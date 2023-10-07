Всероссийская ассоциация местного самоуправления запустила марафон «Служение»

Акцией организаторы хотят привлечь внимание к теме служения, поскольку муниципальная служба зачастую – больше, чем должность. Главы городов добровольно идет в зону СВО, воспитывают приемных детей, участвуют в волонтерских проектах и работают на благо малой Родины целыми династиями.

Так, глава Афанасьевского муниципального округа Кировской области Елена Белева – многодетная мать и уважаемый руководитель. Старшему сыну она вручила повестку сама. У всех в районе –патриотическая позиция: предприниматели отгружают лес для нужд фронта, жены бойцов шьют маскировочные сетки и тактические носилки, бабушки вяжут теплые носки для бойцов.

Главе Мари-Турекской городской администрации Марий Эл Алексею Суворову присвоена медаль «За отвагу». Он одним из первых ушел добровольцем в зону спец операции. Во время боев был серьезно ранен, а после возвращения приступил к исполнению обязанностей главы городской администрации.

Глава сельского поселения Мещегаровский Салаватского района Башкортостана Ильнара Сафина сменила на этом посту мужа, который ушел защищать Родину. Рустам Сафин по собственной инициативе сложил полномочия главы сельского поселения в связи с зачислением во 2-й башкирский добровольческий батальон им. Доставалова. Жители настолько доверяют семье Сафиных, что пока муж в зоне СВО, на пост главы выбрана его жена.

В семье главы Грузенского сельсовета Балахтинского района Красноярского края Александра Овчинникова десять детей, девять из них – приемные. Он вспоминает, как с женой приняли решение взять приемного ребенка. Прошли школу приемных родителей. Начали знакомиться с воспитанниками одного из приютов – Темой и Юлей. Оказалось, у них есть брат и сестра. Опека предложила детей разделить, но решили забрать всех. Позднее семья расширилась еще на пятерых приемных малышей.

«Главным ориентиром в работе и примером служения людям и Отечеству для муниципального сообщества страны является наш президент – Владимир Путин. В день его рождения мы запускаем марафон «Служение». Это истории о людях и судьбах, их делах и поступках, являющихся примером служения своему краю, малой родине и стране в целом. Это рассказ о настоящем служении рядом с людьми и ради людей», – рассказала сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Только за первый день марафона, основными площадками для которого стали соцсеть «ВКонтакте» и Telegram под хештагами #МарафонСлужение #СлужениеЛюдям опубликовано более 3 тыс. сообщений. Марафон продлится до конца октября.