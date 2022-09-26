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В ДТП в Ярославской области погибли двое детей
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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Ярославском районе, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщили в региональном управлении МВД.
«25 сентября около 20.50 на 237 км. 900 м. М8 Холмогоры в Ярославском районе произошло ДТП: по предварительной информации мужчина 1982 г.р., управляя автомобилем «Хендэ Туксон», выехал на полосу встречного движения, произвел столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес» под управлением мужчины 1965 г.р. В результате ДТП погибли: водитель автомобиля «Хендэ» мужчина 1982 г.р., пассажиры автомобиля «Хендэ» – женщина 1979 г.р., мальчик 2008 г.р., девочка 2014 г.р.», – говорится в сообщении на сайте УМВД по Ярославской области
На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком и легковушкой в Подмосковье.
Сокурсники затравили cтудента журфака МГУ за поддержку России
Студента факультета журналистики МГУ раскритиковали за то, что он пришел в здание факультета с флагом России и буквой Z на груди. Позднее в своих соцсетях студент объяснил, что сделал это из патриотических соображений.
«Я только что был на концерте в поддержку России, вместе с ребятами с первого, второго и четвертого курсов. Я счастлив жить, работать и бороться за правду в такой стране, как в России. И нас – миллионы», – цитирует слова студента «Царьград».
В ответ сокурсники стали писать ему в сообщениях фразу: «Антропов ты гнилая мразь», а также осуждать за его позицию.
Позднее на ситуацию отреагировало руководство факультета.
«Факультет журналистики с огорчением узнал о недопустимой реакции в социальных сетях на патриотическую позицию студента 3 курса С. Антропова. Для факультета неприемлема грубость и нетерпимость к выражению патриотизма. В данный момент проводится работа по выяснению деталей и обстоятельств этой ситуации с последующим обсуждением на заседании Ученого совета и Этической комиссии факультета», – сказано в сообщении журфака на странице «Вконтакте».
Мобилизованным ответили на вопрос о сроке службы и обязательном времени пребывания в зоне СВО
Минимальное и максимальное время пребывания в зоне спецоперации на Украине зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач.
«В соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает Президент РФ», – говорится на портале Объясняем.рф.
В субботу президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
Посол в Канаде отказался поступать «не по-русски»
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Российский посол в Канаде Олег Степанов во время эфира на канадском телеканале отказался осудить специальную военную операцию на Украине.
Ведущий CTV предложил Степанову осудить СВО и призвать Москву к ее прекращению. Степанов ответил: «Если вы серьезно об этом спрашиваете, то я скажу, что это не по-русски, когда твоя страна делает то, что правильно, и я уверен в том, что это правильно, каким-либо образом отделять себя от своей страны, от своей армии», – передает ТАСС.
Степанов подчеркнул, что в его семье «множество поколений служили Родине – Российской Империи, Советскому Союзу и Российской Федерации», они «служили в Вооруженных силах» и «участвовали в войнах». Как рассказал посол, некоторые его «предки из Луганска и Луганской области», он «прекрасно осведомлен о ситуации там, о первопричинах этого конфликта, о том, что там происходило 2014 году, в 2015 и в феврале нынешнего года».
«Поэтому и я сам лично, и как посол, могу заверить вас, что и я, и все мои коллеги в посольстве – мы всегда вместе со своей страной, и среди российских дипломатов в Канаде нет предателей», – сказал Степанов.
Комментируя возможность переговоров Москвы с Киевом, он заявил, что «была вполне реальная попытка урегулирования конфликта в Стамбуле». Однако страны Запада «приказали Зеленскому и его команде свернуть переговоры и одновременно с этим случилась трагедия в Буче, буквально через два-три дня». Как подчеркнул Степанов, цели СВО «по защите людей Донбасса и тех, кто не хочет себя ассоциировать с украинским режимом, который они считают нацистским», а также по «демилитаризации и денацификации» Украины будут выполнены.
Если на Украине провести денацификацию, демилитаризацию и «внутреннюю реформу», то «меньшинству и большинству» жителей страны, «половина» из которых «говорит на русском языке», будет «гарантировано соблюдение их демократических прав», заявил он.
«Будет точно так же, как и здесь, в Канаде. Например, в Квебеке говорят на французском, а в Онтарио говорят как на английском, так на французском. И это конституционное право и является одним из основных прав человека – вырасти и жить в родной для себя языковой среде», – сказал посол.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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Запад придумал «наказание» для России за «ядерный удар» по Украине
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Западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время спецоперации на Украине, в том числе военного характера, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
«Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию», – приводит РИА «Новости» текст статьи FT.
По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.
Трое источников газеты заявили, что члены НАТО в частном порядке передали Москве свою позицию, описав масштаб ответных действий при применении Россией ядерного оружия. По их мнению, «угрозы возмездия станут лучшим сдерживающим фактором».
Ранее в понедельник глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других».
Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.
На этой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на «весьма существенные» риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
США пригрозили России «катастрофическими последствиями» применения ядерного оружия на Украине
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Американские власти «на очень высоком уровне» предупредили Россию, что последствия применения Москвой ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.
«Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент [России Владимир] Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. <...> Это не сдержит нас сейчас [в предоставлении военной помощи Украине]. Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для России будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине», – передает его слова ТАСС.
Салливан подчеркнул, что разговор с Москвой был конфиденциальным. «Но они (российские власти – прим. ВЗГЛЯД) понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути», – сказал он.
«Мы также ясно заявляли публично, что <...> США решительно ответят, если Россия применит ядерное оружие, а также то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии», – добавил Салливан.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Соединенных Штатов очень серьезно воспринимает высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности американских ядерных сил.
Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
В военкомате Усть-Илимска произошла стрельба
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Стрельба произошла в военкомате Усть-Илимска Иркутской области, в результате ранение получил военком, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Стрелявший задержан.
«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан!» – сообщил в Telegram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот, должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз. Я очень надеюсь, что врачи сделают все возможное, чтобы Александр Владимирович выжил. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», – добавил глава региона.
Очевидец происшествия рассказал Telegram-каналу Baza, что в военкомате нет металлоискателя. «Оружие у него было как из «Брата-2», очень похоже, типа обрез самодельный», – сказал источник.
По не подтвержденным официально данным, стрелявшим оказался 25-летний призывник Руслан Зинин.
Источник РИА «Новости» в свою очередь сообщил, что кроме военкома при стрельбе в военкомате Усть-Илимска никто не пострадал. «Стрельба произошла в 12.20 (7.20 мск). Военком ранен, он на операционном столе», – сказал он, отметив, что в военкома стреляли в упор. Он получил шесть ранений в грудь.
Взятый в плен боец ВСУ рассказал о защите Третьего рейха от «грязи»
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Боец украинской 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев, шеврон которых носит президент Украины Владимир Зеленский, сообщил, что сослуживцы спокойно восприняли его татуировки с нацистскими символами.
Взятый в плен «вагнеровцами» украинец из «Черных запорожцев» заявил: «Я противник социальных норм, которые портят культуру Украины, против пропаганды наркотиков, алкоголизма, все, что одурманивает». По его словам, «этот меч (татуировка) – еще во времена Третьего рейха инструмент жесткого правления, который не допускал всю эту грязь в культуру», передает РИА «Новости».
В бригаде о его татуировках с нацистскими символами «ничего не говорили, ничего не комментировали». Как заявил пленный, «пока на службе был, все относились к этому нейтрально». Он уточнил, что родом из Лисичанска и добровольно пошел на службу в украинскую армию в 2019 году.
Напомним, Зеленский опубликовал фотографию из Изюма с украинским военнослужащим с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на экипировке. Позднее он удалил фото. СМИ сообщали, что Зеленский в Изюме Харьковской области носил шеврон данной бригады с надписью «Украина или смерть» – это украинский вариант символики третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова».
Это не первый раз, когда Зеленский в своих соцсетях публикует фотографии украинских военных с нацистской символикой. Девятого мая он разместил публикацию, приуроченную ко Дню Победы над нацизмом. На одном из фото к иллюстрации изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено.
Депутат Хинштейн рассказал подробности нападения на школу в Ижевске
Устроивший стрельбу в школе № 88 Ижевска применил боевые патроны в травматическом оружии, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Страшная трагедия в Ижевске. По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что при стрельбе погибли шесть человек, еще 20 человек пострадали. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, напавший на учебное заведение покончил с собой.
При стрельбе в школе Ижевска погибли дети и охранник
Среди учеников школы № 88 Ижевска, где произошла стрельба, есть жертвы и раненые, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Напавший на учебное заведение покончил с собой, проинформировал губернатор.
«В Ижевске в школе № 88 пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые», – приводит его слова ТАСС.
Губернатор Бречалов также сообщил, что напавший на школу № 88 Ижевска застрелился.
В свою очередь сенатор Глебова сообщила, что власти Удмуртии рассматривают вопрос о формах оказания поддержки семьям пострадавших от стрельбы в школе Ижевска.
О стрельбе в школе Ижевска стало известно ранее в понедельник. Сообщалось о гибели охранника, а также десяти пострадавших при стрельбе детях.
Авиация ВКС России сбила два украинских МиГ-29
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Российские истребители в Николаевской области сбили два самолета МиГ-29 Украины, переоборудованные под американские противорадиолокационные ракеты HARM, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Новоукраинка и Баштанка Николаевской области сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованные под применение американских противорадиолокационных ракет HARM», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Конашенков подчеркнул, ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники.
Кроме того, он добавил, что ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Анновка Донецкой народной республики уничтожено до 50 боевиков и 28 единиц военной техники.
«Сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики. Потери противника составили свыше 50 боевиков», – уточнили в ведомстве.
Конашенков сообщил, что в результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области, уничтожено до 30 боевиков и пять единиц военной техники. «Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники», – отметил он.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаева, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки Донецкой народной республики, а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах», – сообщили в Минобороны.
По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS.
В ведомстве указали, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.
Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой народной республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска Донецкой народной республики, а также потоплен бронированный катер типа «Гюрза» военно-морских сил Украины в районе порта Очаков.
В ведомстве отметили, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов, также перехвачен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 реактивных снарядов HIMARS.
Ранее Минобороны сообщало, что российская авиация и артиллерия ликвидировала радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного С-300 у населенного пункта Удачное в ДНР.
Пушилин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения в ДНР
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На артемовском направлении союзные силы России и республик Донбасса продвигаются вперед, под Красным Лиманом и Угледаром удерживают ситуацию, сорвана украинская попытка прорыва в районе Марьинки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что «в целом ситуация остается стабильной, потому что подключены достаточно серьезные силы по всей линии соприкосновения». Он подтвердил, что «на марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка» украинских войск «прорваться», но «была пресечена», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-24».
«На артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперед, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями», – сказал он, сообщив, что на угледарском направлении также была зафиксирована активность со стороны противника, но она была пресечена, теперь ситуация там контролируемая.
Пушилин рассказал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Красного Лимана остается «самой сложной», украинские войска «не оставляют попыток прорваться, блокировать пути, но ничего не получается». По его словам, «там действительно тяжело, но союзные силы с учетом подходящего постоянно подкрепления ситуацию удерживают».
Напомним, силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили населенный пункт Жованка в Артемовском районе ДНР. 20 сентября Пушилин сообщил, что союзные силы перешли к продвижению на артемовском направлении.
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Перечислены законные основания для освобождения от призыва по мобилизации
Россиянам объяснили, что на законных основаниях призываться в рамка мобилизации ну будут ряд категорий граждан, в частности сотрудники ОПК и многодетные отцы.
Так, от призыва освобождаются граждане, «забронированные (получившие отсрочку от мобилизации) граждане, работающие в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение», говорится на портале Объясняем.ру.
Также призыву в рамках мобилизации не подлежат граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса (на период работы в этих организациях).
В этоб перечень также входят граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев; граждане, занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц.
Не будут призываться граждане, являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;
Не подлежат мобилизации россияне, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);
Освобождаются от призыва россияне, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа и россияне, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, не будут призваны.
По информации Министерства обороны, общее количество мобилизованных не превысит 300 тыс. человек, что составляет около 1% от всего мобилизационного ресурса страны.
Кличко признал ошибки Киева в начале российской спецоперации
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Украинские власти совершили много ошибок в начале российской спецоперации, и за них придется ответить после ее окончания, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанской газете Pais.
«Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления», – приводит его слова РИА «Новости».
Кличко отметил, что сейчас «не время говорить об ошибках», однако после окончания спецоперации настанет время «поговорить обо всех них».
Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.
В воскресенье заместитель заведующего кафедрой международных организаций и проблем глобального управления факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Наумов, комментируя проходящие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы, заявил газете ВЗГЛЯД, что руководство Украины начинает понимать, что проиграло.
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В Херсоне прогремело около 20 взрывов
В Херсоне слышно от 10 до 20 громких взрывов, предположительно, работает ПВО.
О серии взрывов сообщают корреспонденты РИА «Новости» и ТАСС. В небе над городом замечены следы от ракет систем ПВО, при этом слышны звуки взрывов.
Между тем официальных комментариев от властей пока не поступало.
В воскресенье утром украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. В администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом со стороны Украины.
США разработали план на случай применения Россией ядерного оружия
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У американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, отказавшись обсуждать конкретные шаги США.
Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других», передает ТАСС со ссылкой на CBS.
«Мы очень ясно говорили россиянам – публично и в частном порядке – прекратить безответственные высказывания о ядерном оружии», – сказал он, подтвердив, что были непубличные контакты на эту тему. Блинкен заявил: «Очень важно, чтобы Москва слышала нас и знала <...>, что последствия будут ужасны. И мы очень ясно дали это понять». По версии госсекретаря, США «сосредоточены на том», чтобы все стороны «действовали ответственно» в плане заявлений о ядерных вооружениях.
Как заявил глава Госдепа, США нацелены на то, чтобы конфликт на Украине «не разрастался и не расширялся», но собираются «помочь украинцам защищать себя» и «побудить другие страны оказывать давление на Россию».
Блинкен утверждает, что сейчас «нет никаких переговоров» об урегулировании конфликта на Украине, «потому что Россия не демонстрирует в данный момент никакой готовности участвовать в конструктивных обсуждениях», передает РИА «Новости».
США считают, что ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области «никогда не будут признаны» российскими со стороны других стран. Как заявил глава внешнеполитического ведомства США, «у украинцев есть все права вернуть их».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Соединенных Штатов очень серьезно воспринимает высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности американских ядерных сил. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, американские власти «на очень высоком уровне» предупредили Россию, что последствия применения Москвой ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия.
Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
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