Солдат ВСУ Солонько отметил высокое мастерство российской армии

Tекст: Вера Басилая

Солонько рассказал, что на фронте российские беспилотники «Орлан» не дают возможности спрятаться и скрытно перебросить силы и средства ВСУ, а совершить какую-либо атаку или вылазку можно только ночью, и то не всегда, потому что российские войска замечают любое движение, передает РИА «Новости».

По его словам, серьезная проблема заключается в отсутствии у ВСУ превосходства в воздухе, каждый день «бомбы падают на головы».

Солдат ВСУ считает, что российская армия мгновенно приспосабливается к любым изменениям на поле боя и мастерски придумывает выход из напряженных ситуаций.

Ранее Washington Post заявила о победе России в «битве дронов» над Украиной.