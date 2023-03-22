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Экс-советник Пентагона: США не заинтересованы в мире на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США отвергли план Китая по Украине, так как не заинтересованы в мире
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США не заинтересованы в мирном урегулировании украинского кризиса, поэтому отвергли китайский план урегулирования, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он заявил, что Вашингтон дал понять, что не заинтересован в мире. Если бы США были готовы к такому разрешению конфликта, то они бы изучили и ответили на этот план, передает РИА «Новости».
«Нам ничего не стоило сказать это, и это просто дипломатический язык, который мы должны были использовать», — посетовал Макгрегор.
Позиция координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, отвергшего китайский план по Украине, восходит к позиции, сформированной США в 90-е годы, о том, что без участия США «ничего не может произойти нигде на планете». Это вопиющая неправда, заметил Макгрегор.
Ранее Кирби заявил, что США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения Китая по мирному урегулированию.
Шойгу рассказал, чем закончится СВО
Глава Минобороны РФ Шойгу заявил о завершении любого военного конфликта миром
Министр обороны России Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о сроках завершения специальной военной операции на Украине, но рассказал, чем закончится СВО.
Как заявил Шойгу, «любая война заканчивается миром», передает РИА «Новости».
Напомним, комментируя намерение Великобритании передать Киеву снаряды с обедненным ураном, Шойгу заявил, что до ядерного столкновения остается все меньше ступеней.
По аэродрому в Одессе нанесен «удар возмездия» после атаки ВСУ на Джанкой
Россия нанесла удар по аэродрому в Одессе после запуска с него украинских беспилотников для атаки на Джанкой
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Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе, откуда украинские беспилотники в понедельник вылетели атаковать Джанкой, сообщают военкоры.
Вероятно, удар по аэродрому Школьный в Одессе был нанесен крылатыми ракетами и барражирующими боеприпасами «Герань-2», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях, которые назвали российскую атаку «ударом возмездия».
Из данных официального украинского ресурса для оповещения населения следует, что в ночь на среду объявлялась тревога в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области и ДНР. Позднее тревога была объявлена в Житомирской, Черкасской и Хмельницкой областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.
В понедельник вооруженные силы Украины попытались атаковать Джанкой на севере Крыма беспилотниками. Сработала система ПВО. Беспилотники целили в гражданские объекты. Дроны были сбиты, но обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Германия и Чехия устроили ревизию отношения к Китаю
Президент Чехии Павел заявил о ревизии отношения к Китаю в Праге и Берлине
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В Германии и Чехии проводится ревизия политики в отношении к Китаю, сообщил президент Чехии Петр Павел, призвав к единству всего демократического мира.
Павел в ходе визита в Германию встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, а также с экс-президентом Германии Йоахимом Гауком. Отношения с Китаем стали одной из важных тем переговоров, передает РИА «Новости».
Президент Чехии заявил, что всех немецких политиков интересовало отношение Праги к Пекину. По его словам, «всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене», окажет ли Пекин поддержку специальной военной операции России на Украине. Для Берлина также значимым является вопрос китайской экономической политики, сказал Павел. По его мнению, лишь единая политика всего демократического мира позволит строить отношения с Китаем как «равного с равным».
Павел заявил о важности единства в поддержке Украины. Он сообщил, что Шольц выразил готовность к долговременной поддержке. Как подчеркнул Павел, этот «важный сигнал» должны услышать другие страны ЕС, чтобы поддержка Киева сохранилась «при любом развитии ситуации».
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран. Россия и Китай намерены решительно поддерживать друг друга в вопросах защиты коренных интересов, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития.
Путин: Коллективный Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном говорят о готовности Запада воевать с Россией до последнего украинца, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, говорится в заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
Пентагон отказался передавать Киеву боеприпасы с обедненным ураном
Пентагон: США не передают Киеву боеприпасы с обедненным ураном
Власти США не предоставляют Украине боеприпасы с обедненным ураном вслед за Великобританией, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
На вопрос о поставках США Киеву боеприпасов с обедненным ураном вслед за Великобританией Райдер ответил, что такого в планах нет.
«Насколько я знаю, нет. Мы – нет», – цитирует ТАСС представителя Пентагона.
Напомним, замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет реагировать соответствующим образом, если Запад поставит Киеву боеприпасы с обедненным ураном.
Белый дом призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
Представитель администрации США Кирби призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
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Китай не является беспристрастной стороной в конфликте России и Украины, китайский лидер Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным, но не с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что следование Уставу ООН якобы предполагает уход «России со всех территорий на Украине» и что для прекращения конфликта необходим «вывод российских войск». Кирби призвал Китай «добиваться от России вывода войск с Украины», передает ТАСС.
«Не думаю, что сегодняшняя встреча дает нам большие ожидания, что военные действия вскоре закончатся», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом, по мнению администрации США, Китай не исключает поставок России летальных вооружений, но пока признаков того, что такие поставки готовятся, Вашингтон не наблюдает.
США не считают, что Китай занимает беспристрастную позицию в ситуации вокруг Украины, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию России на Украине, продолжил покупать российские энергоносители, а Си Цзиньпин «ни разу не поговорил» с Зеленским, не посетил Украину. Кирби назвал заявления Китая о «войне Запада против России» повторением Пекином «российской пропаганды».
По версии Белого дома, Китай мог бы считаться беспристрастным, если бы Си Цзиньпин был готов разговаривать с Зеленским и следовал бы провозглашенному президентом США Джо Байденом принципу «ничего об Украине без Украины». При этом Кирби сказал, что Байден хочет поддерживать каналы связи с Китаем.
Замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател также сказал, что мирная инициатива Китая «подразумевает уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран». В связи с этим китайскому лидеру, по мнению США, нужно «сосредоточиться на этом пункте». Как заявил Пател, данный пункт подразумевает «вывод российских войск с территории Украины в соответствии с положениями Устава ООН».
По мнению Кирби, у Китая также «нет оснований для слишком выраженной реакции» из-за визита главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США.
Напомним, Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Си Цзиньпин планирует после визита в Москву позвонить Зеленскому.
Военный эксперт: Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России
Военный эксперт Бартош посоветовал Британии протестировать снаряды с ураном на собственных гражданах
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Мир уже был свидетелем последствий применения боеприпасов, содержащих обедненный уран. Судя по всему, Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее Британия обвинила Россию в дезинформации на счет опасности применения боеприпасов с обедненным ураном.
«Я бы настоятельно рекомендовал руководству Британии испытывать воздействие от применения обедненного урана на своих гражданах и территориях. Но не на других странах, как это делали американцы и те же британцы в Ираке и Югославии», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«В конце 90-х – начале 2000-х годов мне довелось поработать заместителем главного военного представителя России при НАТО. И я собственными глазами видел последствия варварских обстрелов такими снарядами объектов на территории Косово. Сейчас там, по данным ученых, существенно повысилась смертность населения от онкологических заболеваний. Аналогичная ситуация и в южных районах Сербии», – продолжил собеседник.
«Заявления Британии сегодня – это военное преступление и попытка ввести общественность в заблуждение. Вопрос о недопустимости применения снарядов с обедненным ураном должен быть рассмотрен на самых высоких уровнях, в том числе в ООН», – считает военный эксперт.
«При массовом применении таких боеприпасов может быть нанесен урон не только территории Донбасса, но и другим новым регионам России. Химический элемент может оказать влияние на людей спустя десятки лет. Таким образом, Британия намеренно создает угрозу для будущих поколений», – заключил Бартош.
Ранее министерство обороны Британии заявило, что Россия «намеренно распространяет дезинформацию», публично критикуя решение Лондона отправить на Украину боеприпасы с обедненным ураном, пишет Sky News.
В публикации приводится цитата из заявления военного ведомства. «Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», – говорится в сообщении.
Накануне замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Запад фактически начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Британия готова идти на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии. Он добавил, что поставки боеприпасов Киеву плохо кончатся для самого Лондона.
Официальный представитель МИД Мария Захарова решение Британии назвала «вопросом ярчайшей безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь Лондона и Вашингтона, в международных делах», передает радио Sputnik. «Страдать будут и те, в отношении кого применяют, не только находящиеся в зоне поражения, но и дальнейшие поколения... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие», – заверила Захарова.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.
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Актер Шагин привез бойцам российского спецназа снаряжение в зону СВО
Актер Шагин на линии боевого соприкосновения в зоне СВО передал снаряжение бойцам российского спецназа
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На линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине российский актер театра и кино, поэт Антон Шагин совместно с Общероссийским народным фронтом передал бойцам спецназа снаряжение, приобретенное на средства россиян, принявших участие в проекте «Все для победы!».
Удалось собрать более 13 млн рублей. На эти средства приобрели портативные радиостанции, аккумуляторы, тепловизионнные бинокли, монокуляры и прицелы, лазерные дальномеры, сообщается на сайте ОНФ.
Шагин поблагодарил бойцов, а также передал им письма с поддержкой от россиян. Он зачитал перед военными свои стихи:
«Ночь укроет в пути от врагов,
словно дьякон с плеч скинул рясу;
Не найдут их ни Киев, ни Львов –
искаженные злою гримасой;
Их родная земля спасет,
у себя спрячет бабка в хате;
Сына мать никогда не сдает,
сына мать узнает в солдате».
Глава регионального штаба ОНФ в ЛНР Анна Еременко отметила, что все больше людей участвует в проекте «Все для победы!», причем «эти люди не простые, они узнаваемые и являются авторитетом не только для всех взрослых россиян, но и для подрастающего поколения».
Военные пояснили, что с тепловизионными приборами «работают снайперские группы и группы контртеррористической борьбы». Приборы позволяют заметить «на дальних дистанциях замаскированного противника, снайпера в передвижении». Они значительно увеличивают эффективность действий российских бойцов, позволяя преодолевать «самые сложные замаскированные участки противника».
Напомним, в июне Шагин выступил на концерте ко Дню России в Алчевске в ДНР.
ЕС собрался обсудить конфискацию замороженных российских активов
Глава Евросовета Мишель сообщил о планах ЕС обсудить замороженные российские активы на саммите в Брюсселе
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На саммите Евросоюза в Брюсселе, запланированном на 23–24 марта, участники обсудят вопросы конфискации замороженных российских активов и поставку на Украину 1 млн снарядов, говорится в письме главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам стран ЕС.
В письменном приглашении Мишель отметил, что последняя встреча состоялась в феврале, с тех пор ЕС предпринял шаги по наращиванию производства и поставок боеприпасов на Украину. Как подчеркнул Мишель, целью ЕС является передача Украине 1 млн снарядов в течение года, а также «адекватное финансирование» Киева, передает ТАСС.
Кроме того, страны ЕС намерены продолжить работу «по привлечению к ответственности, использованию замороженных российских активов и сплочению мирового сообщества вокруг основанного на правилах международного порядка», передает РИА «Новости».
Лидеры ЕС на саммите намерены подтвердить поддержку Украины. Сообщается, что к ним по видеосвязи присоединится украинский президент Владимир Зеленский.
В вопросе энергетики приоритетом ЕС названо «обеспечение надежных поставок по приемлемым ценам». Участники саммита собираются «обсудить пути достижения этой цели». В числе экономических тем также указано достижение «зеленого» и цифрового перехода в экономике.
В марте исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему» и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами.
В Японии предрекли Зеленскому будущее бен Ладена
Shukan Gendai: Зеленский может повторить судьбу бен Ладена, которому также покровительствовали США
Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которому также покровительствовал Вашингтон, выразил мнение обозреватель Shukan Gendai Хироси Охара.
По его словам, изначально Усама бен Ладен, которого в Штатах считают кровавым террористом, был моджахедом. В те годы моджахеды воевали с советскими военными в Афганистане, а США доставляли им оружие и деньги в рамках операции «Циклон». То есть Белый дом, как сегодня поддерживает Украину, поддерживал их. При этом моджахедов восхваляли за борьбу с СССР, как сейчас оправдывают борьбу с Россией, передает РИА «Новости».
Охара отметил, что именно Штаты возвели лидера «Аль-Каиды*»* бен Ладена в герои. Резюмируя, журналист предложил Зеленскому внимательно следить за своим положением.
Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил Киев.
Адвокат разъяснил, когда сдача в плен может расцениваться как преступление
Адвокат Слащев объяснил суть проекта постановления пленума Верховного суда о военных преступлениях
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Будет ли сдача в плен считаться преступлением, зависит исключительно от обстоятельств, при которых это происходило, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Владимир Слащев. Ранее Верховный суд дал разъяснения, при каких условиях сдачу в плен можно расценивать как военное преступление.
«Постановление о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы дает разъяснения, как лучше вести себя в сложившейся ситуации в виду подъема массива уголовных дел подобной категории. Теперь правоохранительная система будет лучше понимать, на что обращать внимание и куда нужно смотреть при выяснении вопроса о том, являлась ли добровольная сдача в плен вынужденной и последней мерой, или боец мог поступить иначе», – считает Владимир Слащев, партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры».
Вопрос о том, имел ли боец возможность сопротивляться до конца перед добровольной сдачей в плен – это исключительно оценочный момент, который подлежит судебной оценке. «Именно поэтому Пленум Верховного суда выносит этот вопрос на обсуждение, чтобы обобщить практику и сделать ее более универсальной», – уверен собеседник.
Ситуация, при которой поводом для сдачи в плен стало отсутствие средств для обороны, например, у солдата закончились патроны, не во всех случаях может трактоваться как оправдание, считает юрист. «Объективная оценка обстановки может свидетельствовать о том, что военнослужащий мог предпринять иные меры для сопротивления и для выполнения своего воинского долга», – полагает Слащев. А вот получение ранения можно считать скорее оправданием для сдачи в плен.
Собеседник напомнил, что жизнь человека превыше всего, но когда речь идет о защите государства и выполнении воинского долга, то сделать выбор между тем, что важнее – жизнь или будущее страны – очень сложно. «Если морально-волевые качества крепки, то человек не будет сдаться в плен. Если морально-волевые качества слабые, и боец ставит свою жизнь выше государства, то тут многое будет зависеть от решения судьи или другого органа, который будет расследовать признаки преступления. Возможно, совокупность доказательств укажет на то, что иного выбора, кроме сдачи в плен, не было», – пояснил эксперт.
Кроме того, сдача в плен граничит с подозрениями в госизмене. Возможны ситуации, при которых пленение сопровождается оказанием содействия силам противника, полагает Слащев.
О том, что сдача в плен является преступлением только в том случае, если она была совершена сознательно, при имеющейся возможности оказать сопротивление и избежать захвата, говорится в проекте постановления Пленума о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы Верховного суда России.
В случае, если военный по своему физическому состоянию не может уклониться от плена, фактический его захват противником не является преступлением. При этом, согласно воинскому уставу, военнослужащий в ходе боевых действий должен оказывать решительное сопротивление противнику.
«Если военнослужащий по своему физическому состоянию не способен уклониться от плена, фактический его захват противником не образует состава данного преступления (например, нахождение военнослужащего в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии)», – говорится в документе ВС.
Пентагон подтвердил поставки Украине устаревших танков «Абрамс»
Пентагон подтвердил поставки Украине устаревших танков «Абрамс» к осени
США намерены поставить Украине к осени устаревшие танки «Абрамс» серии М1А1, подтвердил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, это позволит значительно ускорить сроки поставок и быстрее доставить нужную технику на Украину, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что США работают над скорейшей поставкой танков Abrams Киеву.
Ранее сообщалось, что боевые танки Abrams требуют значительной материально-технической поддержки.
Путин: Положения мирного плана Китая можно взять за основу урегулирования на Украине
Путин: Положения мирного плана Китая можно взять за основу урегулирования ситуации на Украине
Положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования ситуации на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве, заявил президент России Владимир Путин на расширенных переговорах с китайской делегацией в Москве.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник обсудили предложенный Пекином план урегулирования конфликта на Украине.
Япония обещала Украине санкции против России и 500 млн долларов
Кисида обещал Зеленскому поддерживать в G7 санкции против России и выделить Киеву 500 млн долларов
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Как председатель G7 Япония намерена поддерживать единство «семерки» в введении строгих санкций против России, Токио безвозмездно выделит 470 млн долларов для помощи Украине «в энергетической и других областях», заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
Кроме того, Япония выделит Украине через фонд НАТО 30 млн долларов на нелетальное снаряжение, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо».
Кисида сообщил, что в рамках G7 Япония также будет продвигать продолжение поддержки Украины, «используя международные форматы». Кисида и президент Украины Владимир Зеленский в совместном с заявлении выразили надежду, что «третьи страны не будут уклоняться» от перечисленных мер и подрывать их эффективность. Япония обещала принять участие в «послевоенном восстановлении Украины», передает ТАСС со ссылкой на «Никкэй».
В заявлении сказано, что Кисида и Зеленский намерены «вывести отношения двух стран на уровень особого глобального партнерства».
Тем временем в Токио генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно отказался комментировать визит Кисиды на Украину в контексте влияния на «будущую политику России в отношении Японии». При этом Мацуно заявил, что в политике Японии «нет никаких изменений». По его словам, одним из наиболее важных вопросов для Токио является возобновление безвизовых обменов с Россией, а также урегулирование ситуации с рыболовным промыслом.
По мнению Мацуно, «нет никаких признаков» того, что Москва делает «шаги в направлении мира» на Украине. Он раскритиковал китайский план урегулирования кризиса, поскольку тот не содержит пункта о «немедленном выводе российских войск с украинской территории».
Напомним, Кисида во вторник прибыл в Киев на поезде из Польши.
Шойгу: До ядерного столкновения остается все меньше ступеней
Шойгу прокомментировал заявление Британии о поставках Украине снарядов с обедненным ураном
После заявлений Лондона о готовности отправить на Украину снаряды с обедненным ураном, к ядерному столкновению остается «ступеней все меньше и меньше», заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Я не случайно сказал про ступени, ступеней меньше и меньше», – передает ТАСС слова Шойгу, сказанные в ответ на вопрос, означает ли, что мир стал на один шаг ближе к ядерному столкновению.
Ранее новость о готовности поставить снаряды с обедненным ураном Киеву прокомментировал Владимир Путин. Он отметил, что это лишь говорит о готовности Запада воевать с Россией до последнего украинца.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон в таком случае выразил готовность идти не только на риски, но и на военные преступления.
Ранее в Лондоне сообщили о планах поставить Украине снаряды с обедненным ураном.