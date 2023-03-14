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Курсы тактической медицины «Единой России» и МГЕР прошли более тысячи военных
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Более тысячи российских военных и волонтеров прошли курсы тактической медицины «Единой России» и МГЕР, в том числе на Марьинском направлении в ДНР.
В официальном Telegram-канале ЕР указано, что очередное занятие для мотострелков на Марьинском направлении провели замглавы комитета Госдумы по охране здоровья и доброволец спецоперации Бадма Башанкаев и волонтеры МГЕР.
Отмечается, что более 100 военнослужащих уже получили профессиональные аптечки.
Как заметил председатель МГЕР Антон Демидов, от полученных знаний зависят жизни защитников и их товарищей на поле боя.
«Мы получили обратную связь от бойцов, которые применили полученные навыки на передовой. Кроме того, полученная информация позволяет совершенствовать наполнение аптечки препаратами, которые необходимы ребятам», – заключил он.
WSJ: ВСУ отрезаны российскими войсками и несут большие потери в Артемовске
Украинские войска несут большие потери в Артемовске (украинское название – Бахмут) из-за того, что оказались отрезаны российскими бойцами, сообщает газета The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что для ВСУ недоступны главные дороги для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, так как они находятся под контролем российских войск. Указывается, что по грунтовым дорогам обычные машины пройти не могут, такая возможность есть только у гусеничного транспорта, передает RT в своем Telegram-канале.
Напомним, на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска сложилась тяжелая ситуация, заявил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город новые резервы.
В ДНР рассказали о возможности создания котла в Авдеевке
Депутат ДНР Бердичевский: Говорить о формировании котла в Авдеевке пока рано
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Российским войскам удалось перейти в наступление в районе Авдеевки. Но для того, чтобы загнать противника в котел, необходимо освободить близлежащие населенные пункты, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об успешном наступлении российских военных под Донецком.
«Наши войска действительно перешли в наступление в районе Авдеевки. Сейчас активно работает артиллерия, идет постепенное разрушение укрепрайонов, которые строились ВСУ на протяжении последних девяти лет», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Вместе с тем говорить о формировании полноценного котла пока рано. Для начала нам необходимо взять под контроль Красногоровку и Первомайское. И тогда уже противник будет окружен. На данный момент в районе Авдеевки находятся две механизированные бригады ВСУ», – уточняет собеседник.
«В общей сложности речь идет о пяти тысячах единиц живой силы противника. Более того, пока котел не замкнулся, ВСУ продолжают проводить ротацию кадров, подвозить технику и боеприпасы. Так что нам придется в ближайшее время перерезать пути поставок», – рассуждает донецкий депутат.
«У нас там находятся девятый полк ДНР и еще несколько подразделений. Так что есть все основания надеяться, что в течение месяца состоится полномасштабное наступление. Также нам на руку то, что земля в этих районах уже подсохла и распутицы нет», – заключил Бердичевский.
В понедельник военкоры сообщили о наступлении российской армии в районе Донецка, из-за чего в Авдеевке солдаты ВСУ рискуют оказаться в котле, отмечается в Telegram-канале «Военкоры русской весны». Происходит усиление штурмовых операций России севернее линии Опытное – Водяное, тяжелые бои продолжаются в Каменке и Марьинке. Кроме того, армия России атакует Северное, также пытается прорвать оборону ВСУ у Первомайского.
Нынешняя ситуация под Авдеевкой напоминает происходящее в Артемовске, где у ВСУ тоже под контролем только одна дорога, пишет «Военное обозрение». Украинские военные подозревают, что российские войска делают это сознательно, чтобы, пристрелявшись по этой единственной дороге, уничтожить как можно большее число сил и средств при попытке украинских войск деблокировать другие направления и сами гарнизоны в этих городах, уточняет издание.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский ранее сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы. О том, что ВС России необходимо взять Авдеевку в кольцо, заявлял и военный корреспондент Андрей Коц. Для этого российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, а активно уничтожать строения с неба невозможно. Бои у Авдеевки облегчают судьбу Донецка, также подтвердил советник и. о. главы ДНР Ян Гагин.
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Российские штурмовые отряды подходят в Артемовске к ж/д путям снабжения ВСУ
Российские силы подходят в Артемовске к ж/д путям снабжения ВСУ
Российские штурмовые отряды приближаются к железной дороге, по которой Киев снабжает ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщил боец группы, выполняющий ряд задач на данном направлении.
По его словам, силы ЧВК «Вагнер» продвигаются северо-западнее Артемовска, перерезая пути снабжения и подвоза резервов украинских войск, передает РИА «Новости».
«Это западная сторона Бахмута, впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в трех километрах железная дорога», – рассказал он.
Ранее СМИ сообщали, что украинские войска несут большие потери в Артемовске из-за того, что оказались отрезаны российскими бойцами.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город новые резервы.
Над военчастью ВКС в Новой Москве заметили три неизвестных БПЛА
Mash: Беспилотники в Новой Москве наблюдали за военчастью ВКС
В небе над воинской частью Воздушно-космических войск в Новой Москве три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) с бело-красными сигнальными огнями, предварительно, вели непрерывное наблюдение за частью.
По информации Telegram-канала Mash, неизвестные беспилотники запускали из лесополосы, которая находится рядом с частью ВКС в Новой Москве, они находились на высоте около 200 метров, но у военной части снизились, покружились и улетели обратно.
Беспилотники заметили военнослужащий на КПП и патрульные полицейские, которые сообщили о дронах командованию, после обследования леса следов операторов не нашли.
Отмечается, что беспилотники были больших размеров с бело-красными сигнальными огнями, один из них летел в сторону АЗС «Татнефть» возле поселения Краснопахорское.
Ранее российские военнослужащие ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа близ поселка Навля в Брянской области.
Росгвардия задержала 30 пособников ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Росгвардия: За неделю росгвардейцы задержали 30 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Военнослужащие Росгвардии за неделю задержали в Херсонской и Запорожской областях 30 пособников ВСУ, передающих сведения противнику, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
По сообщению пресс-службы, в течение недели росгвардейцы задержали военнослужащего ВСУ, и порядка 30 пособников противника, которые передавали информацию о местоположении позиций, составе войск и маршрутах передвижения российских военных, передает ТАСС. Также выявлены источники радиоизлучения, перехвачены сотни фрагментов радиограмм.
У задержанных изъяли танковый пулемет, девять гранатометов и выстрелы к ним, более 20 гранат, ПЗРК «Игла», радиостанции, свыше 70 охотничьих ружей, 3,5 тыс. боеприпасов различного калибра.
Ранее завербованный украинскими спецслужбами диверсант рассказал, что ему на Украине помогли избежать наказания за преступление, чтобы он смог провести теракты в Запорожской области.
Российские военные за сутки уничтожили 440 украинских военных
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Активными действиями подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ у пунктов Крахмальное, Масютовка Харьковской области, Розовка, Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы более 60 военнослужащих, два автомобиля.
Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника под пунктами Червоная Диброва, Невское ЛНР, Григоровка, Терны Донецкой народной республики (ДНР).
За последние сутки на этом направлении уничтожены до 110 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артустановка «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки ликвидировано до 190 военнослужащих, три танка, две бронемашины, 14 автомобилей, гаубица «Мста-Б».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ недалеко от Угледара ДНР, Гуляйполя, Полтавки, Щербакова Запорожской области.
За прошедшие сутки на этих направления уничтожено до 60 военнослужащих, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки ликвидированы 20 военнослужащих, две самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России за сутки нанесено поражение 76 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 148 районах.
Рядом с Первомайским ДНР поражен украинский ЗРК «Оса-АКМ».
Средствами ПВО за сутки сбиты 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM, перечислили в Минобороны.
Уничтожены 16 украинских беспилотников около пунктов Сватово, Нововодяное, Новоалександровка, Новокраснянка ЛНР, Егоровка, Владимировка ДНР, Васильевка Запорожской области, Новая Збурьевка и Константиновка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
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В Кремле отреагировали на идею Зеленского «переименовать Россию»
Песков назвал идею Зеленского о «переименовании России в Московию» нелепым курьезом
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Российская Федерация была и будет великой державой и называться Россией, а предложение президента Украины Владимира Зеленского о переименовании в «Московию» относится к нелепым курьезам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что на этот счет было много шуток, и сама идея, наверное, относится к нелепым курьезам, здесь можно только с улыбкой к этому относиться. Он подчеркнул, что Российская Федерация останется великой державой, великой страной, и она останется Россией, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю совместно с научным сообществом изучить возможность переименования России в «Московию». По его словам, вопрос требует «тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Зеленский развязал пиар-войну с Россией.
Рогов: Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление
Украинские власти начали переброску на Запорожское направление боевой авиации, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим начал переброску советских самолетов и вертолетов, неофициально переданных Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных в свое время американцами из Афганистана, на Запорожское направление, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов заявил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинской армии.
Washington Post узнала о сомнениях Киева в способности ВСУ к контрнаступлению
Washington Post рассказала о сомнениях украинских чиновников в способности ВСУ начать контрнаступление из-за потерь
Из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление, сообщают источники.
Как пишет Washington Post, много опытных бойцов «покинули поле боя», в результате «ухудшилось качество военной силы Украины». Теперь «некоторые украинские чиновники» испытывают сомнения в том, что украинские силы готовы к «долгожданному весеннему наступлению», передает РИА «Новости».
Украинский чиновник высокого ранга заявил Washington Post, что у Украины нет ни бойцов, ни оружия для большого контрнаступления, убиты многие младшие офицеры, которых на протяжении девяти лет обучали американцы.
При этом должностное лицо из Германии заявило, что Киев не сообщает Берлину, сколько бойцов потеряли ВСУ, потому что «не доверяет» немецкой стороне. По оценке Германии, погибли или получили ранения примерно 120 тыс. украинских военных.
В свою очередь, американский чиновник заявил, что бойцы для контрнаступления готовятся отдельно, они не участвуют в боях, в том числе под Артемовском. США ожидают начала контрнаступления в конце апреля или начале мая. При этом признается, что ВСУ не в силах атаковать российские позиции по всей линии соприкосновения.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Украинских студентов начали отчислять для призыва в ВСУ
Рогов: На Украине начинают отчислять плохо учащихся студентов, чтобы призвать их в армию
Ректоры четырех украинских вузов получили негласную команду срочно отчислять студентов с плохой успеваемостью для их призыва в армию, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ректоры вузов на подконтрольной режиму Зеленского территории сообщили, что им дана негласная команда в срочном порядке отчислять студентов, которые учатся ниже среднего, чтобы их можно было бы призвать в армию. По его словам, таким образом Киев решает проблему накопления живой силы, которую можно отправить на убой, передает ТАСС.
По словам Рогова, представители военных властей Украины уже заявляли, что могут призвать на службу в том числе граждан с отсрочками по состоянию здоровья.
Ранее Рогов сообщил, что потери Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута).
Российские танкисты уничтожили обнаруженную в укрытии бронетехнику ВСУ
Танкисты Западного военного округа уничтожили обнаруженную разведчиками бронетехнику ВСУ
Разведчики Западного военного округа зафиксировали скрытый склад бронетехники ВСУ, передали информацию, после чего экипаж танка Т-72Б3 произвел пушечный выстрел из пусковой установки 2А-46М5 калибра 125 мм, передают корреспонденты.
По словам командира танковой роты с позывным Успех, разведчики произвели анализ местности с воздуха, обнаружили склад боеприпасов и техники ВСУ на рубеже обороны. В хорошую погоду танкист может выехать три раза за день, за один выезд можно ликвидировать до пяти целей, передает РИА «Новости».
«Я воюю за Родину. Моя Родина – это моя семья, близкие, моя страна, это наша земля», – подчеркнул он.
Военнослужащий добавил, что в годы Великой Отечественной войны на этой земле погибло много миллионов солдат, которые никак не относились к этой территории, – сибиряки, Дальний Восток, однако теперь друг друга называют врагами.
«Мне приятно слышать слова ветеранов, которые говорят, что все, кто находятся в зоне СВО, – все им однополчане. Я испытываю гордость, что иду по тем же следам, по которым шли наши деды, прадеды и освобождали от немецко-фашистских захватчиков», – подчеркнул танкист.
Ранее российский военный рассказал, что оборона вооруженных сил Украины в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет.
Западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.
Воздушную тревогу объявили в Киеве и восточной части Украины
Воздушную тревогу объявили в Киеве, центральной и восточной частях Украины
Воздушная тревога распространилась на Киев, всю центральную и восточную части страны, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Воздушную тревогу объявили в Полтавской области, затем – в Днепропетровской и Харьковской областях, также ее распространили на подконтрольные Киеву территории Запорожской области и ДНР, передает ТАСС.
Позже в 14.15 угрозу с воздуха объявили в Киеве, и распространили ее на все центральные и восточные регионы Украины.
Ранее в понедельник воздушная тревога неоднократно объявлялась в ряде регионов на востоке и в центре Украины, в том числе в Киеве.
До этого по всей Украине воздушную тревогу объявляли в пятницу, 10 марта.
Стало известно о недовольстве бойцов ВСУ командующим сухопутными войсками
Приложение к Independent inews сообщило о недовольстве бойцов ВСУ командующим сухопутными войсками Украины Сырским
Украинские войска выражают недовольство военным руководством, все чаще критикуют командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, сообщают британские СМИ.
Как пишет inews (приложение к Independent), «иностранный журналист», побывавший в Артемовске, сообщил, что в ВСУ «настроение становится все более пессимистичным». Солдаты «сомневаются» в необходимости сражаться за город «с ограниченным стратегическим значением». Высказываются опасения, что окружение Артемовска российскими силами приведет к большим потерям среди ВСУ и помешает планам контрнаступления, передает РИА «Новости».
В свою очередь, Washington Post приводит слова командира украинского батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Купол», который пожаловался, что в войска направляют неопытных бойцов: «Только у нескольких солдат есть боевой опыт. К сожалению, они все уже мертвы или ранены».
«Купол» сообщил, что его подразделение отступило из Соледара, причем тогда сотни бойцов просто оставили позиции. Он сообщил, что из 500 солдат его батальона около 400 ранены, еще 100 убиты, а сам командир остался единственным профессионалом в подразделении.
По его словам, он получил «100 новых солдат». но времени на их подготовку не дали: «Они говорят: «Возьмите их в бой». В результате солдаты «просто все бросают и бегут». «Такое ощущение, что все что мы делаем, это даем интервью и говорим людям, что мы уже победили, еще немного, две недели, и мы победим», – заявил «Купол».
Также приводятся слова солдата по имени Дмитрий, который сообщил, что часть бойцов на его позициях в Донбассе боятся покидать окопы, а из-за обстрелов переживают панические атаки.
Напомним, Сырский заявил, что на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска сложилась тяжелая ситуация. По его словам, бой за Артемовск позволяет выиграть время для накопления резервов перед весенним контрнаступлением.
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Мишустин предложил ЕР обсудить меры поддержки участников СВО
Премьер-министр Михаил Мишустин перед отчетом в Госдуме предложил «Единой России» обсудить меры поддержки военнослужащих и их семей.
Мишустин на встрече с членами фракции «Единая Россия» подчеркнул, что особое внимание уделяется поддержке военнослужащих и их семей, обратил внимание на предоставленные льготы в образовании, медицине, предпринимательстве, в кредитовании, налогообложении, передает ТАСС.
Он отметил, что в преддверии отчета в Госдуме необходимо подробно обсудить предложения, в том числе и фракции ЕР.
Ранее президент России Владимир Путин призвал объединять усилия в работе по поддержке семей погибших участников СВО.
Италия предложила вести переговоры по Украине в Ватикане
Премьер Италии Мелони назвала Ватикан наиболее подходящим местом для переговоров по украинскому урегулированию
Ватикан лучше всего подходит для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявила глава правительства Италии Джорджа Мелони.
«Италия его поддерживает», – заявила Мелони. Она считает, что нужно оказывать поддержку «тем, кто защищается». При этом для переговоров, как считает премьер, требуется «баланс сил», передает ТАСС.
Напомним, глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что папа Римский Франциск хотел бы встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным и обсудить вопрос урегулирования отношений между Россией и Западом.