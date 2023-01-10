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Путин пожелал выздоровления госпитализированному Михалкову
Песков: Путин сопереживает госпитализированному Михалкову, желает ему выздоровления
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Президент Владимир Путин в курсе госпитализации режиссера Никиты Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент регулярно получает информацию о состоянии здоровья Михалкова, сопереживает и желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что кинорежиссер Никита Михалков, который был госпитализирован в прошлый четверг с гриппом, находится в реанимации.
Напомним, во вторник СМИ сообщили, что у госпитализированного режиссера Никиты Михалкова возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем.
Зеленский обратился к находящимся в Соледаре украинским военным
Зеленский заявил о «выигранном дополнительном времени» украинскими военными в Соледаре
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором поблагодарил украинских военных в Соледаре и заявил, что им удалось «выиграть дополнительное время».
Зеленский заявил в Telegram, что «битва за Донбасс продолжается». Он сообщил, что российская сторона «сконцентрировала наибольшие свои усилия на Соледаре», но выразил уверенность, что в результате «тяжелой и продолжительной битвы» Украина установит контроль над Донбассом.
Президент Украины поблагодарил украинских военных в Соледаре и Артемовске. Он заявил, что Украине удалось «выиграть дополнительное время и дополнительные силы». По его словам, «там почти не осталось целых стен». Также он поблагодарил украинских «защитников и защитниц за каждый шаг вперед в других направлениях на передовой».
Напомним, российские войска достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о новом «мощном штурме» Соледара российскими силами.
Минобороны Украины рассказало о «мощном штурме» Соледара войсками России
Замминистра обороны Украины Маляр заявила о штурме Соледара «лучшими резервами «вагнеровцев»
Российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заявила, что Россия «перекинула дополнительные штурмовые отряды, изменила тактику и начала мощный штурм». По ее словам, с российской стороны задействовано «большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов «вагнеровцев».
Как заявила Маляр, слова которой приводит украинское Минобороны в Telegram, российская сторона «массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы». «Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты», – сообщила заместитель министра обороны Украины.
Напомним, Вооруженные силы России достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. В Соледаре бои идут в центре города. Зачищено село Бахмутское на юго-западе Соледара.
США выразили желание изменить динамику боевых действий на Украине
Глава пресс-службы Госдепа Прайс назвал целью поставок БМП и систем ПВО на Украину изменение динамики боевых действий
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США поставками БМП Bradley и систем ПВО хотят изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайса спросили, как он оценивает динамику боевых действий на Украине. По его словам, есть «несколько видов динамики». Одна из них, как заявил Прайс, демонстрирует, что украинские войска проявили «стойкость и эффективность на поле боя». Однако «более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных». США хотели бы изменить эту динамику «за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности», передает ТАСС.
Как утверждает Прайс, США не считают привлечение ЧВК «Вагнер» к спецоперации эффективным решением России. По версии Вашингтона, Москва «начинает прибегать ко все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу на территорию Украины». Прайс заявил о «десятках тысяч бойцов», которые связаны с ЧВК «Вагнер». «Если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», – сказал он.
Напомним, Соединенные Штаты сообщили, что поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу. Также США намерены передать Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot.
Скейтбордист Круглов сломал доску с фото катавшегося на скейте в виде креста лидера Little Big
Скейтбордист Круглов сломал доску с изображением катавшегося на скейте в виде креста лидера Little Big
Российский скейтбордист и победитель международных соревнований по скейтборду Максим Круглов сломал доску с изображением лидера группы Little Big Ильи Прусикина, протестуя после его катания на скейте в виде креста.
Скейтбордист предложил Прусикину приехать к нему в скейтпарк, чтобы получить пару уроков и подобрать доску по размеру. Обломки доски Круглов выкинул в мусорное ведро, видео он опубликовал на своей странице «Вконтакте».
Прусикин ранее опубликовал видео, где он катается на «скейте», сооруженном из двух досок в виде креста. Пользователи соцсетей осудили его за этот поступок.
На Украине назвали сумму выплат по госдолгу в 2023 году
Украина в 2023 году должна выплатить почти 18 млрд долларов госдолга
Украине в 2023 году необходимо выплатить 17,9 млрд долларов (658,4 млрд гривен) государственных долгов, следует из данных министерства финансов.
Украинское издание «Лига.нет» пишет, что 14,6 млрд долларов будет направлено на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга, 3,3 млрд долларов – на обслуживание и погашение государственного внешнего долга, передает ТАСС.
Пик выплат по госдолгу придется на май – 2,78 млрд долларов. Большие выплаты также запланированы на июнь (2,45 млрд долларов) и ноябрь (2,29 млрд долларов).
Отмечается, что в 2022 году Украина погасила 12,2 млрд долларов государственного долга, при этом платежи по обслуживанию госдолга составили 4,26 млрд долларов.
По данным профильного комитета Рады, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до 172,7 млрд долларов, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год – около 169 млрд долларов. Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере 38 млрд долларов.
Ранее советник украинского президента по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Украине ежемесячно требуется 4–5 млрд долларов иностранной помощи для бюджета.
Умер разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев
Умер разработчик крылатых ракет «Калибр» Павел Камнев
Научный руководитель концерна «Алмаз-Антей», разработчик крылатых ракет «Калибр» Павел Камнев скончался на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе концерна.
«Ушел из жизни научный руководитель концерна ВКО «Алмаз-Антей», Герой Труда Российской Федерации Павел Камнев», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Камнев скончался 9 января 2023 года на 86-м году жизни.
В апреле 2017 года Павел Камнев был назначен на должность научного руководителя концерна и возглавил совет директоров АО «ОКБ «Новатор», где были разработаны «Калибры». Камнев – автор более двадцати изобретений, соавтор свыше трехсот научно-технических отчетов, доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
Блогеры объявили награду за первый подбитый украинский БМП Bradley
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После заявлений США о поставках Украине американских БМП Bradley ряд крупных Telegram-каналов объявили о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
В ответ на отправку Вашингтоном для ВСУ 50 боевых машин Bradley российские Telegram-каналы решили организовать призовой фонд для того бойца, который первым сможет уничтожить американский БМП.
Среди призов немало того, что пригодится в зоне ведения боевых действий. Например, Telegram-канал «Zаписки Vетерана» дарит квадрокоптер Mavic 3, «Повернутые на войне» – тепловизор VENOX, «Лаборатория ППШ» – прицел «Легат 335» и подавитель ГНСС ЛГШ-600.
Снайперскую винтовку LAR-10 «Счетчик» дарит канал «Лобаев!», а «Medex Tactical» готов подарить комплект гемостатиков Celox и жгут-турникет CAT Gen 7. Кроме того, среди призов предусмотрены рации авиационного диапазона и складные армейские буржуйки.
В списке также встречаются денежные призы, аптечки, экипировка, билеты на концерт, различные варианты патриотического мерча и книги. При этом канал RSOTM обещает увеличить ставку с миллиона рублей до двух в случае, если кому-то удастся первым подбить танк Leopard (если такие поставки со стороны Запада состоятся).
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Как рассказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США отправляют БМП, чтобы изменить динамику боевых действий. На брифинге он сообщил, что на Украине есть несколько видов динамики. Одна из них – наличие российской техники и военных. Именно этот аспект Вашингтон и хочет изменить.
Как утверждает Прайс, США не считают привлечение ЧВК «Вагнер» к спецоперации эффективным решением России. По версии Вашингтона, Москва «начинает прибегать ко все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу на территорию Украины». Прайс заявил о «десятках тысяч бойцов», которые связаны с ЧВК «Вагнер». «Если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», – сказал он.
БМП Bradley – это бронемашина с мощной пушкой, которая была основным средством передвижения американской армии по полям сражений с середины 1980-х годов. В армии США их тысячи. Они могут служить транспортным средством – перевозить до десяти человек, боеприпасы и средства связи. Машина на гусеничном шасси, но намного легче и маневреннее танка.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как поставки западных танков Украине изменит ситуацию на фронте.
Стало известно об ухудшении состояния Михалкова
У госпитализированного режиссера Никиты Михалкова возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем, сообщают СМИ.
Состояние ухудшается. В результате проведенного КТ в легких Никиты Михалкова выявлен рост пораженных участков, сообщает Telegram-канал Mash, то есть в сравнении с предыдущими результатами состояние его здоровья ухудшилось. При этом тесты на грипп и COVID у него отрицательные, врачи поставили диагноз – идиопатическая пневмония.
Кроме того, как отмечает Mash, у Михалкова мерцательная аритмия, но инфаркта удалось избежать. Угроза жизни пациента, по данным медиков, отсутствует.
Накануне сообщалось, что кинорежиссер Никита Михалков, который был госпитализирован в прошлый четверг с гриппом, находится в реанимации.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе литургии молился о здоровье режиссера Никиты Михалкова и передал ему просфору.
СК назвал число пострадавших при крушении пассажирского самолета в НАО
При падении самолета Ан-2 в НАО погибли два человека, 10 пострадали
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В результате падения самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) два человека погибли, 10 пострадали, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В Telegram-канале СК говорится, что вблизи поселка Каратайка в Ненецком автономном округе потерпело крушение воздушное судно АН-2 с находящимися на борту пассажирами в количестве 12 человек. В настоящее время установлено двое погибших, остальные получили повреждения различной степени тяжести, уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.
В ведомстве также добавили, что по факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Напомним, что самолет Ан-2 с 10 пассажирами на борту потерпел крушение в Ненецком автономном округе (НАО) из-за обледенения.
В ДНР рассказали об успехах ВС России под Артемовском
Депутат Бердичевский: Освобождение села Бахмутское способствует новому продвижению ВС РФ в Донбассе
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Освобождение Бахмутского позволяет ВС РФ взять под огневой контроль трассу, соединяющую Соледар с Артемовском, и тем самым серьезно деморализовать противника. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Новое достижение на фронте позволяет нам взять под огневой контроль трассу Соледар – Артемовск и брать Соледар с южной стороны. Таким образом мы вклинимся между двумя населенными пунктами. В конечном счете как минимум откроется перспектива на перекрытие дороги от Артемовска до Северска», – рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.
«Переход Соледара под контроль российских военных повлечет за собой падение Артемовска, а также станет серьезным деморализующим фактором для противника. Так что не исключаю, что сейчас Зеленский попытается устроить какой-нибудь теракт, который на время отвлечет всеобщее внимание от ситуации на фронте», – отметил собеседник.
«Вместе с тем освобождение Артемовска не станет переломным моментом спецоперации, как не стало этим моментом и взятие Мариуполя. У ВСУ еще достаточно и человеческих, и материальных резервов. Украину все еще усиленно насыщают оружием и деньгами, также активно работает пропаганда, переводя любое событие «в перемогу», – полагает он.
«В целом, пока в Донбассе перемалываются мобилизационные ресурсы противника, ожидать изменений на других участках фронта не стоит. Если же и будут активизированы боевые действия севернее и южнее, то это произойдет одновременно», – отметил Бердичевский.
В понедельник в ДНР сообщили, что российские войска освободили село Бахмутское. О том, что российские войска прорвали оборону противника в районе Соледара, несколькими днями ранее отмечал военкор Семен Пегов. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории республики усилена работа ПВО и контрбатарейная борьба, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов.
В ночь на понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к Артемовску и Соледару перебрасываются дополнительные подразделения ВСУ. Ранее о сложностях продвижения в Артемовске рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, в Артемовске идет активная борьба за каждый дом, иногда одно здание приходится отбивать в течение недели. При этом после взятия очередного дома нельзя сказать, что оборона украинских военных прорвана, поскольку такие рубежи встречаются каждые десять метров. В общей сложности их может быть до 500.
Накануне Минобороны России заявило о реализации «операции возмездия» в ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке. Отмечается, что в течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в общежитиях в Краматорске. В результате массированного ракетного удара уничтожено более 600 украинских военных.
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Мирошник: ВС России заняли удобные позиции для потенциального контрнаступления у Кременной
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Подразделения ВСУ и иностранные наемники, сконцентрированные на участке фронта в районе Кременной (ЛНР), пытаются прощупать российскую оборону. ВС России выстроили уверенную линию защиты и наносят упреждающие удары, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Так он прокомментировал сообщения о якобы ухудшившейся обстановке в районе Кременной.
«С уверенностью мы можем констатировать то, что со стороны Украины идет мощная информационная атака по ситуации вокруг города Кременная. Целый ряд украинских источников, пользуясь тем, что в этой зоне нет мобильной связи, разгоняют всевозможные фейки», – рассказал экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
На самом же деле, на этом направлении для нас ситуация не то, что не ухудшилась, а даже несколько улучшилась, говорит собеседник. По его словам, пока еще рано говорить о стратегических изменениях, но тем не менее подразделения ВС России заняли несколько господствующих высот, удобных для ведения качественной обороны и начала потенциального контрнаступления.
«Мы наблюдаем активное движение и считаем, что это одно из стратегических направлений. Там сконцентрировано довольно большое количество украинских войск, в том числе и иностранные наемники. Они пытаются прощупывать нашу оборону. Поэтому регулярно наносятся удары по всем группировкам, которые пробираются поближе», – добавил Мирошник.
В том числе это подтверждается данными Минобороны России об уничтожении боевой техники противника на Краснолиманском направлении. «Мы выстроили очень уверенную линию обороны и научились наносить упреждающие удары, – акцентировал он. – Несколько дней назад были очень жесткие обстрелы Кременной со стороны ВСУ и в ответ мы нанесли очень жесткие удары. Группировки, которые смогли установить – уничтожили. Но никакого продвижения ВСУ там нет».
«Появляющаяся же информация о том, что наемники и военные ВСУ прикрываются на этом направлении мобилизованными украинцами, мне представляется абсолютно правдоподобной. Они все прекрасно знают участь первых рядов и поэтому отправляют туда только что прибывших бойцов. А сами, по сути, прячутся. Но это не первое направление, где украинская армия использует такую тактику», – рассказал Мирошник.
С начала нового года представительством ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировано шесть обстрелов территории республики украинскими военными с применением тяжелого вооружения. Нападениям подверглись города Кременная, Сватово, Рубежное, село Чмыровка, цитирует ТАСС сообщение представительства ЛНР в СЦКК. В результате обстрелов один человек погиб и двое получили ранения, в том числе один ребенок.
За указанный период ВСУ выпустили по населенным пунктам ЛНР десять ракет из американской РСЗО HIMARS, семь снарядов из 155-миллиметровых артиллерийских орудий, а также одну мину калибра 120 мм.
Telegram-канал портала «Украина.ру» в понедельник привел сообщение военкора Александра Сладкова об активизации боевых действий в Донбассе, на участке фронта Павловка – Марьинка –Бахмут – Соледар – Кременная – Сватово. «Мы давим ВСУ на этом направлении, где умеренно, где весьма активно», – оценил Сладков действия ВС России на данном участке.
Ранее, в воскресенье военнослужащий Западного военного округа сообщил РИА «Новости», что в районе Кременной противник организовал линию обороны, выстроенную в три эшелона, расстояние между которыми составляет от 200 до 300 метров. В первую линию входят мобилизованные. Во второй линии, помимо бойцов ССО (сил специальных операций) ВСУ, также находятся прибывшие на Украину иностранные наемники. Третья линия – также мобилизованные. По словам источника РИА «Новости», украинская артиллерия работает за 10 км от третьей линии обороны. Расстояние от российских позиций до противника составляет от 300 до 400 метров, сейчас украинские силы перегруппировываются, потому что российская артиллерия 31 декабря нанесла по ним массированный удар.
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Обнаружены карты плана наступления ВСУ на Ростов-на-Дону и Таганрог
Российские военные показали найденные карты ВСУ с планами наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
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Киевское командование планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, отметки о планах как минимум полугодовой давности обнаружены на найденных под Авдеевкой картах, рассказал командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч».
Отмечается, что карты отпечатаны по советскому образцу. К примеру, город Мариуполь обозначен еще как Жданов. А в верхнем углу карты есть отметки, которые отражают расположение военных России и Украины во время спецоперации, эти фрагменты сняты на видео, передает РИА «Новости».
Командир подразделения российских военных рассказывает, что отметки и маршруты проложены к Ростову-на-Дону, Донецку, ЛНР и Харькову. При этом направления указаны и в сторону города, и на пути отхода от него. «Одно из направлений – это Ростов-на-Дону, Таганрог. Возможно, что они хотят или хотели захватить», – добавил он.
По словам военного, карты были обнаружены во время изучения оставленных позиций ВСУ под Авдеевкой. В данный момент бойцы передали карты компетентным органам. Эксперты уже сделали вывод, что пометки о наступлении были нанесены не позднее чем в июле 2022 года.
Кроме того, указано, что на картах много отметок «+6 градусов», а это может значить, что географические данные составлены с учетом корректировки старых карт.
Напомним, в поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление.
Освобожденные российские военные рассказали о пытках на Украине
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Российские военнослужащие рассказали следователям о пытках, с которыми столкнулись в украинском плену, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Российские военные рассказали о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны украинских националистов, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Так, один из них сообщил, что во время допросов его неоднократно избивали руками и ногами, в итоге ему выбили верхние передние зубы. Кто именно наносил удары, военнослужащий не видел, так как на голову был надет мусорный пакет, сообщили в СК.
Еще один военный рассказал, что в плену ему скотчем заклеили глаза, допрашивали на протяжении десяти суток без еды и сна, били резиновой дубинкой по коленям, пальцам, голове, применяли пытки током. Допрос проводили военнослужащие националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Они угрожали российскому военному, что зарежут его или застрелят.
В середине декабря сообщалось, что военные НМ Луганской народной республики (ЛНР) – всего 150 человек – освобождены из украинского плена за все время конфликта. Каждый из них сообщил о пытках.
Черногория назвала имена получивших «почетное гражданство» иностранцев
Черногория опубликовала имена получивших «почетное гражданство» иностранцев
Правительство Черногории опубликовало имена 1072 иностранцев, получивших «почетное гражданство» республики с 2008 года по 2022 год, сообщило национальное телевидение RTCG.
В опубликованных списках имена граждан Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, России, Саудовской Аравии, Узбекистана, Украины и других стран. Также указано, по чьему запросу и на каких основаниях выдавалось «почетное гражданство». Сообщается, что чаще всего с такой инициативой выступали президент, премьер Черногории и другие официальные лица страны, передает ТАСС.
Согласно списку, россияне чаще всего получали почетное гражданство в 2021–2022 годах. Большинство обладателей экономического гражданства получили «золотой паспорт» по запросу бывшего премьера Черногории Здравко Кривокапича.
Программа «экономического гражданства» была запущена в Черногории в 2019 году. Власти надеялись продать 2 тыс. паспортов и получить за это 4,8 млрд евро, представители ЕС неоднократно требовали от Черногории закрыть программу «экономического гражданства».
Желающие получить черногорское гражданство должны были вложить 250 тыс. евро в один из проектов развития, одобренный перед этим правительством, в неразвитой части страны, либо 450 тыс. евро – в проект в экономически развитом регионе. За каждую заявку нужно заплатить 100 тыс. евро.
Ранее Черногория раскрыла имена получивших «золотые паспорта» россиян. Среди заявителей, в частности, значатся тезки бывшего главы Ростуризма Олега Сафронова, гендиректора «Авито» Владимира Правдивого, члена совета директоров ТМК Александра Ширяева, партнера Романа Абрамовича Андрея Городилова, а также бывшего главы банка «Лада-Кредит» Сергея Балаганского.
Посол Украины в Лондоне пожаловался на качество поставляемого Западом вооружения
Посол Украины в Лондоне рассказал об истекшем сроке годности у поставляемого Западом вооружения
Большая часть вооружения, которое Запад поставляет Киеву, старое, часть – с истекшим сроком годности, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко изданию Newsweek.
Он рассказал, что в Киеве шутят: если вы хотите утилизировать просроченное оружие, отдайте Украине. «В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас, почему нет?» – передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что западные партнеры пока не открыли свои склады для Украины в той мере, как хотел бы Киев.
В то же время Пристайко рад планам поставить Украине ЗРК Patriot. Он также заявил, что десятки тысяч украинских военных проходят обучение в Европе и США.
Ранее власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В Вашингтоне сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.