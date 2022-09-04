В Запорожской области рассказали об обстановке на ЗАЭС

Обстановка в Энергодаре относительно спокойная, обстрелов территории Запорожской АЭС нет, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Ситуация [в Энергодаре] спокойная, на самом деле сегодня один из немногих относительно спокойных дней. <…> Обстрелов, прилетов не было, на [Запорожскую] атомную станцию тоже ничего не прилетало», – приводит его слова ТАСС.

Рогов отметил, что со стороны территорий, подконтрольных Киеву, «правого берега Днепра», выстрелы осуществлялись, но направлены были в сторону Новой Каховки. «Насколько я понимаю, били чем-то тяжелым и дальнобойным, похоже на РСЗО типа HIMARS, и улетало именно туда, <…> в Херсонскую область», – уточнил он.

«Касательно миссии. Она в рабочем порядке у нас находится до пятого числа предварительно, то есть завтра еще работают, а шестого выдвигаются. Это пока предварительно. Могут свое пребывание продлить», – добавил Рогов.

В воскресенье утром глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что ЗАЭС работает в обычном режиме, повышения радиационного фона нет.

Ранее в администрации Энергодара заявили о попадании артиллерийского снаряда в энергоблок ЗАЭС во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Накануне в администрации Запорожской области сообщили, что мощность двух работающих энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое. Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.

Кроме того, в четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.

Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.

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