«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.21 комментарий
Украинский солдат рассказал о мастерстве российской армии
Солдат ВСУ Солонько отметил высокое мастерство российской армии
Российская армия пресекает все попытки ВСУ развернуть масштабные боевые действия, мгновенно приспосабливается к любым изменениям на поле боя и мастерски придумывает выход из напряженных ситуаций, рассказал украинский боец Александр Солонько изданию The New voice of Ukraine.
Солонько рассказал, что на фронте российские беспилотники «Орлан» не дают возможности спрятаться и скрытно перебросить силы и средства ВСУ, а совершить какую-либо атаку или вылазку можно только ночью, и то не всегда, потому что российские войска замечают любое движение, передает РИА «Новости».
По его словам, серьезная проблема заключается в отсутствии у ВСУ превосходства в воздухе, каждый день «бомбы падают на головы».
Солдат ВСУ считает, что российская армия мгновенно приспосабливается к любым изменениям на поле боя и мастерски придумывает выход из напряженных ситуаций.
Ранее Washington Post заявила о победе России в «битве дронов» над Украиной.