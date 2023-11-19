Сийярто сравнил действия ЕС на Украине с компьютерной игрой Fortnite

Сийярто: Евросоюз пытается управлять конфликтом на Украине как в компьютерной игре Fortnite

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Сийярто, большая «часть европейской политической элиты практически потеряла рассудок». Он добавил, что «есть те, кто страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite». По его словам, эта политическая элита считает, что поставки оружия являются способом заключить мир на Украине, передает ТАСС.

Он уточнил, что Венгрия, которая находится по соседству с Украиной, лучше других осознает, что жизни людей можно спасти только путем прекращения огня и начала мирных переговоров. Министр пояснил, что в этой ситуации нужен мир, а не поставки оружия, которые только затянут военные действия. По его мнению, пока поставки будут продолжаться, будут гибнуть люди, и количество разрушений будет увеличиваться.

Ранее сообщалось, что ЕС сможет обойти потенциальное вето Венгрии на предоставление финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро, попросив правительства стран-членов ЕС разработать собственные пакеты помощи для Киева.

Fortnite – компьютерная онлайн-игра, которая представляет собой «кооперативную песочницу» на выживание, основными механиками которой являются исследование, сбор ресурсов, строительство укрепленных зданий и борьба с волнами наступающих зомби.