Президент Чехии: Западные танки на Украине превращаются в складской товар

Нехватка снарядов является главной проблемой украинской армии, из-за этого предоставляемые Западом танки становятся складским товаром, заявил президент Чехии Петр Павел.

Он рассказал, что союзники передают Киеву хорошую технику, но минимальное количество боеприпасов к ней, передает РИА «Новости».

Павел подчеркнул, что танки из-за этого становятся складским товаром, а в этом нет особого смысла. По его словам, нехватка боеприпасов «не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в какой-то степени ограничивает ее возможности проведения успешного контрнаступления».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что союзники Украины пытаются решить вопрос с ремонтом и обслуживанием многочисленной западной техники. В мае в Польше открывается завод по ремонту немецких Leopard, но этого явно недостаточно. На Украине просят страны Запада отправлять механиков и техников поближе к полю боя, но желающих работать в зоне конфликта будет немного.

Ранее сообщалось, что Павел и его словацкий коллега Зузана Чапутова в пятницу приехали в Киев.