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СМИ: Украина после конфликта останется коррумпированной страной
Журнал Spectator: Украина после конфликта останется коррумпированной страной
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Украина после завершения военных действий останется коррумпированной и бедной страной, заявил публицист Мэттью Пэррис в статье издания Spectator.
По его словам, Запад нарисовал себе красивую картинку украинской политической жизни, которая имеет мало общего с реальностью. Он отметил, что Украина является густонаселенной и бедной страной, далекой от современного либерального демократического западного государства.
Также подчеркивается, что президентство Владимира Зеленского не приведет к уничтожению коррупции в стране, передает ТАСС.
Восстановление промышленности автор публикации также назвал «огромной головной болью».
По мнению Пэрриса, «сложно представить, что Украина сможет выстоять в условиях свободной рыночной конкуренции» без внушительной помощи со стороны Запада.
Комментируя заявления Зеленского о стремлении присоединить к Украине Крым, Пэррис отметил, что этот вопрос может породить разногласия между Киевом и западными столицами.
Российские силы вошли в Угледар
Российские силы закрепились на окраинах Угледара
Российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
Кимаковский в эфире канала «Соловьев Live» рассказал, что российские силы «сковывают» противника. Российская артиллерия, сообщил он, работает по ВСУ, которые пытаются контратаковать, передает ТАСС.
Накануне стало известно, что в воскресенье и понедельник ВСУ предприняли две безуспешные попытки провести разведку боем и перегруппировать войска в районе Угледара, в результате они потеряли 200 человек.
Рогов сообщил об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ
Рогов сообщил об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ в Запорожской области
Командование 128-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Теперь уже и в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады», – передает ТАСС со ссылкой на слова Рогова, сказанные в эфире телеканала НТС.
Также он добавил, что сейчас основные боевые действия в регионе идут по линии Каменское – Гуляйполе – Орехов.
Рогов назвал главным достижением наступление «малыми силами». Сейчас степень продвижения составляет от нескольких сотен метров до 8 км на участке в 30 км. По его словам, удалось вскрыть первую линию обороны противника.
Напомним, интенсивность боевых действий на Запорожском направлении резко повысилась в последние недели. Ранее Минобороны России сообщало об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области.
В Севастополе взломали телевещание и показали Зеленского
В Севастополе ряд телеканалов в результате взлома несколько минут транслировали выступление президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в правительстве города.
В сообщении указывается, что взлом также произошел в Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области. В течение двух минут оператор перешел на резервный канал, передает ТАСС.
В правительстве города отметили, что ситуация находится под контролем, в настоящее время правоохранительные органы разбираются в причинах инцидента.
Медведчук: Украины не существует
Медведчук заявил, что необходимо думать о будущем украинцев, а не будущем Украины
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Политик Виктор Медведчук заявил, что его новое политическое движение объединит людей, не согласных с позицией президента Украины Владимира Зеленского, и развенчает миф о том, что Украина монолитна в своих взглядах и в поддержке преступного режима. Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует».
Медведчук в интервью RT сказал, что это движение объединит миллионы людей на Украине, в России и в европейских странах, не согласных с политикой Зеленского. Этих людей, по его словам, нужно «выкристаллизовать», объединить общими идеями, общим представительством.
По словам политика, и сейчас на Украине есть люди, выступающие против Зеленского. Эта «другая Украина», подчеркнул он, должна быть услышана.
Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует». Страна, по его словам, не отвечает статусу независимой, суверенной, демократической, правовой и социальной державы. Это произошло еще в 2014 году, когда Украина перешла под полный контроль и управление Запада.
Политик добавил, что говорить о будущем на Украине можно будет, когда страна перестанет быть милитаристской.
Медведчук поспорил со словами Зеленского о том, что украинский народ якобы объединился в «вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии». «Кроме «анти-России», на территории Украины есть люди, которые сегодня боятся об этом говорить публично, но они никогда не поддерживали тот характер и то содержание отношений между Украиной и Россией, которое сложилось сегодня», – сказал он, подчеркнув, что «монолит Зеленского» на самом деле «высосан из пальца», это «монолит на штыках».
Также Медведчук считает, что Зеленский должен понести ответственность за все, что он сделал против Украины и украинского народа. Именно он разрушил страну и бросил ее в поле боевых действий, подчеркнул политик, выразив уверенность, что Зеленский имел все возможности, чтобы не допустить кризиса.
Кроме того, Медведчук заявил, что киевский режим преследует только одну цель – ослабить Россию изнутри. По его словам, эту задачу для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения определил Запад.
Российские войска перерезали ВСУ трассу Покровск – Угледар
Трасса Покровск – Угледар в Донецкой народной республике перерезана силами России, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Что могу сказать четко: трасса Покровск – Угледар уже перерезана нашими силами», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что на указанном участке сейчас идет стрелковый бой.
Ранее сообщалось, что российские подразделения контролируют трассу, ведущую из Покровска в Угледар, также они занимают новые позиции на подступах к городу.
Politico назвала главную проблему при передаче истребителей F-15 и F-16 Украине
Politico: Возможная передача истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар»
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Возможная поставка истребителей F-15 и F-16 Украине может превратиться в «логистический кошмар», пишет газета Politico.
По сообщению издания, отправка самолетов Киеву превратится в «логистический кошмар» для союзников, поскольку для американских истребителей F-15 и F-16 нужны качественные и длинные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине», поэтому ВС России могут легко выявить и уничтожить строящуюся инфраструктуру, передает РИА «Новости».
По мнению эксперта Politico, более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос, но в обоих типах самолетов ощущается дефицит.
Еще одним вариантом, по данным издания, могли бы стать французские Rafale, но они требуют большого числа персонала, который автоматически станет мишенью ВС России.
Ранее Politico сообщило, что западные страны ведут внутренние обсуждения возможности передачи Украине истребителей, однако многие опасаются, что решение об этом может привести к эскалации конфликта.
Байден: ВСУ готовятся к контрнаступлению
Байден заявил о подготовке ВСУ контрнаступления
Украинские вооруженные силы (ВСУ) готовятся к осуществлению контрнаступления, заявил президент США Джо Байден.
По словам Байдена, ВСУ с приближением весны «работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», передает ТАСС.
«Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе», – сказал он.
Ранее Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams.
В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву дальнобойного оружия
В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву оружия для нанесения ударов вглубь РФ
Если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, Москва фиксирует желание администрации президента США помочь Украине разработать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет Крым, передает ТАСС.
Он привел в пример публикацию в New York Times, где якобы сообщается об отработке наступательных планов, которые сопоставляют с оружием, имеющимся у Украины.
«Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», – заявил Гаврилов.
Также он добавил, что поставки Украине систем ПВО и тяжелых танков лишь добавляют проблемы Киеву и Европе.
В России сравнили танки Abrams и Leopard с российским Т-80
Дипломат Гаврилов: Танки Abrams и Leopard уступают по характеристикам российским Т-80
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Танки Abrams и Leopard, которые Запад решил поставлять Украине, по характеристикам хуже российских Т-80, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат в эфире «России 24» заявил, что танки – это «такие же обычные коробки, снаряженные оружием». По его словам, Abrams и Leopard мало чем отличаются и даже хуже, чем российские Т-80. «Военные знают это», – приводит его слова РИА «Новости».
Гаврилов подчеркнул, что поставки Украине танков и самолетов не изменят ситуацию на фронте, и призвал не делать из этого «катастрофу». Россия, по его словам, доказала свою решимость и не откажется от целей и задач специальной военной операции.
При этом чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации, сказал он.
Если раньше обсуждались вопросы поставок на Украину легкого стрелкового оружия, то теперь Запад, поставляя танки, переходит на новый уровень противостояния.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем основные преимущества и недостатки танков Abrams и Leopard 2, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
Взрывы прогремели в городах Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде областей Украины и на удерживаемых ВСУ территориях
В нескольких украинских регионах, а также на удерживаемой вооруженными силами Украины территории Запорожской области и в Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ.
В частности, взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске), в Харьковской области, в Вольнянске (Запорожская область) и в Херсоне, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Также тревогу объявили на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Позднее СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области.
Напомним, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Американцы ополчились на Блинкена из-за слов о будущем Украины
Читатели Washington Post раскритиковали Блинкена за рассуждения о будущем Украины
Читатели американского издания The Washington Post раскритиковали госсекретаря США Энтони Блинкена, принявшегося рассуждать о «справедливом и прочном мире», который необходимо будет обеспечить в будущем, после завершения российской спецоперации.
В статье The Washington Post речь идет о том, что американские власти начали планировать возможное распределение «военного баланса сил» после завершения конфликта на Украине. Утверждается, что стратегия призвана не допустить «нового вторжения» России на Украину в будущем. Блинкен в интервью газете призвал подумать, как будет выглядеть Украина после СВО.
Читатель, подписавшийся как red dog, напомнил, что на следующей неделе, 2 февраля, «русские будут отмечать годовщину Сталинградской битвы, в которой Россия победила Германию». В комментарии говорится, что «Россия потеряла во Второй мировой до 44 млн человек». «А мы что только что сделали? Убедили Германию отправить танки на опосредованную войну на Украине», – пишет автор комментария, отмечая, что это только еще сильнее «сплотит русских», передает РИА «Новости».
В свою очередь Clever Dog написал, что «Блинкен и его команда или обитают в секретном бункере с прямым выходом в космос, или все под кайфом», поскольку другого объяснения «этим бредням», считает он, найти невозможно.
Prexiso by Design считает, что на Западе вскоре введут всеобщий налог на восстановление Украины, поскольку еще пару лет и «без этого никак».
Комментатор Godsavethetroops считает, что Блинкен – худший госсекретарь за всю американскую историю. Он припомнил ему «феерические провалы» с выходом из Афганистана, с иранской сделкой, в отношениях с Китаем и с мерами против ядерных ракет у Северной Кореи. «Даже хуже Помпео», – говорится в комментарии.
Ранее Блинкен опроверг раскол коалиции по поддержке Украины.
Рогов сообщил о попытке ВСУ форсировать Днепр
Рогов рассказал о попытке вооруженных сил Украины форсировать Днепр у Новой Каховки
В ночь на четверг вооруженные силы Украины предприняли новую попытку форсировать Днепр, но были встречены огнем российских войск, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как отметил Рогов в Telegram, «не прошло и пары дней с предыдущей неудачной попытки». Он назвал украинских военных «необучаемыми идиотами». Форсировать Днепр украинские силы специальных операций ВСУ попытались «из района островов у Новой Каховки».
Сообщается, что разведка обнаружила их и передала координаты артиллерии, «незваные гости были встречены огнем наших защитников». Бой продолжается, «ВСУ подняли в небо авиацию», рассказал Рогов.
Напомним, на днях российские военные уже пресекали попытку форсирования ВСУ Днепра со стороны Новой Каховки, ликвидировав при этом около ста украинских военных.
Шольц не поверил в способность «Леопардов» быстро завершить конфликт на Украине
Шольц призвал не ждать скорого окончания конфликта на Украине на фоне решения о поставке Киеву танков
Немецкие танки «Леопард 2» (Leopard 2) очень эффективны, но конфликт на Украине не закончится в скором времени, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Так Шольц ответил на вопрос о том, смогут ли немецкие танки повлиять на исход конфликта на Украине. При этом он призвал Россию не надеяться на ослабление поддержки Киева со стороны союзников Украины. Он не стал прямо отвечать на вопрос, должна ли победить Украина и проиграть Россия. Шольц сказал, что Украина «не должна проиграть», а Россия – «не должна достичь своих целей».
Кроме того, он заявил, что решение немецкого правительства поставлять танки Украине продиктовано необходимостью поддержки Киева, а не давлением со стороны политического истеблишмента в ФРГ. По его словам, такое решение принято, потому что оно «правильное», передает РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.
Напомним, канцлер Германии согласился поставить на Украину танки в модификации Leopard 2A6. К настоящему моменту танки в ВСУ готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
В Киеве прогремел взрыв
Мэр Кличко сообщил взрыве в Киеве
В столице Украины прогремел взрыв, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В своем Telegram-канале он призвал жителей столицы находиться в укрытиях.
Кроме того, украинские паблики сообщают о прилете по подстанции в Одесской области, пишет RT.
Ранее в четверг в Киеве и области, а также других областях Украины объявили воздушную тревогу.
МИД назвал украинский режим единственной угрозой для Одессы
МИД заявил об угрозе для Одессы со стороны националистического режима на Украине
Украинский режим представляет угрозу для Одессы, о чем свидетельствует не только снос памятников, но и размещение в портовой зоне военных объектов, заявил МИД России.
В Париже прошла внеочередная сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Заседание должно было носить технический характер, но оказалось «омрачено политическим скандалом». Западные страны «при откровенном содействии утратившего беспристрастность Секретариата ЮНЕСКО» продавили «политически мотивированное и не подкрепленное необходимой экспертизой решение о включении в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, номинации «Исторический центр портового города Одессы», сообщается на сайте МИДа.
Подчеркивается, что решение подготовили «без соблюдения действующих высоких стандартов ЮНЕСКО». При этом две трети стран, входящих в комитет, «не поддержали эту сомнительную авантюру» – решение приняли шестью голосами из 21.
Москва не оспаривает «значительное культурное наследие и славное историческое прошлое Одессы в составе российского государства». Также Россия считает «вполне закономерным» включение ее в список «под угрозой». Однако, как указывает МИД, «единственную угрозу» для города представляет «националистический режим на Украине».
Так, МИД указал на системное уничтожение памятников, нападение вандалов на часовню Чудотворного Образа Христа Спасителя, обрушения частей ряда исторических зданий, «расположенных в границах номинации или ее буферной зоны». Кроме того, как заявили в МИДе, «отдельного осуждения со стороны ЮНЕСКО заслуживает размещение и использование военных объектов и вооружения в портовой зоне Одессы», но «об этом почему-то не вспоминают».
Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что киевские власти рискуют остаться без выхода к морю.