии, а также 10322 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Отметим, что накануне в Британии официально подтвердили использование Украиной ракет Storm Shadow.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •