«Росптицесоюз» выступил против разрешения на разведение кур на дачах

Производители мяса кур и яиц из «Росптицесоюза» намерены предложить инициативу, вводящую запрет на разведение кур на дачных участках: разведение таких животных на этих участках может способствовать распространению болезней птиц, заявил гендиректор союза Галина Бобылева.

«Мы готовим обращение по внесению поправок закон, мы против такой возможности у владельцев дач, так как это создает дополнительные риски по распространению гриппа птиц», – цитирует Бобылеву ТАСС.

По ее словам, в стране не наблюдается дефицит продукции, потому особой необходимости заниматься разведением птиц на подворье нет.

Запрет на разведение кур затронет до 1 млн дачников, заявил руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с «Газетой.Ru».

«Таких людей не очень много в России. Где-то от 100 тыс. до 1 млн человек. Но проблем от разведения кур на личных подсобных хозяйствах и тем более на частных садоводческих участках очень много. Я каждый день получаю сводки, где возникли новые вспышки сальмонеллеза, птичьего гриппа. ЛПХ и дачи не находятся в зоне полномочий надзора и контроля со стороны регуляторов. Мы не знаем, сколько там птиц, в каком они состоянии», – сказал он.

Глава общероссийской организации «Садоводы России» и бывший депутат Госдумы Андрей Туманов отметил, что разрешение на разведение птиц на дачах и предложение «Росптицесоюза» – это фикция.

«Принятый в июле закон – это пиар-акция, имитация законодательной деятельности. Он абсолютно ни на что не повлиял. В 66-м Федеральном законе написано, что разведение кур на дачных участках разрешено, если это не запрещено другими законами и правилами. А если это не запрещено, то, спрашивается, зачем это дополнительно разрешать?» – сказал глава организации.

Он пояснил, что садоводческие и дачные товарищества – это серая зона, где не работают нормы закона, садоводы живут в «своем пространстве», где эти юридические тонкости «попросту отсутствуют». «Как садоводы договорятся между собой, так и будет. Пока на вас соседи не пожаловались, ничего не произойдет», – заметил Туманов.

В России нет подразделений или специальных надзорных органов, проверяющих дачи на соблюдение законов.

«Я не видел ни одного полицейского у себя на участке в СНТ за последние 40 лет. И чиновника ни одного не видел, да и прокурора тоже. Даже если вы заведете несколько кур в сарае и придет инспекция, то вы скажете: это – домашние животные, как собака. И никаких последствий», – заключил он.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы садовых и огородных участков смогут разводить там кур и кроликов, также документ упрощает оформление таких участков в долевую собственность.