СК возбудил дело о жестоком обращении с детьми в тубдиспансере в Уфе

В Башкирии возбуждено дело по факту жестокого обращения с детьми в уфимском противотуберкулезном диспансере, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«По версии следствия, воспитатель педагогической части диспансера при осуществлении присмотра за детьми, проходящими лечение, применила физическую силу в отношении двух пятилетних пациенток», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В отношении подозреваемой проводятся следственные действия, следователи допросили пациентов, руководство и персонал медучреждения. Также выполняются медицинские освидетельствования несовершеннолетних, исследованы условия нахождения детей в диспансере.

Жительница Уфы в соцсетях сообщила, что в тубдиспансере персонал и няни якобы избивают малолетних пациентов, кричат на них и не выпускают на прогулку по две недели, сообщает ТАСС.

Проверку также начала прокуратура региона и региональный минздрав. Глава башкирского минздрава Айрат Рахматуллин сообщил, что после получения этих сообщений лично отправился в медучреждение, чтобы ознакомиться с условиями и пообщаться с пациентами.

По его словам, отделению требуется ремонт, и проект сметы уже готовится. В диспансере также планируют установить дополнительные камеры видеонаблюдения.