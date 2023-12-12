Sky News: Владимир Зеленский впал в панику из-за риска, что США прекратят финансирование военной помощи Украине

Tекст: Денис Тельманов

«Остались считаные дни до того, как американское финансирование Украины полностью прекратится. Зеленский в панике. Путин наблюдает», – приводит RT цитату из материала британских журналистов.



Телеканал напоминает, что три месяца назад президент Украины приехал в Вашингтон и заявил американским политикам, что если не получит помощь, проиграет войну.

«Всего 11 недель спустя Владимир Зеленский вернулся в Вашингтон, поскольку его предупреждение, похоже, осталось без внимания», – отмечает SkyNews.



Кроме того, по данным телеканала, представители Конгресса США, с которыми Зеленский встречался, с сентября не желают утверждать увеличение финансирования для отправки большего количества оружия на Украину.

Ранее сообщалось, что в Кремле пообещали следить за встречей Джо Байдена и Владимира Зеленского во вторник.

В офисе президента Украины сообщили, что в ходе встречи Байден и Зеленский обсудят военное сотрудничество двух стран. В частности, совместные проекты по производству оружия и систем ПВО.

