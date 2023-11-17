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    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    9 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    42 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Релоканты дошли до жизни с грузинской помойки

    Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.

    13 комментариев
    17 ноября 2023, 23:47

    Украина решила усилить мобилизацию в удерживаемой ВСУ части Херсонской области

    Глава украинской ОВА Прокудин сообщил о планах усилить мобилизацию в подконтрольной ВСУ части Херсонской области

    Tекст: Антон Антонов

    Украинской полиции поручено усилить работу по поиску лиц, которые «уклоняются» от мобилизации, заявил глава украинской областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.

    Прокудин сообщил, что на блокпостах собираются устроить проверки, «не проигнорировал ли военнообязанный полученную ранее повестку», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    В 2022 году прошли референдумы о присоединении четырех регионов Новороссии к России. Президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав России. При этом часть новых регионов все еще находится под контролем вооруженных сил Украины.

    17 ноября 2023, 15:50
    Названо превращающее позиции ВСУ в «пустоту» оружие России

    Генерал ВСУ Кривонос: Российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от ВСУ

    Названо превращающее позиции ВСУ в «пустоту» оружие России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие часто применяют в зоне спецоперации фугасные авиабомбы, которые ничего не оставляют от украинских позиций, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос в интервью украинским СМИ заявил, что «когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн», то на месте «остается буквально лишь пустота». В такой ситуации неважно, хорошо ли «зарылись» украинские подразделения, добавил он, передает РИА «Новости» слова украинского генерала.

    Если бы Украина обладала мощными системами ПВО или истребителями-перехватчиками, тогда у военных была бы возможность защищать позиции. Однако даже поставленная Западом техника не способна гарантировать успех, ведь и она легко уничтожается российскими военными, заключил Кривонос.

    Американские СМИ писали ранее, что зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине не справляются с перехватом российских фугасных авиационных бомб, их трудно отследить.

    Коментарии (37)
    17 ноября 2023, 16:52
    Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши

    INTERIA Biznes: Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши

    Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие беженцы с Украины начали уезжать из Польши, они переселяются в Германию или возвращаются на родину, пишет INTERIA Biznes.

    Германия становится основным местом проживания беженцев, из порядка 4,2 млн находящихся в Евросоюзе украинцев в Германии проживают 1,1 млн, отмечает портал INTERIA Biznes, передает РИА «Новости». В то же время в Польше официально проживает 958 тыс. беженцев с Украины и их число продолжает уменьшаться.

    Отмечается, что сейчас украинские беженцы в Польше пользуются рядом привилегий. Они имеют право на работу и социальные выплаты, а также на помощь в оплате жилья, бесплатное медобслуживание и страхование авто.

    Ранее замминистра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что проживающих и работающих в стране беженцев с Украины обяжут оплачивать свое жилье.

    В сентябре в Польше закрыли центр поддержки украинских беженцев.

    Коментарии (14)
    17 ноября 2023, 20:19
    У берегов Крыма обнаружен десант ВСУ

    Минобороны заявило об обнаружении морских беспилотников и десанта ВСУ в Черном море

    У берегов Крыма обнаружен десант ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Борис Инсаров

    Российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма, сообщили в пятницу в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства говорится, что несколько украинских беспилотников и быстроходный катер «Виллард» с десантом на борту были обнаружены в юго-западной части акватории моря.

    «Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», – уточнили в Минобороны.

    Ранее в эту пятницу сообщалось, что российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с несколькими командирами под Донецком. За день до этого на Херсонском направлении были уничтожены пять десантных лодок ВСУ.


    Коментарии (13)
    17 ноября 2023, 05:25
    WSJ предложила «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Wall Street Journal в связи с ситуацией вокруг Украины призвала «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России», пишет Wall Street Journal.

    По мнению WSJ, Россия выстояла под давлением Запада, нарастила военное производство, обгоняя по объемам производства вооружений западные концерны, передает RT со ссылкой на ИноТВ.

    Контрнаступление вооруженных сил Украины не дало результатов, которые могли бы укрепить переговорные позиции Киева. В связи с эскалацией палестино-израильского конфликта поддержка Украины на Западе стала слабее, пишет издание.

    Кроме того, как указывает WSJ, президент России Владимир Путин достиг успеха во внешней политике, экономика России пользуется поддержкой Китая и Индии, соседние государства помогают России осуществлять параллельный импорт.

    WSJ считает, что все это создает беспрецедентный вызов для западных лидеров, на который они пока что так и не нашли ответа.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте. Более того, в статье указано, что некоторые участники саммита потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

    Коментарии (10)
    17 ноября 2023, 02:56
    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе

    Зеленский пожаловался на нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм у ВСУ из-за ситуации вокруг сектора Газа

    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что «есть проблемы с артиллерийскими снарядами». «На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь?» – сказал он. Зеленский пояснил, что на Ближнем Востоке покупают снаряды «калибра 155 мм», в результате украинские «запасы уменьшились», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Зеленский сказал, что склады опустели по всему миру, а поставок, которые Украина получает от стран Запада, не хватает для ВСУ. При этом Зеленский приветствовал меры США по увеличению производства указанных боеприпасов.

    Напомним, руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

    Коментарии (22)
    17 ноября 2023, 13:24
    Рар: Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ

    Политолог Рар: Германия готова финансово поддержать Украину вместо американцев

    Рар: Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ
    @ Petra Wallner/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Американцы больше не готовы давать деньги Украине впустую, Вашингтон всегда работал на результат. Далее финансовую поддержку может оказывать Германия, у которой реализм заменен моральными принципами. Об это газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства без помощи Украине.

    «США не признали поражение Украины, но решили, что ей больше не нужно давать деньги впустую. Американцы всегда работали на результат, в отличие от немцев. Германия, наоборот, несмотря на то, что собственная государственная казна пустеет, готова заменить Соединенные Штаты в качестве главного спонсора ВСУ», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Тот реализм, который присущ США, в Германии заменен моральными принципами. Это означает, что Берлин по определению не может согласиться с проигрышем Украины, поскольку ее поражение ударит как по НАТО, так и по ЕС», – подчеркивает он.

    «Однако я предполагаю, что американцы будут подталкивать Украину к перемирию, хотя бы временному. Пойдут разговоры о признании за Россией Крыма, Донбасса и побережья Азовского моря. Также будут рассуждать о «компенсации» за территориальные потери. Обсудят и успешное принятие страны в ЕС в обмен на уступки», – резюмировал Рар.

    Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощи Израилю и Украине. Документ предполагает продление финансирования работы американских ведомств до 19 января 2024 года.

    Накануне Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял план продолжения финансирования работы правительства без выделения средств на помощь Израилю и Украине. Законопроект поддержали 87 законодателей, 11 выступили против.

    До этого план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине, одобрила Палата представителей Конгресса США. За проголосовали 336 парламентариев (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном консервативные республиканцы.

    Кроме того, стало известно, что в октябре спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер «пыталась подводить» власти страны к мысли, что «американской помощи нет». Она спрашивала у них, что «надо сделать за следующий год», чтобы «экономика выстояла даже в такой ситуации».

    Газета The Wall Street Journal пишет, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России». По мнению издания, страна выстояла под давлением, нарастила военное производство и обогнала по объемам производства вооружений западные концерны.

    Кроме того, контрнаступление ВСУ не дало результатов, которые могли бы укрепить переговорные позиции Украины. Эскалация палестино-израильского конфликта также привела к тому, что поддержка ВСУ Западом стала слабее, пишет издание.

    Коментарии (34)
    17 ноября 2023, 12:44
    Медведев с помощью мема высмеял отказ Байдена от помощи Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал мем по поводу подписания президентом США Джо Байденом закона о финансировании правительства, который не включает помощь Украине.

    Мем он опубликовал в своем Telegram-канале. На нем две персонажа. Первый по-украински спрашивает: «Как же так? Где деньги?» Второй отвечает по-английски: «Ну, в следующем году, дружище».

    Ранее в Белом доме сообщили, что Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощи Израилю и Украине.

    Политолог Борис Межуев заявлял газете ВЗГЛЯД, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета.

    Коментарии (8)
    17 ноября 2023, 13:12
    Би-би-си сосчитала сбежавших с Украины мужчин

    Би-би-си: Около 20 тыс. мужчин сбежали с Украины после начала мобилизации

    Би-би-си сосчитала сбежавших с Украины мужчин
    @ Sebastian Gollnow/Reuters

    Примерно 20 тыс. призванных на военную службу в ходе мобилизации украинских мужчин сбежали из страны, сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией с февраля 2022 года по 31 августа 2023-го.

    Отмечается, что 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны силовыми службами, из них 14 тыс. человек намеревались пересечь границу пешком или вплавь, остальные рассчитывали выехать с помощью поддельных документов, якобы подтверждающих наличие серьезного заболевания, передает ТАСС.

    Член парламентского комитета Рады по вопросам нацбезопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский назвал эту проблему серьезной. По его словам, правительство понимает, что это не единичные случаи, речь идет о широко распространенном явлении, коррупция все еще сильна. При этом он выразил мнение, что число уклонистов по сравнению с цифрой по всем мобилизованным остается на низком уровне. Вениславский добавил, что 95-99% украинцев готовы защищать независимость, суверенитет и свободу, а те, кто пытаются избежать мобилизации, составляют 1-5% от общего числа призывников.

    Как подчеркнула Би-би-си, на данный момент неизвестно, какая судьба ждет уехавших от мобилизации украинцев в случае их возвращения в страну. При этом Вениславский заявил, что их преследование после завершения боевых действий не будет в национальных интересах Украины.

    Ранее на границе с Венгрией пограничники Украины задержали трех уклонистов, один из которых прикидывался женщиной.

    Коментарии (15)
    17 ноября 2023, 14:57
    ВСУ попросили у США более современные истребители против российских Су-35

    ВСУ: Устаревшие модификации F-16 не смогут противостоять российским Су-35

    ВСУ попросили у США более современные истребители против российских Су-35
    @ Пресс-служба Минпромторга/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Устаревшая линейка истребителей F-16 не сможет противостоять российскому самолету Су-35 и обеспечить вооруженным силам Украины преимущество в воздухе, заявил официальный представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    Игнат в эфире украинского ТВ заявил, что Украина хотела бы получить модификацию F-16, которая способна обеспечить украинским военным «преимущество в воздухе над российской техникой», передает ТАСС.

    Самолеты устаревших серий, по его словам, могут защитить от дронов, а для преимущества в воздухе нужны самолеты не хуже российских Су-30, Су-34, Су-35.

    Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 вооруженным силам Украины станет «важным приращением» к «потенциалу» Украины, однако не будет фактором, который в корне изменит расстановку сил в конфликте.

    Коментарии (28)
    17 ноября 2023, 14:45
    Запад уличили в подготовке к смене политических элит на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич заявил о подготовке западных стран к смене украинской политической элиты.

    Выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ, Буякевич указал, что иностранные спонсоры Киева начали готовить почву для смены элит на Украине, чтобы законсервировать текущее положение вещей, передает ТАСС.

    «Видим, как на фоне военных неудач и наращивания информационного фона на самом Западе относительно антидемократической и коррумпированной сущности киевского режима его иностранные спонсоры начали готовить почву для смены элит на Украине в попытке законсервировать текущее положение вещей», – сказал он.

    Буякевич добавил, что с целью приостановки спецоперации России на Украине и отказа от реализации ее целей активизировались «вбросы с предложениями срочно зафиксировать территориальный статус-кво» Украины.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности нового майдана в стране.

    Коментарии (8)
    17 ноября 2023, 13:49
    Российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком

    Российские войска уничтожили пункт управления ВСУ под Донецком с несколькими командирами

    Российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Борис Инсаров

    Российские Воздушно-космические силы уничтожили под Донецком пункт управления ВСУ с высокопоставленными офицерами, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    «Под Донецком наши ВКС точным ударом уничтожили пункт управления войск противника», – цитирует Гагина ТАСС.

    По его словам, в результате ракетного удара были убиты командиры нескольких бригад, которых ранее перебросили с другого участка зоны боевых действий.

    Ранее в пятницу представитель группировки российских войск «Восток» Олег Чехов заявил о неудачной попытке ротации подразделений ВСУ на Новомихайловском направлении.

    Коментарии (8)
    17 ноября 2023, 04:59
    Спецпредставитель США намекнула Киеву о прекращении финансовой поддержки

    Спецпредставитель США Притцкер в ходе визита в Киев намекнула украинским властям о прекращении финансовой поддержки

    Tекст: Антон Антонов

    На встречах в Киеве в октябре спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер «пыталась подводить» украинские власти к мысли, что «американской помощи нет», заявили источники.

    Как сообщили источники украинских СМИ, Притцкер спрашивала, что «надо за следующий год сделать», чтобы украинская «экономика выстояла даже в такой ситуации». По словам источника, «это так всех нормально напрягло», передает ТАСС.

    В украинских СМИ такие вопросы Притцкер связали с выборами президента США в ноябре 2024 года, а также с попытками спецпредставителя «показать успех» своей работы, чтобы сохранить свой пост в случае победы Джо Байдена.

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отказалась прогнозировать, на сколько хватит средств, оставшихся для поддержки Киева. Тем временем в Конгрессе США приняли план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю.

    Коментарии (6)
    17 ноября 2023, 13:54
    Зеленский допустил возможность нового майдана

    Bloomberg: Зеленский заявил о возможности подготовки нового майдана на Украине

    Зеленский допустил возможность нового майдана
    @ President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    По данным украинской разведки, в стране готовится новый майдан, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    «У нашей разведки есть такая информация, наши партнеры тоже нас об этом предупредили», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    По информации агентства, заявление об угрозе нового государственного переворота на Украине из уст Зеленского прозвучало на встрече с представителями СМИ.

    Зеленский полагает, что за попытками «посеять хаос», организовать «Майдан-3» и сместить его с поста главы украинского государства якобы стоит Россия.

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что нынешние власти Украины сами совершили антиконституционный переворот.

    Коментарии (18)
    17 ноября 2023, 11:43
    ПВО Севастополя сбила две украинские ракеты «Нептун»
    ПВО Севастополя сбила две украинские ракеты «Нептун»
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Средства ПВО в пятницу пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

    Военное ведомство в своем Telegram-канале сообщило, что украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.

    В свою очередь губернатор Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, которые привел глава региона, над Северным молом сбиты две воздушных цели. В Спасательной службе Севастополя сообщили, что повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

    В 11.07 мск губернатор сообщил об отбое воздушной тревоги, которая действовала с 10.47 мск.

    Накануне сообщалось, что российская система ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников ВСУ над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря около побережья Крыма.

    Коментарии (4)
    17 ноября 2023, 15:43
    Российские войска закрепились в населенном пункте Пятихатки в Запорожье

    Рогов: Российские войска отодвинули серую зону в Запорожской области

    Tекст: Борис Инсаров

    Российские войска продвинулись на Запорожском направлении, закрепившись на ранее занятых позициях в районе населенного пункта Пятихатки. Тем самым серая зона оказалась сдвинута к северу, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Наши закрепились на позициях в Пятихатках, сдвинули серую зону на север», – заявил Рогов ТАСС, добавив, что сейчас ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ в районе Каменского и Степного.

    В начале июня украинская армия пошла в контрнаступление, которое, как недавно заявил главком ВСУ Валерий Залужный, «зашло в тупик». По оценке российского Минобороны от 30 октября, за менее чем полгода потери ВСУ убитыми и ранеными составили 90 тысяч человек; за это же время украинская армия лишилась 600 танков и 1,9 тысячи бронемашин.

    Накануне сообщалось, что российские войска уничтожили бронетехнику ВСУ при отражении атак у Вербового.

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