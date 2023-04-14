Путин предложил членам Совбеза обсудить информационную безопасность

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14 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 13:59  |  vz.ru
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Устойчивость экономики России поразила Запад

МВФ ждет еще большего роста от российской экономики Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
МВФ уже второй раз улучшает прогноз по российской экономике на 2023 год. Если в прошлом году фонд ждал падения нашей экономики, то уже в январе переписал прогноз на рост. А в апреле фонд решил не скупиться и прибавил темпы роста ВВП России. Наша экономика после очередных жестких санкций снова удивляет западных экономистов. Как? Подробности...
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Норвегия осложнит работу России в Арктике

Осло хочет сохранить прагматические отношения с Москвой, но прежними они точно не будут Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
МИД Норвегии объявил о высылке 15 российских дипломатов, назвав их «сотрудниками разведки». В Москве пообещали дать «соответствующий ответ». Считается, что на фоне других стран Северной Европы отношение Норвегии к России было условно прагматичным. Что могло повлиять на позицию Осло и к каким последствиям подобные высылки могут привести?  Подробности...
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ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Слаженная работа ЧВК «Вагнер» и Минобороны дает заметный результат Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?  Подробности...
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МВФ ударил по тылам ВСУ

Кристалина Георгиева озабочена расходами МВФ на Украину Zuma/ТАСС
На Украине разгорается финансовый скандал, связанный с выплатами военнослужащим. С 1 февраля Киев отменил надбавку для находящихся в тылу военных. Однако Рада проголосовала за возвращение выплаты. Сейчас офис Зеленского, ссылаясь на контролирующий расходы Киева МВФ, пытается это решение заблокировать. Сам МВФ обещает разобраться с влиянием надбавки на бюджет Украины. Вернутся ли украинским тыловикам их деньги? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сатанисты на Украине мрут от страха

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Складывается ощущение, что кроме «Гераней» и «Калибров» Украину требуется обработать «боеприпасом» иного рода – окропить ее снарядами, начиненными святой водой. Подробности...

Телефонные мошенники ЦИПСО пытаются эволюционировать

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
От массового жульничества – тут заход к клиенту кончается либо вопросом «Чей Крым?», либо сразу выражениями, неудобными для печати – ЦИПСОшные «пранкеры» переходят к жульничеству индивидуализированному. Учитывающему род занятий и социальное положение клиента. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Испуганным интеллектуалам некого винить

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Посредническая функция российской «прогрессивной» интеллигенции держалась на одном важном запрете: никакого «особого пути» у России быть не может. Над любыми подобными идеями было принято смеяться. Только копирование Запада, возведенное в ранг культа. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

Атомная авантюра Германии

Чем Макрон разозлил США

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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Путин предложил членам Совбеза обсудить информационную безопасность

    14 апреля 2023, 13:38

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза России предложил рассмотреть вопросы информационной безопасности страны.

    По его словам, в повестке дня сегодня чрезвычайно важный вопрос – речь идет об информационной безопасности России, передает РИА «Новости»

    Путин указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья
    		   
    11 апреля 2023, 17:54
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья.

    «В прошлом году наши строители вышли на рекордный объем ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки», – приводит его слова ТАСС.

    Он также указал на то, что «нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, прежде всего нужно поддержать спрос на жилье».

    Кроме того, Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки рынка недвижимости, которые возможно надо будет принять.

    «Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о ситуации на рынке недвижимости, в том числе о возможных дополнительных мерах поддержки», – сказал он.

    Ранее Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко выразил мнение, что создание новых рабочих мест и развитие экономики является самым эффективным способом поддержать демографию в стране.

    Коментарии (93)
    Путин поставил задачу увеличить выпуск спутников

    12 апреля 2023, 18:07

    Текст: Ольга Иванова

    Необходимо значительно увеличить производство спутников, Россия может решать эти задачи, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в Кремле, посвященном Дню космонавтики.

    «Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников. От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Такие задачи в мире решаются, и, конечно же, мы тоже можем решать», – цитирует его РИА «Новости».

    Он также добавил, что Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач и освоения космоса. Путин отметил, что за созданием этих решений лежит напряженный труд многих поколений рабочих, инженеров и ученых.

    «Отрадно, что наша ракетно-космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал… Вот сегодня мы с Юрием Ивановичем (Борисовым, главой Роскосмоса) отмечали, слава богу, впервые в новейшей истории было проведено сто безаварийных космических пусков подряд. Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги», – добавил президент.

    Ранее Путин заявил, что в 2023 году на космическую деятельность в России будет выделено более 251 млрд рублей.

    Коментарии (19)
    Путин поставил вопрос о перспективах введения льгот на приобретение жилья во «вторичке»

    13 апреля 2023, 14:52

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поставил вопрос о перспективах введения льгот на приобретение жилья на вторичном рынке.

    «Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи. Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли», – сказал он на встрече с главой ДОМ.РФ Виталием Мутко, сообщает ТАСС.

    В свою очередь Мутко рассказал Путину, что в прошлом году число выданных ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) выросло почти в три раза. Так, по его словам, 33 тыс. кредитов взяли граждане на строительство дома.

    Глава ДОМ.РФ отметил, что сейчас в кредит возводится только каждый десятый частный дом, но, считает он, к 2026–2028 годам каждый второй частный жилой дом сможет строиться за счет ипотеки.

    Ранее Путин поручил правительству совместно с ДОМ.РФ при участии ЦБ и Агентства по страхованию вкладов продумать включение в ипотеку на новостройки расходы на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства.

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    Путин назвал непростой ситуацию в автопроме
    		   
    11 апреля 2023, 18:25
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства держать на контроле непростую ситуацию в некоторых отраслях отечественной промышленности.

    «Остается непростой ситуация в автопроме и лесоперерабатывающем комплексе, а также в сфере производства химической продукции и удобрений», – цитирует ТАСС Путина.

    Он напомнил, что на нескольких профильных отраслевых совещаниях «вышли на конкретные решения, которые помогут увеличить загрузку предприятий, обеспечить сбыт их продукции».

    «Прошу правительство своевременно реализовывать эти договоренности и при этом иметь обратную связь с коллегами на местах, проводить постоянный анализ ситуации, чтобы понимать, где, на какие участки нужно направить дополнительные усилия», – указал президент России.

    Ранее Владимир Путин призвал не пускать ситуацию в экономике на самотек.

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    Эксперт: Космос вновь становится важной составляющей технологического суверенитета России
    Эксперт Корякин: Россия была, есть и будет великой космической державой
    		   
    12 апреля 2023, 22:12
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    «Заявленная в 1940-х годах амбиция расщепить атом и попасть в космос привела к тому, что у страны появились ракеты и свой ядерный щит. Главное для нас – понять, на что мы делаем ставку сейчас – на освоение Марса или Луны?» – сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин. В среду о достижениях и планах российской космической отрасли говорил президент Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики.

    «После некоторого затишья космос вновь становится важной составляющей технологического суверенитета России. Если первые ракеты создавались в основном в логике сдерживания вероятного противника, то со временем космические технологии двинулись в сторону народного хозяйства – метеорологии, связи, гражданских спутников. Сейчас возвращается связка между космосом, обороноспособностью страны, подготовкой кадров и мечтой о дальнейшем покорении космоса», – считает член Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин.

    Собеседник напомнил, что освоение космоса было большой мечтой советского общества. «Она воплощалась в конкретных победах – первом искусственном спутнике Земли, первом человеке в космосе, первом луноходе. Космос как мечта был большим драйвером развития технологий и социального нарратива. Вспомните труды писателей Кира Булычева, братьев Стругацких, которые использовали космос как площадку для постановки большой оперы будущего», – добавил эксперт.

    Помимо технологического задела, космос должен содержать культурную составляющую. «Люди должны мечтать. Когда есть мечта, то появляется творчество. Если оно подкреплено технологическим заделом, тогда будут победы. Об этом говорил президент на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым и на открытии торжественного вечера в честь Дня космонавтики. Россия была, есть и будет великой космической державой», – подчеркнул Корякин.

    По его мнению, в выделении средств на освоение космоса Россия должна стремиться к стратегическому паритету с другими ведущими странами. «Здесь первична идея и амбициозная цель. Если мы планируем развивать лунную базу, создавать лаборатории, а не обозначать свое номинальное присутствие, то средств нужно выделять как можно больше», – уверен собеседник.

    Эксперт приветствовал призыв президента увеличить производство спутников, развивать российские космические обсерватории, возобновить лунную программу и миссии на другие планеты Солнечной системы.

    «Амбициозные планы – это очень хорошо. Без амбиций не происходит движения. Заявленная в 1940-х годах амбиция расщепить атом и попасть в космос привела к тому, что у страны появились ракеты и свой ядерный щит. Главное для нас – понять, на что мы делаем ставку сейчас – на освоение Марса или Луны? Будет ли вовлечен частный бизнес и крупные технологические компании в развитие космоса, как это происходит за рубежом?» – задается вопросами эксперт.

    «Предприниматели – не самый худший партнер для освоения космоса, если посмотреть на опыт Илона Маска или Ричарда Брэнсона. Задача Роскосмоса – не просто предлагать технологические решения, но и расширять круг тех, кто готов к освоению космоса, чтобы это было делом каждого», – предложил Корякин.

    В среду президент России Владимир Путин в ходе своей речи на торжественном вечере в Кремле по случаю Дня космонавтики заявил, что отечественная орбитальная станция, проект которой разрабатывается специалистами, станет форпостом страны в космосе. «Безусловно, нам надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего», – указал глава государства.

    По его словам, освоение космоса – это развитие науки, экономики, надежный уровень безопасности страны. «Россия обязательно будет осваивать космос. Мы обязательно будем работать в этом направлении», – сказал он в Кремле.  Глава государства напомнил, что впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд, и «это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги».

    «Покорители космоса сегодня являются для нас примером в решении задач укрепления технологического суверенитета. Нам нужно обязательно продолжать их славные дела и традиции, добиваться таких же ярких, исторических успехов, которыми мы все могли бы гордиться», – сказал президент.

    Коментарии (9)
    Путин анонсировал выделение более 251 млрд рублей на космическую деятельность
    		   
    12 апреля 2023, 15:37
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    В 2023 году на космическую деятельность в России будет выделено более 251 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым.

    Глава государства поздравил руководителя госкорпорации с Днем космонавтики и предложил обсудить состояние отрасли и ее перспективы, передает ТАСС.

    «В этом году у нас чуть больше, по-моему, даже запланировано бюджетных ассигнований на космическую деятельность: в прошлом году где-то 224 с небольшим млрд [рублей], а в этом – уже 251 млрд с лишним. Выручка растет», – отметил Путин.

    Он добавил, что всех интересуют планы России «в этой исключительной отрасли».

    Борисов в свою очередь рассказал, что финансовое состояние отрасли стабильное. Роскосмас понимает, куда надо двигаться.

    Ранее Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса.

    Коментарии (10)
    Путин удостоил звания Героя России космонавта Дуброва
    		   
    12 апреля 2023, 20:48
    Фото: Roscosmos/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Российский космонавт Петр Дубров удостоен звания Героя России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Дубров удостоен звания за мужество и героизм, проявленные в ходе длительного космического полета на МКС, говорится в указе главы государства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Космонавт Петр Дубров установил рекорд по длительности пребывания на МКС среди россиян. Он прибыл на Землю в конце марта на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-19» и попросил привезти ему на место посадки напиток из шиповника.

    Коментарии (0)
    Путин заявил о необходимости возобновить лунную программу
    		   
    12 апреля 2023, 19:02
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Российской науке нужно вновь заняться проведением миссий на другие планеты и восстановить лунную программу, заявил президент Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики.

    В космической сфере перед Россией стоят большие исследовательские задачи, которые нужно выполнять последовательно, сказал президент, передает ТАСС.

    «Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии российских космических обсерваторий, которые уже помогают получать новые факты об эволюции Вселенной, открывают десятки звезд на самом краю нашей галактики и объекты в отдаленных от нас звездных системах», – сказал он.

    Глава государства также отметил, что нужно нарастить производство спутников в России.

    Коментарии (26)
    Эксперт: Обороноспособность России напрямую зависит от космических исследований
    Эксперт Потуремский: От изучения внеземного пространства напрямую зависит обороноспособность России и ее технологический потенциал
    		   
    12 апреля 2023, 20:00
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Отечественная космонавтика уверенно справляется со всеми существующими вызовами. Важность данного направления понимают и правительство, и народ, а значит , мы продолжаем уверенно двигаться ввысь, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. В среду на торжественном вечере, посвященном Дню космонавтики, президент сказал, что первые покорители космоса сегодня являются для нас примером в решении задач укрепления технологического суверенитета страны.

    «Сфера космических исследований выходит далеко за рамки одной лишь науки. Сегодня полеты к звездам ставят своей задачей не только изучение внеземного пространства – от них напрямую зависит обороноспособность России и раскрытие ее технологического потенциала», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Космос стал по-настоящему глобальным: результаты исследований в этой области постепенно сказываются на всех сферах жизни. Вне всяких сомнений, тот факт, что данная сфера продолжила свое динамическое развитие даже после всех потрясений 2022 года, не может не радовать. Страна продолжает уверенно идти вперед, точнее, ввысь», – отмечает эксперт.

    «По-другому не может и быть: космос давно стал частью идентичности нашего народа. Мы определяем себя как первооткрывателей, как отважных путешественников в неизведанные уголки Вселенной. Социологические опросы наглядно показывают, что жители России тесно увязывают достижения в космосе с успешным будущим Родины», – подчеркивает собеседник.

    «От того особенно приятно, что президент уделяет так много внимания именно этой сфере. Отрадно, что встреча Владимира Путина и главы Роскосмоса Юрия Борисова состоялась именно 12 апреля. Эта дата носит символический характер: мы гордимся достижениями прошлого, используем их как фундамент и смело шагаем вперед», – акцентирует эксперт.

    «Руководство страны чтит научно-техническую преемственность в вопросе развития космонавтики. Это отлично сочетается с мировоззрением россиян. Важность данного направления понимают и правительство, и народ, а значит, Россия еще не раз отправится на покорение просторов Вселенной», – резюмирует Потуремский.

    Ранее в среду президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым, который сообщил, что работа российского сегмента Международной космической станции (МКС) продлена до 2028 года. Он подчеркнул актуальность обсуждения создания Российской орбитальной станции (РОС). По его словам, облик и параметры РОС и этапы ее создания уже известны. Эскизный проект будет готов уже летом.

    Президент отметил важность проекта, сказав, что станция послужит «форпостом нашей страны, послужит изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего». Кроме того, глава государства заявил, что в 2023 году на космическую деятельность будет выделено более 251 млрд рублей. Борисов в свою очередь рассказал, что финансовое состояние отрасли стабильное, и Роскосмос понимает, куда надо двигаться.

    Президент также пожелал успехов коллективу госкорпорации: «Это чрезвычайно важно для нашей страны, для всего человечества. Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня – прямо сегодня требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования системы обороноспособности страны – там много очень компонентов, абсолютно живых, востребованных сегодня для развития России».

    Во время торжественного вечера, посвященного празднованию 12 апреля, Путин отметил, что российская космическая отрасль продолжает наращивать потенциал, о чем говорят 100 запусков без аварий. По мнению президента, это хороший показатель того, что сфера «встает уверенно на ноги».

    Глава государства подчеркнул, что России необходимо увеличить производство спутников. По его словам, в космической сфере перед Россией стоят большие исследовательские задачи, которые нужно выполнять последовательно.

    «Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии российских космических обсерваторий, которые уже помогают получать новые факты об эволюции Вселенной, открывают десятки звезд на самом краю нашей галактики и объекты в отдаленных от нас звездных системах», – сказал он.

    Коментарии (0)
    Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года
    Глава Роскосмоса Борисов сообщил о продлении работы российского сегмента МКС до 2028 года
    		   
    12 апреля 2023, 15:14
    Фото: Roscosmos/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    По решению правительства России работа российского сегмента Международной космической станции продлена до 2028 года, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Борисов при этом отметил актуальность обсуждения создания Российской орбитальной станции, поскольку «время бежит быстро», а в пилотируемой космонавтике ни в коем случае нельзя допустить перерывов, передает РИА «Новости».

    Глава Роскосмоса сообщил президенту, что облик и параметры новой Российской орбитальной станции (РОС) и этапы ее создания Роскосмосу уже известны. Эскизный проект будет готов летом, пообещал он.

    Путин со своей стороны поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса.

    Ранее сообщалось, что РКК «Энергия» не сбавляет работы по созданию Российской орбитальной станции.

    Коментарии (5)
    Песков: Закон о Едином реестре военнообязанных пока не поступил на подпись Путину

    12 апреля 2023, 20:25

    Текст: Елизавета Шишкова

    Закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток пока не поступил на подпись президенту Владимиру Путину, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Напомним, Госдума приняла закон о создании Единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что меняется для призывников и военнообязанных, какие меры предусмотрены новым законом для уклонистов.

    Песков заявил, что закон призван исправить бардак в военкоматах.

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    В Кремле приняли к сведению высказывание Трампа о Путине
    Представитель Кремля Песков заявил, что ознакомлен с мнением Трампа о Путине

    12 апреля 2023, 14:31

    Текст: Александра Юдина

    В Кремле приняли к сведению высказывание американского экс-президента Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, с оценкой Трампа в Москве ознакомлены, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил, что Путин, его китайский коллега Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын являются умнейшими людьми, а американским коллегам до этого уровня далеко.

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    Путин заявил о снижении инфляции в России
    Путин: Инфляция в России в конце апреля может опуститься ниже 3%
    		   
    11 апреля 2023, 18:17
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Инфляция в России впервые за долгое время стала ниже целевого ориентира Центробанка, а в конце апреля может опуститься ниже 3%, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «По состоянию на 3 апреля, председатель Центробанка [Эльвира Набиуллина], мы с ней совсем недавно об этом говорили, подтверждает, инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%. Впервые за долгое-долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центрального банка», – пояснил Путин, передает ТАСС.

    Как указал российский лидер, есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться. По его мнению, «на это указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности».

    Ранее Путин заявил, что основным направлением для экономического роста в России стало устойчивое увеличение внутреннего спроса.

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    Кремль раскрыл детали переговоров Путина с президентом Узбекистана
    Кремль: Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиеевым

    11 апреля 2023, 16:07

    Текст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил Кремль.

    Главы государств обсуждали актуальную тематику отношений двух стран, в том числе меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Также лидеры подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.

    Путин и Мирзиеев условились о продолжении контактов на различных уровнях, заключили в Кремле.

    Узбекистанская сторона по итогам переговоров ранее сообщила, что речь шла о первоочередных мерах по обеспечению динамики товарооборота и реализации совместных проектов кооперации России и Узбекистана. Кроме того, обсуждалась эффективность использования площадки выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте в апреле.

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    Путин: В бюджет летом начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы

    11 апреля 2023, 18:12

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прогнозирует скорое поступление в бюджет дополнительных нефтегазовых доходов, об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам.

    За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 триллионов рублей, заявил глава государства. По его словам, это соответствует прошлогодним показателям, но в целом динамика хорошая, сообщает официальный сайт главы государства.

    «Хотел бы отметить, ненефтегазовые поступления увеличились примерно на 14 %, или на 1,4 триллиона рублей, а нефтегазовые немного сократились – примерно на 1,3 триллиона рублей, что прежде всего связано с высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в прошлом году. Ожидается, что к концу второго квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы», – сказал Путин.

    Также президент предложил обсудить влияние на экономику России введенных ранее ограничений на вывоз капитала.

    «Это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы, обеспечить ее стабильность, а затем, исходя из объективной картины, некоторые ограничения были сняты или ослаблены. Я предлагаю сегодня вместе с коллегами из Центробанка оценить, как работают эти решения, какое влияние они оказывают на нашу экономику», – сказал он.

    Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что внешние факторы риска для российской экономики никуда не делись, Россия не имеет права расслабляться и пускать ситуацию на самотек.

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