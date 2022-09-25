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Одиннадцать человек погибли в результате налета скотокрадов на северо-западе Кении
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Восемь правоохранителей и три мирных жителя погибли в результате налета бандитов, занимающихся скотокрадством, на деревню на северо-западе Кении, сообщает полиция страны.
По данным полиции, сотрудники правоохранительных органов попали в засаду во время преследования банды скотокрадов, угнавших скот из деревни.
«Местный лидер, два представителя общественности и восемь полицейских скончались от полученных ранений», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Согласно заявлению, правоохранительные органы направили дополнительные силы для усиления безопасности в регионе.
Ранее в кенийском заповеднике Ishaqbini Hirola браконьеры убили единственную в мире самку белого жирафа и ее детеныша.
Российские блогеры отреагировали на интервью Алена Делона с Владимиром Зеленским
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Блогеры и журналисты заподозрили французского актера Алена Делона в желании заработать из-за интервью с Владимиром Зеленским, а также напомнили легенде кино участие в «захватнических войнах».
«Сюрреализм – украинский еврей приветствует французского актера с помощью клича нацистских пособников.
Делон, будучи ребенком, слышал выстрелы 15 октября 1945 года, когда во дворе тюрьмы, рядом с которой он жил, расстреляли Пьера Лаваля. Это был активный деятель коллаборационного «правительства Виши» и его глава (премьер-министр) с 1942 по 1944 год. Пособник нацистов был похоронен в общей могиле на кладбище Тье. Коллаборационизм – одна из самых неприятных для французов тем, потому что французы быстро подняли лапы вверх при наступлении немцев и с радостью вышли на улицы, когда было объявлено о капитуляции. «Ура, войне конец!». Сам Делон с удовольствием принимал участие в захватнических войнах. В 1953 году он завербовался в армию. Осенью того же года в составе парашютно-десантных войск корпуса морской пехоты он поехал на войну в Индокитае. Пошел по убеждению и с большим желанием заработать», пишет Telegram-канал «Небожена».
«Престарелому Алену Делону заплатят за интервью с Зеленским. Напомню, ранее он говорил, что хочет покончить с собой. В СМИ даже была информация, что он якобы уже вколол себе смертельную инъекцию в Швейцарии, но позже ее опровергли. Видимо, Делон придумал какой-то более изящный способ уйти из жизни в Киеве», – написала в Telegram-канале Кристина Потупчик.
«То есть дома эвтаназию не разрешили, решил помереть на чужом хуторе», – предположил Антон Красовский. Так он отреагировал на предложение Зеленского Алену Делону приехать в Киев.
Ранее сообщалось, что Ален Делон взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского, где французский актер заявил, что полностью на его стороне. Кроме того, он пообещал ему приехать в Киев, когда сможет нормально ходить.
До этого легенда французского кинематографа Ален Делон заявил о желании провести эвтаназию.
В Пекине оценили ситуацию после слухов о госперевороте
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Ситуация в Пекине спокойная, сообщения о возможном госперевороте не подтверждаются, китайцы готовятся к праздничным выходным, пишут СМИ.
Жители Пекина гуляют в парках и по магазинам, усиления мер безопасности не наблюдается: китайцы активно готовятся к «Золотой неделе» – длинным семидневным выходным по случаю 73-й годовщины с момента основания КНР, которую будут отмечать 1 октября, передает РИА «Новости».
На главной площади страны Тяньаньмэнь уже установлена традиционная цветочная композиция «Корзина с цветами и фруктами», ежегодно привлекающая множество туристов со всей страны.
Масштабных праздничных мероприятий, включая парад, не запланировано, 30 сентября состоится ежегодная торжественная церемония поминовения павших героев национальной и революционной борьбы Китая на площади Тяньаньмэнь, традиционно в ней участвует все руководство страны и Компартии Китая.
Выехать из Пекина и въехать в город, можно без проблем. Билеты на самолет и на поезд в любых направлениях можно приобрети как обычно, единственное, перед праздниками они дорожают и быстро раскупаются, так как жители Китая активно путешествуют во весь праздничный период. Телеканалы, информационные агентства, сайты газет работают в нормальном режиме, никаких перебоев в работе социальных сетей не фиксируется.
Также в интернете появлялись сообщения о том, что в аэропорту Пекина отменили 6 тыс. рейсов, однако в субботу в аэропорту «Шоуду», согласно данным приложения «Фэйчанчжун», отменили только 491 рейс, 332 рейса были выполнены, в аэропорту «Дасин» отменили 430 рейсов, 278 рейсов выполнены. Отмены и задержки рейсов в Китае происходят регулярно по разным причинам, включая погодные факторы и эпидемиологическую ситуацию. Сообщений от воздушных гаваней или железнодорожных вокзалов о массовых отменах рейсов или поездов не было.
Ранее в интернете появились никак и никем не подтвержденные сообщения о возможном госперевороте в Китае и переходе власти к военным.
Американский наблюдатель рассказал об уникальной возможности для жителей Херсонской области
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«Референдум в Херсонской области организован на самом высоком уровне, я не заметил никаких проблем с безопасностью. Представить такое голосование на Западе невозможно, потому что у нас нет настоящего самоопределения», – сказал газете ВЗГЛЯД американский журналист Вайт Рид, который приехал в Херсон в составе группы международных наблюдателей.
«Исходя из того, что я видел сегодня, референдум организован очень хорошо, я не заметил никаких проблем с безопасностью, все могут проголосовать спокойно, никто не говорит людям, как голосовать. Все выглядит абсолютно прозрачным», – считает американский журналист агентства Sputnik Вайт Рид, который в субботу находится в Херсоне в составе группы международных наблюдателей.
На Западе подобные референдумы еще не проводились, отметил наблюдатель. «У нас нет настоящих голосований о самоопределении, нам не часто выпадает шанс определить, хотим мы или нет быть частью Соединенных Штатов, например. Хотя мне кажется, что есть люди, например, в Пуэрто-Рико, которые терпят невыносимые страдания от американского правительства. Я думаю, на Западе не сложно найти людей, которые хотели бы быть независимы от Соединенных Штатов», – заверил Рид, добавив, что американское правительство никогда не даст колониям, таким как Пуэрто-Рико, шанс на самоопределение.
Журналист лично пообщался с некоторыми участниками голосования. По его словам, жители Херсона выражают искреннее желание и настоящую благодарность за возможность проголосовать и за то, чтобы их голос был услышан.
«Они объяснили мне, что пришли на этот референдум, потому что считают его важным. Они действительно живут сейчас в условиях нефункционирующей власти, у них нет элементарных услуг, которыми могут пользоваться жители современных государств. У них нет доступа к здравоохранению, есть проблемы с топливом, дорогами – с тем, что мы считаем само собой разумеющимся. Поэтому совершенно логично, что они хотят объединиться со страной, которая может все это им дать», – уверен Рид.
Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит итоги референдумов.
Замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов говорил, что по итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах намерена войти в состав России. Бюллетень содержат вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?»
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В Минске высказались о референдумах на Украине и в Донбассе
Белоруссия примет решение по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области, исходя из национальных интересов, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
«Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», – приводит ТАСС ответ главы МИД Белоруссии на вопрос, заданный в ходе интервью французскому телеканалу France 24, выдержки из которого приводит издание «СБ. Беларусь сегодня», о том, признает ли Минск Донбасс частью России.
Макей назвал подходом «маргинальных политиков, маргинальных СМИ» утверждения о том, что Белоруссия является марионеткой России. «Мы проводим нашу собственную политику, независимую политику. Если вы внимательно проанализируете нашу позицию, в первую очередь в отношении признания некоторых государственных образований, вы поймете, что это не так», – сказал глава белорусского МИД.
Он пояснил, что речь идет о государственных образованиях «на Украине, в некоторых других частях региона». «Но у нас существует целый комплекс договоренностей, соглашений с Россией в рамках Союзного государства. Эти соглашения нацелены на обеспечение равных прав нашим гражданам, унификации экономической политики в разных сферах и областях. Безусловно, Россия – наш союзник», – отметил Макей. «У нас есть обязательства в рамках Союзного государства, и мы их должны учитывать», – добавил он.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о готовности Минска к диалогу с Западом.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что страны Запада закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но жители этих территорий лишь реагируют на совет Владимира Зеленского всем русским «уходить в Россию».
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В тот же день заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал о сложившейся мировой практике проведения референдумов о независимости отдельных территорий и об их вхождении в состав других государств.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
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Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву
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Президент Владимир Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, о лишении свободы на срок до десяти лет за добровольную сдачу в плен, а также закон о лишении свободы на срок до десяти лет за отказ участвовать в боевых действиях, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
«Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и «в период мобилизации или военного положения, в военное время», – говорится в документе.
Также ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
При этом отмечается, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за неявку на службу или дезертирство, если «самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств».
Вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу. И за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу.
Согласно документу, опубликованном на официальном интернет - портале в УК РФ вводится новая статья «мародерство». Это преступление предлагается наказывать лишением свободы до шести лет. Мародерство, совершенное с применением насилия, «не опасного для жизни и здоровья», или с угрозой применения такого насилия наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
Если в мародерстве повинна организованная группа, оно было совершено в особо крупном размере, то есть в эквиваленте 1 млн рублей и выше, а также если оно было соединено с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, то это преступление будет караться лишением свободы до 15 лет.
Ранее совет Федерации одобрил принятые Государственной думой поправки в Уголовный кодекс, касающиеся военной службы.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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При обстреле впервые примененной в ДНР ракетой AGM-88 HARM пострадал россиянин
Вооруженные силы Украины впервые использовали при обстреле Донецкой народной республики американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, в результате ранен гражданин России, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«По уточненным данным военных экспертов представительства ДНР в СЦКК, при атаке мирного города Енакиево противник применил американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. В результате атаки ранение получил сотрудник ГП «Автодор», гражданин Российской Федерации 1969 года рождения», – приводит ТАСС сообщение представительства.
Ранее ВС России сбили переоборудованный для стрельбы ракетами HARM украинский МиГ-29.
AGM-88 HARM (англ. High-speed Anti-Radiation Missile – высокоскоростная противорадиолокационная ракета) – американская ракета, вставшая на вооружение в 1983 году. Максимальная дальность пуска составляет 150 км, минимальная – 25 км. Длина ракеты – 4,17 м, размах крыла – 1,13 м. Масса боевой части – 66 кг. Применяется для наведения на высокочастотные РЛС, способна поразить объект, даже если РЛС была выключена.
В Польше начались митинги против «украинизации»
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В центре Варшавы проходит акция против «украинизации Польши», мероприятие проходит под лозунгом «Остановить украинизацию Польши», его организовала партия националистов «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна.
Сейчас на площади Парадов у Дворца культуры и науки собрались более 100 человек с польскими национальными флагами и плакатами «Stop ukrainization» – «Stop depolonization», «Украинцы – только инструмент в руках политиков», «Помним Волынь, не отдадим правды», «Хватит воровства под видом помощи Украине», передает РИА «Новости».
После митинга планируется марш по центру Варшавы, протестующие планируют пройти до администрации президента и передать ему свои требования.
Акция проходит, несмотря на обращение левых партий к мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому с просьбой запретит ее. По их мнению, «Конфедерация» занимается «разжиганием ненависти и действует в пользу России».
Несколько человек пришли на площадь Парадов с украинским флагом и плакатом «Прочь с фашизмом и ксенофобией». Сейчас на территории Польши проживают около трех млн граждан Украины.
Минобороны указало военкоматам на ошибки при мобилизации
Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
«Сегодня утром Министерство обороны провело общее собрание на Фрунзенской, где отчитало военкоматы за халатность, привлечение всех без разбора и вопреки официальным разъяснениям ведомства», – передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Издание отметило, что под страхом увольнения допустившим ошибки наказали навести порядок и рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить призыв людей в возрасте, с инвалидностью, и другими недугами.
«Обо всех конкретных случаях неправомерных действий по мобилизации пишите сюда. Будем разбираться с каждым случаем. Будем проверять и добиваться наказания вредителей. Приславших заведомо ложную информацию в целях дестабилизации и паники тоже будем проверять и отправлять куда следует. Закон о фейках никто не отменял», – написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Лавров напомнил совет Зеленского русским «уходить в Россию»
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Западные страны закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но жители этих территорий лишь реагируют на совет Владимира Зеленского всем русским «уходить в Россию», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН.
«Запад закатил истерику из-за проходящих сейчас в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал президент Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков «уходить в Россию». Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в СБ ООН объяснил референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донбассе словами Владимира Зеленского, посоветовавшего всем русским «уходить в Россию».
Напомним также, в августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский предложил русским жителям Донбасса «во имя своих детей и внуков» «искать себе место в России».
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В Новой Каховке на домах начали вешать таблички, как в блокадном Ленинграде
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Власти Новой Каховки в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ начали вешать на жилые дома таблички «Эта сторона наиболее опасна при обстреле», как в блокадном Ленинграде, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
«У нас появились таблички на домах, как в Ленинграде блокадном «Эта сторона наиболее опасна при обстреле». Это необходимо для обеспечения безопасности людей», – цитирует его ТАСС.
По словам Леонтьева, ВСУ обстрелами Новой Каховки в Херсонской области не смогли сорвать референдум о вхождении в состав России, несмотря на то, что усилили обстрелы в дни голосования.
Он отметил, что «второй день идет, и можно констатировать, что референдум состоялся.
«Это можно посмотреть по количеству бюллетеней, которые будут подсчитаны в последние дни. У нас впереди четыре дня – это значительное количество. Работают выездные группы, ходят по домам. Обращаются жители, которые живут в дачных кооперативах из соображений безопасности, <...> чтобы избирательные комиссии приехали, и они отдали свой голос», – добавил Леонтьев.
Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит итоги референдумов.
В день голосования, 24 сентября, Вооруженные силы Украины несколько раз обстреляли Новую Каховку, над городом прогремело четыре взрыва.
Эстонцев научили пользоваться туалетом в случае отключения канализации
В Эстонии на местном телевидении эксперт спасательного департамента показал, что нужно делать, если на фоне энергокризиса в стране в доме отключат канализацию.
«Берете заранее купленный большой мусорный мешок, устанавливаете его на туалет под стульчак. Если дома есть кот, то можете в пакет насыпать наполнитель для кошачьего туалета. После этого вы делаете в пакет свои дела и заклеиваете его изолентой», – рассказал на видео эксперт, передает RT.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила население о возможном отключении электроэнергии.
После ее выступления люди начали массово скупать электрогенераторы и сухие продукты питания, корма для животных, предметы личной гигиены, фонарики и батарейки.
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Лавров рекомендовал иностранным журналистам выучить русский язык
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал иностранным журналистам выучить русский язык и посетить Донбасс.
На пресс-конференции по итогам участия главы МИД РФ в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН один из журналистов задал Лаврову вопрос на русском языке, держа микрофон далеко, из-за этого переводчик не смог перевести вопрос. Многие иностранные журналисты начали возмущаться, прося поднять микрофон выше, передает ТАСС.
«Вы хотите сказать, что не понимаете русский? Пора выучить», – сказал Лавров журналистам.
Глава МИД России также призвал иностранных журналистов не судить о делах в Донбассе из офиса. «Не пытайтесь судить о делах из вашего офиса или из Нью-Йорка. Отправьтесь в Крым, поговорите с людьми там. Никто этого не делает, кроме немногих смелых политиков, которые не относятся к элите системы. Отправьтесь на восток. Вы ездили в Донбасс за восемь лет войны, когда Минские соглашения нарушались ежедневно? Нет», – сказал он на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Лавров отметил, что именно российское телевидение в прямом эфире доводило ситуацию в Донбассе ежедневно. «Ущерб гражданской инфраструктуре, убийства мирного населения регулярно сообщались по средствам массовой информации. Мы задаем вопрос, почему же журналисты из западных СМИ этого не делают? Почему они с украинской стороны линии этого конфликта? Поскольку на украинской стороне конфликта ущерб наносился только ответным огнем и это легко заметить», – подчеркнул министр.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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США и Албания запросили заседание Совбеза ООН из-за референдумов
В Совбез ООН поступил запрос о заседании от США и Албании в связи с проведением референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.
«США, Албания и Украина запросили заседание СБ ООН на вторник для обсуждения референдумов», – приводит РИА «Новости» слова источника в Совбезе.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации.
Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В США раскритиковали призывы Киева начать ядерную войну с Россией
Ведущий Fox News Такер Карлсон увидел в словах советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка призывы к США начать ядерную войну с Россией и раскритиковал его.
Ранее в интервью The Guardian Подоляк заявил, что США должны ответить России, если будет использовано последней ядерное оружие на Украине. По словам Подоляка, удары могут последовать даже в том случае, «если Москва только подумает о такой возможности».
«То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России <...> Вменяемые люди так не говорят. Никогда!», – отметил Такер, передает РИА «Новости».
Помощник президента Украины заявил, что сейчас самый подходящий момент, чтобы добиться разрешения украинского кризиса путем мирных переговоров.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж.
В Хорватии рассказали о неожиданных для Байдена решениях Путина
Решение президента России Владимира Путина провести в стране частичную мобилизацию и поддержать проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины застало главу администрации США Джо Байдена врасплох, заявил хорватский журналист Зоран Метер в колонке для Geopolitika.news.
«Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября», – приводит слова публициста РИА «Новости».
Он напомнил, что американцы не считают события на Украине важной проблемой для своего государства, и, согласно опросам, отводят положению дел в той стране лишь 11 место среди приоритетов для США. Поэтому Байдену будет крайне трудно объяснить гражданам, для чего он стремится дальше радикализировать политику в отношении России, рискуя прямым военным столкновением с ядерной державой, подчеркнул Метер.
По мнению журналиста, в условиях агрессивной политики Соединенных Штатов, от дальнейшей эскалации в напряжении между Москвой и Западом теперь могут спасти только прямые и результативные переговоры США и России.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним также, в среду президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Минобороны разъяснили, что студенты дневных и вечерних отделений частичной мобилизации не подлежат. В военном ведомстве также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. В четверг в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
-
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