Глава администрации Энергодара рассказал о ситуации на ЗАЭС после обстрела

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4 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 06:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В администрации Энергодара заявили о попадании снаряда в энергоблок ЗАЭС
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Михаил Сергеевич, при всей своей показной участливости, вряд ли был сильно обеспокоен, что те самые люди, якобы ради которых он начал перестройку, в большинстве своём призывали на его голову не благословение, а проклятия.
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Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения.
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Главное – не позволить затянуться психологическим ранам вражеских военных. Чтобы любые обоснования своего поражения выглядели очевидно нелепо для обычного жителя Украины и не несли в себе никакой романтики. Только тогда мы сможем обеспечить прочный мир для будущих поколений.
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В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Глава администрации Энергодара рассказал о ситуации на ЗАЭС после обстрела
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Запорожская АЭС (ЗАЭС) работает в обычном режиме, повышения радиационного фона нет, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
«Радиационный фон на территории атомной станции постоянно измеряется. Он говорит нам о том, что все системы работают и повышения радиационного фона нет. Соответственно, вся система работает в штатном режиме», – приводит слова главы администрации города ТАСС.
«У нас сейчас работают пятый и шестой энергоблоки, которые запускают, генерируют энергию полностью в общую энергосистему», – сказал Волга.
Ранее в администрации Энергодара заявили о попадании артиллерийского снаряда в энергоблок ЗАЭС во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
Накануне в администрации Запорожской области сообщили, что мощность двух работающих энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое. Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.
Кроме того, в четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.
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Американский генерал предупредил Киев о грядущей катастрофе
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Сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическим последствиями для ВСУ, пишет в статье для The Wall Street Journal бригадный генерал ВС США Марк Киммитт.
По его мнению, появление в одном из последних пакетов помощи 105-миллиметровых гаубиц и артиллерийских боеприпасов меньшего калибра указывает на проблемы с запасами передового оружия у НАТО.
«Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись на сегодняшний день. Это может указывать на то, что темпы потребления на поле боя превысили производство до такой степени, что избыточные запасы, предоставленные Украине, почти исчерпаны. Если это так, то НАТО придется иметь дело с сокращающимися запасами передовых систем вооружения», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Американский генерал считает, что с усугублением проблемы президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы задуматься над тем, чтобы начать мирные переговоры с Россией.
«Зеленский должен признать, что сокращение пополнения запасов будет иметь катастрофические последствия для его армии не только для операций на поле боя, но и с точки зрения посыла к украинцам о снижении внешней поддержки. Начинать дипломатическое урегулирование было бы неприятно и, возможно, считалось бы пораженчеством, но, поскольку шансов выкарабкаться из нынешнего болота мало, возможно, лучше вести переговоры сейчас, чем потом», – говорится в публикации.
Напомним, в августе Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.
При этом в США регулярно звучат призывы отказаться от военной помощи и сосредоточиться на решении внутренних проблем, в том числе высокой инфляции, острого кризиса, связанного с нехваткой детского питания.
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В Германии заявили о «фактической войне» с Россией
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Германия уже «фактически находится в войне» с Россией, поставляя оружие Украине, где сейчас проходит спецоперация, а в будущем может ФРГ может перейти к прямому вооруженному конфликту, заявил в колонке для Junge Welt бывший главред газеты Арнольд Шельцель.
«ФРГ находится на пути к беспримерному перевооружению. Вооружившись до зубов, Германия может перейти к следующему шагу – к войне с Россией, в которой ФРГ уже фактически участвует поставками оружия на Украину», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Журналист напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц в минувший понедельник в речи в Праге заявил о необходимости расширить военные способности Евросоюза. Конфликт на Украине используется лишь как предлог для милитаризации, тогда как сам процесс начался уже давно, утверждает Шельцель.
Так, бюджет министерства обороны ФРГ растет с 2015 года, а покупку американских истребителей F-35, способных нести атомные бомбы, инициировало еще правительство предыдущего канцлера Ангелы Меркель, указал экс-главред.
Эксперт уточнил, что по планам немецкого руководства, решающий скачок намечен на 2025 год, когда военный бюджет планируется увеличить сразу на четверть. При этом суммарные оборонные расходы стран НАТО еще год назад уже превышали российские в 18 раз, а в будущем альянс собирается нарастить преимущество до 25-кратного превосходства.
Ранее германская партия «Союз-90»/«Зеленые» выступила за продолжение поставок оружия на Украину. По их мнению, при необходимости следует передавать оружие «из запасов Бундесвера и промышленности».
Министерство по делам экономики и защиты климата сообщило, что Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму 686 млн евро. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые Бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом». Однако канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине скорые поставки ПВО, радаров и БПЛА.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию. В Кремле подчеркивали, что Североатлантический альянс изначально нацелен на агрессию и в настоящее время продолжает демонстрировать свою сущность.
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В Тбилиси отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича
Сервис продажи билетов Biletebi.ge сообщил об отмене концертов в Тбилиси поддерживающих Украину российских артистов Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени», солистом которой является Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом).
Концерты российских артистов должны были состояться во Дворце спорта. В открытом письме компании Biletebi.ge к министерству культуры Грузии говорится, что причиной отказа является начало ремонтных работ в концертном зале.
«На днях стало известно, что организаторам трех концертов, на которые уже проданы тысячи билетов, зал отказал в проведении мероприятия. Формальная причина названа ремонтные работы. Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты [Андрей] Макаревич (включен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента – прим. ВЗГЛЯД), [Максим] Галкин, которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы», – передает РИА «Новости» текст заявления.
Компания считает, что это «контрольный выстрел в концертную индустрию» страны. По их словам, «за этими тремя отмененными концертами последуют многие другие, потому что в таких условиях никто не рискнет вкладываться в и без того рискованную логистику».
Напомним, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Макаревич и Галкин уехали в Израиль. При этом Макаревич еще до начала СВО признавался, что «с колоссальным трудом терпит» жизнь в России.
В пятницу Министерство юстиции России включило Макаревича в реестр физических лиц – иноагентов.
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ВСУ нанесли удар по Херсону
Украинские войска нанесли удар по Херсону, пострадала гражданская инфраструктура, сообщили в администрации региона.
«Украинские войска нанесли ракетный удар по Херсону. Работала система ПВО. Но есть попадания в гражданскую инфраструктуру. Прямым ударом разрушено жилое здание», – приводит РИА «Новости» сообщение властей Херсона.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее четыре управляемые ракеты иностранного производства, выпущенные украинскими военными, попали в многоквартирный жилой дом в Херсоне.
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ВСУ и наемники попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ
Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ: в ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранено, сообщили в Министерстве обороны России.
«Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Группировка из четырех Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ВКС в ответ уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.
Впоследствии российская артиллерия нанесла удар по участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке. Как утверждается, убиты 47 боевиков, среди которых 10 иностранных наемников, еще 23 человека ранены.
Ранее член главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимир Рогов сообщил о сорванной попытке захватить ЗАЭС.
В четверг Украина на берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС.
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ВСУ потеряли 23 танка и более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
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В Минобороны России сообщили, что уничтожили за сутки на Николаево-Криворожском направлении 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих украинских войск.
«Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении», – передает Telegram-канал военного ведомства.
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 44 украинских снаряда РСЗО HIMARS и три ракеты «Точка-У».
Кроме того, за сутки были сбиты три украинских дрона в ДНР и Херсонской области. Высокоточным оружием ликвидировали более ста украинских военнослужащих в Славянске и до 120 боевиков в Константиновке ДНР.
В Минобороны добавили, что большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в больницах Николаева и Николаевской области.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива Украины, а также пусковую установку HIMARS
Мощность энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое
Снизилась вдвое мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС, переток поступает только на освобожденные территории, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Мощность пятого и шестого энергоблоков снижена практически в половину и на данный момент суммарно составляет около 1000 мегаватт. Это в пределах 50% от проектной мощности двух блоков. Переток поступает только на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.
По его словам, радиационный фон на станции соответствует норме.
Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.
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Электроснабжение подконтрольных Киеву территорий с ЗАЭС приостановлено
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Подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов, сообщили власти Энергодара.
«Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330 и 750 линиях... Специалисты на месте передают, что с учетом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями», – приводит ТАСС сообщение администрации Энергодара.
По словам местных властей, пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии, радиационный фон в норме.
Ранее Вооруженные силы Украины возобновили обстрел Энергодара и Запорожской АЭС.
Также ВСУ и наемники попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ. В ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранено.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.
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Стали известны подробности попытки захвата Запорожской АЭС украинским десантом
Украинский десант, который накануне пытался захватить Запорожскую АЭС, прибыл примерно на 20 быстроходных катерах иностранного производства, рассказал боец с позывным Скиф, принимавший участие в отражении атаки.
«Хотели быстрый штурм, быстрое преодоление водной глади. Предварительно, все действия были направлены непосредственно на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы захватить ее. По берегу работала артиллерия. Была артподготовка, обеспечивающая выход десанта на сушу и подход к станции. Наносились удары по самой станции и по береговой линии», – приводит РИА «Новости» рассказ бойца.
По словам Скифа, десант обнаружила разведка и передала координаты в штаб. После этого авиация уничтожила передовой отряд противника. По десанту работали многоцелевые истребители Су-30 и ударные вертолеты Ка-52.
Скиф отметил, что противнику оказали «колоссальное сопротивление», он надолго запомнит этот «мощнейший удар».
Он подчеркнул, что украинские войска тщательно готовили захват Запорожской АЭС, но станция находится под надежной защитой. Российские подразделения готовы к любым провокациям.
Ранее Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ: в ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранено.
До этого в четверг Украина на берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС
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Макаревич отреагировал на включение его в список иноагентов
Музыкант и один из основателей группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом в России) отреагировал на включение его в реестр иноагентов.
«Ну, наконец-то! Весь вечер принимаю поздравления. Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу, и где за это платят», – написал музыкант в своем Telegram-канале.
Ранее Министерство юстиции России включило основателя группы «Машина времени» в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается «политическая деятельность».
Между тем, сервис продажи билетов Biletebi.ge сообщил об отмене концертов в Тбилиси поддерживающих Украину российских артистов Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени», солистом которой является Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом).
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В Минобороны предупредили об угрозе распыления химвеществ Украиной при помощи БПЛА
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Киев запросил у производителя беспилотников «Байрактар» возможность оснастить дроны устройством для распыления химических веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
По его словам, запрошенные Киевом беспилотники «Байрактар» с дальностью полета в 300 км, в случае оснащения дронов устройством для распыления химических веществ, создают реальную угрозу крупномасштабного применения биологического оружия на территории России, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.
Также Кириллов заявил, что в США были запатентованы технические средства доставки и применения биологического оружия на основе беспилотника с контейнером для зараженных насекомых.
По его словам, имеется документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе, выданный агентством США по патентам и товарным знакам. В описании к патенту сказано, что данное устройство поможет уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для военнослужащих США.
Ранее ударный сверхзвуковой беспилотник турецкой компании Baykar Makina презентован на авиационно-космическом фестивале Teknofest, который открылся в городе Самсун на черноморском побережье Турции.
До этого Байрактар сообщал, что строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» началось на Украине.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.
В США рассказали о жизни в аду из-за войны Байдена с Россией
Американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией, граждане США не должны платить за украинский конфликт, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
«Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией», – цитирует РИА «Новости» Бараку.
Барака убежден, что американский рабочий класс не должен платить за конфликт на Украине.
Ранее президент США Джо Байден «с гордостью» заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 млрд долларов.
Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
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В Новой Каховке сработала российская система ПВО
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Новой Каховке в субботу вечером, сообщили в администрации города.
«В Новой Каховке опять работает ПВО. Было два воздушных хлопка», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Новой Каховки.
Накануне на водном элеваторе у Новой Каховки после обстрела ВСУ начался крупный пожар. В четверг российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Новую Каховку. В ночь на среду ВСУ ночью обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области. Во вторник западные районы Новой Каховки остались без электричества и газоснабжения после обстрелов Херсонской области украинскими военными. Днем ранее Новая Каховка осталась без электричества и водоснабжения после обстрела ВСУ. В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, продолжается лишь подготовка школ к учебному году.
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Украина обстреляла Брянскую область
Село Кистер подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что «в результате обстрела повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна», но среди жителей никто не пострадал. После того, как будет завершена «проверка безопасности нахождения на территории, бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей».
Напомним, член главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска предприняли новую попытку высадить десант. Киев задействовал несколько десятков катеров с вооруженными людьми по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар. Россия подняла в воздух вертолеты Ка-52. Попытка украинских войск высадить десант была сорвана.
Дети пострадали при взрыве боеприпаса на выставке оружия в Чернигове
При взрыве боеприпаса на выставке оружия в Чернигове ранило троих детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.
«На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало. Трое детей пострадали, в частности двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии», – приводит РИА «Новости» сообщение Чауса.
По его словам, происхождение боевых «экспонатов» выставки выясняется.
Черниговское отделение украинского издания «Суспильне» (Общественное) со ссылкой на своего корреспондента на месте событий заявило о срабатывании ручного противотанкового гранатомета и как минимум четырех пострадавших детях и нескольких взрослых, получивших различные ранения и контузии.
Между тем, сотрудники ГБР начали расследование по факту ранения детей на выставке оружия в Чернигове. Уточняется, что вследствие инцидента были ранены пять человек, в частности четверо детей в возрасте от двух до 12 лет.
Ранее в результате украинского обстрела Горловки погибла женщина и ранены двое детей.
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