Мазур вступил в должность губернатора Томской области

В должность губернатора Томской области официально вступил Владимир Мазур, победивший на выборах, церемония инаугурации прошла в театре драмы в ходе торжественного заседания областной думы.

Выборы главы Томской области проходили 10 и 11 сентября. Врио главы региона Владимир Мазур с большим отрывом от других кандидатов победил на выборах: он набрал 84,94 % голосов. Это 198 829 проголосовавших, сообщает Vtomske.ru.

В начале торжественного заседания на сцену вынесли флаг России, герб Томской области, а также Устав региона и текст присяги.

«Вступая в должность губернатора Томской области, клянусь честно и добросовестно осуществлять полномочия, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, Устав и законы Томской области, защищать права и свободу человека, служить процветанию области и благополучию ее жителей», – сказал Мазур во время присяги.

Подписанный текст присяги передается на хранение в Законодательную думу Томской области.

На торжественное собрание Мазур пришел с супругой и тремя дочерьми. Выступая перед гостями, Мазур отметил, что для него большая честь и огромная ответственность быть избранным губернатором «одного из ключевых регионов России».

«Здесь моя Родина, здесь я родился и вырос, здесь находятся дорогие мне люди. <...> С первых дней возвращения я почувствовал себя дома, ощутил, что меня ждали. За несколько месяцев я успел объехать всю Томскую область. <...> Инициативы людей на встречах стали частью обновленной программы развития Томской области. Эти просьбы будут включены в нашу программу деятельности на ближайшие пять лет», – сказал Мазур.

На заседании присутствовали 35 депутатов, заместитель полпреда президента России в Сибири, сенатор Виктор Кресс, депутаты Госдумы, почетные граждане Томской области, прокурор региона, руководители предприятий и организаций и другие.