Не менее 20 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа

Эксперт: Израиль подвергся полномасштабной интервенции

Эксперт Ципис: На Израиль напали сотни боевиков ХАМАС

Tекст: Андрей Резчиков

«У нас в стране объявлена мобилизация, ВВС наносят массированные удары по целям в секторе Газа, прежде всего поражаются места пусков ракет и склады с оружием. Но сейчас главный вопрос – как вооруженные палестинцы проникли на территорию Израиля? Речь идет о сотнях боевиков. Они вламываются в квартиры, расстреливают из джипов людей на улицах, поэтому самое сложное – зачистить приграничные города», – отмечает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

Вспыхнувший конфликт отличается от предыдущих тем, что «палестинским боевикам в таком большом количестве удалось проникнуть на территорию Израиля». «Сейчас ситуация очень напряжена. Нужно как можно быстрее нанести максимальный урон инфраструктуре ХАМАС на территории сектора Газа», – уверен эксперт, сообщив, что находится сейчас в центре мобилизации.

По мнению Циписа, в произошедшем виновата не израильская разведка, а слабая готовность военных на границе с сектором Газа. «Террористы проникли не только наземным путем, но и со стороны моря на лодках. Это массированная атака одновременно по нескольким фронтам. Это фактически полномасштабная интервенция», – уверен собеседник.

Ципис напомнил, что последнюю военную операцию в секторе Газа Израиль проводил более двух лет назад и за это время ХАМАС накопил вооружения. «Боевики создают ракеты кустарным методом – начиняют взрывчаткой отрезки водопроводных труб и запускают их с помощью примитивных способов. Однако массированный обстрел всегда представляет намного большую угрозу, чем единичные пуски. Сейчас происходит именно массированный обстрел, поэтому даже «Железный купол» – тактическая система ПРО для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от до 70 километров – не способен ликвидировать сотни летящих одновременно ракет», – указал эксперт.

По оценке спикера, если конфликт продолжится в рамках террористических вылазок с территории сектора Газа, «то мы справимся сами». «Если подключится какая-то крупная страна вроде Ирана, Египта, Иордании, Сирии или Ливана, то мы не справимся и скорее всего придется просить о помощи. Это могут быть США, государства Евросоюза, Восточной Европы. Может быть, даже придется уповать на помощь России», – не исключил Ципис.

О том, что представители палестинского радикального движения ХАМАС начали войну против Израиля, заявил в субботу глава минобороны еврейского государства Йоав Галант. В ответ армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа. Израиль с утра наносит ответные удары по палестинской территории.

Первые сообщения о воздушной тревоге начали поступать в 6.29 (совпадает с Москвой) близ населенного пункта Яд-Мордехай около границы с сектором Газа и в тель-авивских пригородах Ришон-ле-Цион и Бат-Ям. Затем сирены периодически звучат на юге Израиля, включая города Беэр-Шева, Ашдод, Ашкелон, а также в центральной части страны, в том числе в районе Тель-Авива и его окрестностях.

В связи с обострившейся ситуацией премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, анонсировано его срочное совещание с руководством силовых структур.