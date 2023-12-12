Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.2 комментария
Sky News: Зеленский запаниковал из-за проблем с помощью США
Sky News: Владимир Зеленский впал в панику из-за риска, что США прекратят финансирование военной помощи Украине
Владимир Зеленский впал в панику из-за риска, что США прекратят финансировать предоставление военной помощи Украине, которая прекратится «через пару недель», сообщает британский канал SkyNews.
«Остались считаные дни до того, как американское финансирование Украины полностью прекратится. Зеленский в панике. Путин наблюдает», – приводит RT цитату из материала британских журналистов.
Телеканал напоминает, что три месяца назад президент Украины приехал в Вашингтон и заявил американским политикам, что если не получит помощь, проиграет войну.
«Всего 11 недель спустя Владимир Зеленский вернулся в Вашингтон, поскольку его предупреждение, похоже, осталось без внимания», – отмечает SkyNews.
Кроме того, по данным телеканала, представители Конгресса США, с которыми Зеленский встречался, с сентября не желают утверждать увеличение финансирования для отправки большего количества оружия на Украину.
Ранее сообщалось, что в Кремле пообещали следить за встречей Джо Байдена и Владимира Зеленского во вторник.
В офисе президента Украины сообщили, что в ходе встречи Байден и Зеленский обсудят военное сотрудничество двух стран. В частности, совместные проекты по производству оружия и систем ПВО.