  • Новость часаРоссийские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра
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    Зеленский решил скопировать оборонительный план Гитлера
    В Молдавии признали получение уведомлений от России о некачественных продуктах
    В ходе СВО погиб прославившийся благодаря клипу на песню «Тает лед» житель Ухты
    Украинцы нашли сим-карту «Киевстара» в российском БПЛА
    В Минобороны назвали причины увеличения численности ВС России
    Военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой
    Власти Эстонии сравнили принятие российского гражданства с «терроризмом»
    Озвучены наказания для участников беспорядков в Махачкале
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    11 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    15 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Бойкот гордых шпрот

    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    9 комментариев
    2 декабря 2023, 07:38

    В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 30 авиарейсов

    В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны или отменены более 30 авиарейсов

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне непогоды задержаны или отменены более 30 авиарейсов во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», следует из данных сервиса «Яндекс Расписание».

    Так, на 07.10 мск, во «Внуково» задержаны 12 рейсов и семь отменены, в «Домодедово» задержаны 12 рейсов и два отменены, в «Шереметьево» не смогли вылететь семь рейсов, передает РИА «Новости».

    Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о 20-градусных морозах в Москве в первую декаду декабря.

    1 декабря 2023, 12:49
    Лавров рассказал о побеге Блинкена

    Лавров: Блинкен сбежал с заседания СМИД ОБСЕ

    Лавров рассказал о побеге Блинкена
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

    «Сбежал-то мой коллега, госсекретарь Блинкен. Я никуда не сбегал», – приводит его слова РИА «Новости».

    Видео комментария Лаврова опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале. Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что Мария Захарова, спикер МИДа, показала ему две разные фотографии, размещенные в македонских газетах (мероприятие проходит в Северной Македонии). Первое фото, как пояснил Лавров, сделано вечером в среду за ужином, на котором собрались руководители внешнеполитических ведомств ряда стран, включая Блинкена, а также главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

    «Теперь я понимаю ради чего, чтобы эта газета, эту фотографию опубликовала и сказала: «Все приехали, а Лаврова нет, Лавров в изоляции». Это же было накануне, такой междусобойчик – просто приехать выпить вина хорошего македонского, перекусить. А открытие было на утро», – объяснил глава МИД России.

    На фотографии с открытия мероприятия все страны – участницы заседания представлены за своими табличками, в том числе и Россия, которую представлял Лавров и другие члены российской делегации. На этом снимке, как отметил министр, уже не было ни украинского министра, ни министра Польши и стран Прибалтики.

    «Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель. Почему это происходит? Ну, они считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию, а я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках, они боятся», – подчеркнул глава МИД.

    Он заявил также, что Запад занимается «мелкой возней» в ОБСЕ по продлению полномочий комиссаров, которые прямо нарушали принципы организации.

    Также Лавров заявил о полной деградации всего созданного в рамках ОБСЕ по всем трем измерениям в сфере безопасности – военно-политическом, экономическом и экологическом, гуманитарном и правозащитном, передает ТАСС.

    Накануне Лавров заявлял, что ОБСЕ находится на краю пропасти и нуждается в оживлении, необходимость которого остается неочевидной.

    Коментарии (34)
    1 декабря 2023, 19:40
    В ходе СВО погиб прославившийся благодаря клипу на песню «Тает лед» житель Ухты
    В ходе СВО погиб прославившийся благодаря клипу на песню «Тает лед» житель Ухты
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В погибшем в зоне спецоперации россиянине узнали звезду клипа украинской группы «Грибы» на песню «Тает лед».

    Рядовой Денис Степанов служил помощником гранатометчика стрелкового отделения, о его гибели сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба 17 ноября.

    Пользователи Сети узнали в Степанове звезду клипа украинской группы «Грибы» на песню «Тает лед», который набрал многомиллионные просмотры. «Рыжий паренек из клипа «Тает лед» группы «Грибы», который на Youtube посмотрели 268 млн раз, – Денис Степанов из Ухты. Недавно стало известно о его гибели на СВО», – сообщил Telegram-канал Pro Город Ухта.

    По информации авторов канала, именно Степанов запечатлен на фрагменте документального фильма, снятого в 1994 году в Северодвинске, который исполнители использовали в начале клипа.

    Коментарии (28)
    1 декабря 2023, 15:29
    Немецкая газета назвала различия в поведении Путина и Зеленского
    Немецкая газета назвала различия в поведении Путина и Зеленского
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    У России и Украины разные настроения, что видно по тому, как ведут себя президенты стран, заявила немецкая газета Die Zeit.

    Отмечается, что с одной стороны – раздраженный глава Украины Владимир Зеленский, а с другой стороны – уверенный в себе Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    В газете заявили, что у президента России есть все основания для такого поведения: успехи российской армии на фронте и хорошая ситуация в экономике.

    Ранее в статье Die Zeit писали, что пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда.

    Коментарии (22)
    1 декабря 2023, 17:50
    Военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой
    Военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные заняли западные окраины Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) и подняли над одним из разрушенных зданий флаг России, сообщили военкоры.

    Флаг России поднят над Марьинкой, «превращенной врагом в крепость в 2014 году». Отмечается, что ВСУ пока еще продолжают удерживать позиции в северо-западной части, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры русской весны».

    Уточняется, что боестолкновения в Марьинке представляют собой «бои от подвала к подвалу», поскольку все постройки полностью разрушены и укрыться негде.

    В конце ноября в Минобороны России сообщили, что ВС РФ освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в ДНР.

    Коментарии (44)
    1 декабря 2023, 11:44
    Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией

    Зеленский: Зимой начинается новая фаза конфликта с Россией

    Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией
    @ Mechanized Brigade/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Зимой у вооруженных сил Украины начинается «новая фаза» конфликта с Россией, боевые действия перейдут с линии фронта на города, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью Associated Press сказал, что зимой боевые действия будут вестись не только на линии фронта, но и внутри городов.

    Летнее контрнаступление, по его словам, не принесло желаемых результатов. Президент Украины объяснил это «постоянной нехваткой оружия и сухопутных войск». Зеленский добавил, что не может быть удовлетворен результатами «контрнаступа», передает РИА «Новости».

    Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял о предстоящем расширении границ конфликта с Россией.

    Как отмечал военный аналитик Михаил Онуфриенко, скорее всего, в недалеком будущем конфликт расширится на северную часть Украины. Речь, по его словам, идет о крайне протяженной сухопутной границе, которую ВСУ не смогут полностью укрепить.

    Коментарии (20)
    1 декабря 2023, 17:27
    Озвучены наказания для участников беспорядков в Махачкале

    В Верховном суде Дагестана рассказали о наказании участников беспорядков в Махачкале

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участникам беспорядков в махачкалинском аэропорту назначили административные аресты, штрафы и обязательные работы, сообщила глава пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

    Суды рассмотрели 242 дела об административных правонарушениях, 104 нарушителям назначили административный арест от одного до 10 суток, сказала Мамаева ТАСС.

    Также 94 нарушителям выписали штраф от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. 42 нарушителя теперь должны выполнить обязательные работы.

    Напомним, 17 участников беспорядков были арестованы.

    Коментарии (38)
    1 декабря 2023, 08:16
    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин подписал указ об изъятии у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в рамках антисанкционных мер подписал указ о создании «Холдинга ВВСС» с уставным капиталом 169 млрд рублей, куда фактически перейдут доли управляющей компании петербургского аэропорта Пулково, включая иностранные.

    Как следует из указа, специальные экономические меры в отношении иностранных лиц в этом случае применены «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности России, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств, которые связаны с управлением ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (сокращенно ВВСС, управляющая компания Пулково – прим. ВЗГЛЯД)». В новый холдинг, создаваемый правительством России, войдут компании, владеющие долями в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» через кипрский офшор «Талита трейдинг лимитед», передает ТАСС.

    «100% долей в уставном капитале ООО «Воздушные ворота Северной столицы», принадлежащих «Талита трейдинг лимитед», подлежит передаче в собственность общества «Холдинг ВВСС» в порядке и на условиях, определенных правительством России», – говорится в указе. С даты создания общества «Холдинг ВВСС» прекращаются обязательства по договорам займа, заключенным участниками консорциума в целях финансирования «Талита трейдинг лимитед».

    При этом компании – совладельцы «Талита трейдинг лимитед» получат в новом холдинге следующие доли: немецкий аэропортовый холдинг Fraport AG – 25%, катарский F3 Holding LLC – 24,99%, «Бизнес-финанс» – 16,79%, «дочка» ВТБ – 8,22%, эмиратская Thirty Seventh Investment Company – 7,99%, кипрская Nomeliar Ltd – 7,48%, Ayar International Investment Company – 3,5%, ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» – 2,33%, Bahrain Mumtalakat Holding Company – 1,26% и так далее по убывающей. В указе подчеркивается, что передача этим компаниям долей в уставном капитале «Холдинг ВВСС» происходит «в качестве компенсации уменьшения действительной стоимости их долей» в уставном капитале «Талита трейдинг лимитед», а также «в качестве компенсации убытков ее участников и аффилированных лиц в связи с прекращением обязательств по договорам займа».

    Правительство России назначит единоличный исполнительный орган «Холдинга ВВСС» и утвердит устав этой структуры. При этом устав должен предусматривать временную передачу права распоряжаться голосами иностранных совладельцев в «Холдинге ВВСС» самой управляющей компании аэропорта и ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии – 7».

    В состав акционеров компании-оператора Пулково входят в том числе банк ВТБ и РФПИ с пулом инвесторов. Германская Fraport AG являлась акционером ООО «Воздушные ворота Северной столицы» с 2009 года, владела 25% в компании. В мае 2022 года гендиректор Fraport Штефан Шульте в обращении акционерам заявлял, что компания не сможет продать свои 25% в управляющей компании петербургского аэропорта Пулково как минимум до 2025 года в соответствии с условиями контракта. В сентябре сообщалось, что Fraport все же планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России.

    Коментарии (29)
    1 декабря 2023, 09:51
    Немецкие СМИ: Россия сильна и стабильна как никогда

    Die Zeit: Запад недооценил Россию – она сильна и стабильна как никогда

    Немецкие СМИ: Россия сильна и стабильна как никогда
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда, пишут немецкие СМИ.

    В статье Die Zeit отмечается, что президент России Владимир Путин выглядит очень уверенно и совсем не походит на «человека, находящегося в изоляции», особенно во время его виртуального выступления на недавнем саммите G20. И для этой уверенности есть все основания, отмечает автор статьи, содержание которой приводит ИноТВ.

    Россия за последние месяцы смогла значительно улучшить свое экономическое и военное положение, такой сильной и стабильной она не была давно, добавляет издание. В российские Вооруженные силы привлечены сотни тысяч добровольцев, улучшены логистика на фронте, снабжение военнослужащих. При этом наращивание военных расходов привело и к экономическому росту, говорится в статье.

    Авторы статьи пишут о структурных изменениях в российской экономике и росте производства в различных сферах обороны на 40–80%.

    При этом уровень жизни россиян существенно не упал за последние полтора года. Импорт из Азии компенсировал нехватку некоторых товаров. Кроме того, в частном секторе продолжается строительный бум. Ведется строительство 2,1 млн новых квартир, что является рекордным показателем. А социологические опросы показывают, что российские граждане смотрят в будущее с оптимизмом и поддерживают свою армию.

    Запад, по мнению Die Zeit, слишком долго недооценивал Россию, озвучивая негативные прогнозы по российской экономике и оборонке. Сейчас эти пророчества уже неактуальны, но когда-то их встречали с аплодисментами, напоминает издание.

    «Западные эксперты и политики недооценили умение русских приспосабливаться, их устойчивость к внешним воздействиям и изобретательность», – говорится в публикации. Между словами Запада и его делами есть огромный разрыв, и на этом фоне Россия предстает еще более сильной, заключает издание.

    В Кремле ранее подчеркивали, что ни одна страна в мире теоретически не в состоянии была бы выдержать такой санкционный удар, который выдержала Россия.

    Коментарии (22)
    1 декабря 2023, 19:07
    Украинцы нашли сим-карту «Киевстара» в российском БПЛА

    В Киеве заявили об обнаружении в одном из российских беспилотников сим-карты мобильного оператора «Киевстар».

    Украинцы нашли сим-карту «Киевстара» в российском БПЛА
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что в одном из российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была обнаружена сим-карта украинского мобильного оператора «Киевстар», в состав совета директоров которого две недели назад вошел экс-глава ЦРУ Майкл Помпео.

    По словам представителя ВВС, украинские специалисты изучают, как найденная сим-карта оказалась в беспилотнике, и какую функцию выполняла, сообщает «Лента.Ру».

    «Можно ли осуществлять манипуляции с определенными дронами? Профильные специалисты с этим разбираются. Я думаю, что они сделают определенные выводы», – заявил Игнат. 

    Ранее сообщалось, что бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео стал независимым неисполнительным директором совета директоров украинского мобильного оператора «Киевстар».

    Коментарии (14)
    1 декабря 2023, 14:47
    Европу предупредили о риске быть «смытой» в случае конфликта с Россией

    The Times: Европа может быть «смыта» в случае начала конфликта с Россией

    Европу предупредили о риске быть «смытой» в случае конфликта с Россией
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа не готова к гипотетическому конфликту с Россией, в случае начала войны она рискует быть «смытой», пишет британская газета The Times.

    При вооруженном столкновении с Россией Европа будет разрушена как Священная Римская империя была разрушена Наполеоном, считает немецкий историк Зенке Найтцель, пишет The Times, передает «Газета.Ru».

    На конференции по безопасности в Берлине несколько немецких генералов также предположили, что НАТО проиграет «первую битву» в оборонительной войне на восточном фланге, так как альянсу будет сложно переправить в нужный срок необходимое количество войск и техники в Европу, пишет издание.

    Ранее кандидат в американские президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами предрек США исчезновение в случае войны с Россией и Китаем.

    Коментарии (33)
    1 декабря 2023, 09:15
    Названо секретное политическое оружие Байдена для Украины

    Politico: Экс-премьер Британии Лиз Трасс стала секретным оружием Байдена для Украины

    Названо секретное политическое оружие Байдена для Украины
    @ Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Экс-глава правительства Великобритании Лиз Трасс на этой неделе прилетела в Вашингтон, чтобы склонить скептически настроенных законодателей-республиканцев к поддержке Украины, сообщают американские СМИ.

    В публикации обозревателей Элени Куреа и Эстера Уэббера для газеты Politico говорится, что Лиз Трасс является «секретным оружием» президента США Джо Байдена для Украины, сообщает RT.

    Между тем западные СМИ писали, что как опасаются некоторые члены Конгресса США, если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, то его могут отложить на период после президентских выборов в ноябре 2024 года.

    При этом, по информации американской прессы, большая часть денег, выделенных Украине в рамках военной помощи, остается в США.

    Коментарии (21)
    1 декабря 2023, 22:12
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия и Украина якобы ведут тайные переговоры по линии высших военачальников, чей диалог набирает обороты, несмотря на возражения президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома, заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимных чиновников США.

    В статье на платформе Substack Херш написал, что якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ в обмен на согласие с присоединением Украины к НАТО с рядом ограничительных условий, передает РИА «Новости».

    Как указал Херш, серьезные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. По его словам, «их движущей силой» стали два высокопоставленных генерала, которые руководят боевыми действиями – начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Он напомнил интервью Залужного журналу Economist, в котором тот признал тупиковую ситуацию на фронте. Херш добавил, что в обмен на территории рассматривается вариант, что Россия якобы не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины, но с четким обязательством, что альянс не станет размещать там свои войска и наступательные вооружения.

    В Белом доме, по словам Херша, «полностью против предлагаемого соглашения». Еще одним возможным препятствием журналист называет позицию Зеленского, который настаивает на войне до победного конца и инициировал законодательный запрет на переговоры с Россией.

    «Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а «военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас». «Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы», – сказал мне американский чиновник», – отметил Херш.

    Ранее сенатор Рэнд Пол заявил, что ситуация на поле боя говорит о том, что Украине нужно задуматься о переговорах с Россией для урегулирования конфликта. В ноябре Залужный в журнале The Economist опубликовал эссе, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны».

    Коментарии (34)
    1 декабря 2023, 16:25
    ВС России отразили атаку спецназа «Азова»

    ВС России отразили атаку спецназа «Азова» у Серебряного лесничества

    ВС России отразили атаку спецназа «Азова»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки на Краснолиманском направлении российские военные отразили атаку украинского нацбата «Азов» (запрещен в России и признан террористическим), сообщило Министерство обороны России.

    Группировка войск «Центр» отразила атаку штурмовиков бригады спецназа «Азов» у Серебряного лесничества, сообщило министерство в своем Telegram-канале. У Торского, Северска и Григоровки (ДНР) поражены скопления сил украинской армии, ВСУ потеряли до 65 человек и два автомобиля.

    На Донецком направлении «Южная» группировка отразила шесть атак и поразила живую силу и технику украинских военных у Константиновки, Дылеевки, Георгиевки в ДНР. На этом направлении за сутки ВСУ потеряли до 300 человек, САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Новомихайловки и Угледара (ДНР). Украинская сторона потеряла до 95 человек, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.

    На Купянском направлении «Западная» группировка поразила скопления 14-й, 30-й механизированных бригад ВСУ, 101-й, 103-й и 113-й бригад теробороны у Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Кисловки и Кулаговки (Харьковская область). Там украинские военные за сутки потеряли до 35 человек, два танка и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    На Запорожском направлении отражены шесть атак украинских штурмовиков у Работино и Вербового. Поражена живая сила и техника 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ у Успеновки и Малой Токмачки в Запорожской области. Украинская сторона потеряла до 30 человек, танк, систему М777 и орудие Д-20.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 105 человек и гаубицу Д-20.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 у Лозового (Херсонская область).

    ПВО у Тягинки в Херсонской области сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. У Пересадовки в Николаевской области сбит украинский МиГ-29. За сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь снарядов РСЗО HIMARS.

    С начала СВО уничтожено: 545 самолетов, 256 вертолетов, 9348 беспилотников, 442 ЗРК, 13 735 танков и других боевых бронированных машин, 1187 машин РСЗО, 7214 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (6)
    1 декабря 2023, 16:04
    Швейцария заморозила российские активы на сумму 8,8 млрд долларов

    Reuters: Швейцария заморозила российские активы на сумму 8,8 млрд долларов

    Швейцария заморозила российские активы на сумму 8,8 млрд долларов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков (8,8 млрд долларов), сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны (SECO).

    По его данным, речь идет о предварительных цифрах, которые несколько увеличились по сравнению с прошлым годом, передает ТАСС.

    В декабре 2022 года власти страны сообщали о заморозке российских активов в размере 7,5 млрд швейцарских франков (8,4 млрд долларов) после присоединения к санкциям Евросоюза против России.

    Ранее власти Швейцарии выступили с предложением международной координации шагов в вопросе о замороженных в западных странах российских активов, соблюдая верховенство права и конституционные принципы.

    Коментарии (62)
    1 декабря 2023, 21:35
    В Минобороны назвали причины увеличения численности ВС России

    В Минобороны прокомментировали указ Путина об увеличении численности ВС России

    В Минобороны назвали причины увеличения численности ВС России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Увеличение численности Вооруженных сил России связано с ростом угроз для страны и будет осуществляться за счет контрактников, заявили в министерстве обороны страны после подписания президентом соответствующего указа.

    «Увеличение численности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Поэтому существенного увеличения призыва граждан на срочную службу в армии и проведения мобилизации не планируется, добавили в ведомстве.

    В Минобороны пояснили, что увеличение штатной численности ВС России связано с ростом угроз для страны на фоне СВО, продолжающимся расширением НАТО и наращиванием потенциала тактических ядерных сил альянса.

    «В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных Сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО», – подчеркнули в ведомстве.

    В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России почти на 170 тыс. человек.

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