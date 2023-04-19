Путин заявил, что ждет заявку от Камчатки на помощь из-за извержения вулкана

Президент России Владимир Путин ждет от губернатора Камчатского края Владимира Солодова заявку о федеральной помощи региону из-за извержения вулкана Шивелуч, об этом он сообщил на совещании с членами правительства.

«Предложения свои оформите соответствующим образом, если такая помощь будет нужна. Заранее, своевременно сделайте это», – цитирует его ТАСС.

По словам Солодова, он планирует обратиться в правительство для помощи. По его словам, большой объем пепла остается на земле, поэтому необходимо решать вопросы, связанные с дополнительным диспансерным наблюдением групп риска.

«Институт пульмонологии буду просить привлечь – и детским оздоровлением, потребуют содействия со стороны правительства РФ», – сказал он.

Путин обратил внимание на сообщение Солодова о том, что местные школьники временно переведены на дистанционное обучение.

«Если дети в школу не ходят, то значит все-таки угроза здоровью, наверное, есть», – предположил президент и поинтересовался тем, как оценивает ситуацию вице-премьер Татьяна Голикова.

Она заверила, что за ситуацией следят, если необходима будет помощь, она будет оказана.

Руководитель края пояснил, что школьников «превентивно на неделю перевели на дистанционный формат», также все домовладения обходят врачи.

«Вот это правильно очень. Медики пусть понаблюдают повнимательнее за людьми, наверняка есть люди с какими-то хроническими заболеваниями, на них нужно обратить особое внимание», – посоветовал глава государства.

Напомним, извергающийся 11 апреля вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил стену пепла высотой около 12 км.