МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации вокруг Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генассамблеи ООН заявил, что обстрелы Запорожской АЭС возобновились, но не стал указывать, что огонь ведет Украина.

«После моего визита ситуация стала несколько лучше. Но потом проблемы снова появились», – заявил Гросси. Он не сказал, кто «возобновил обстрелы станции», передает ТАСС.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что кабели электропитания одного из шести энергоблоков Запорожской АЭС были повреждены в среду в результате обстрела. По данным, полученным от сотрудников станции, два аварийных дизельных генератора шестого энергоблока включились автоматически и работали около сорока минут после обстрела, который произошел в 01:13 по местному времени (совпадает с московским). Отмечается, что обстрелу подверглась территория, прилегающая к турбинному залу энергоблока, который находится рядом со зданием реактора.

Гросси сообщил, что на полях ГА ООН «очень усердно» работает «над созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС». В частности, он «встретился с министром Лавровым, министром Кулебой, президентом Макроном и главами МИД стран G7». Как заявил гендиректор МАГАТЭ, «было бы здорово достичь соглашения сегодня же, но, как вы понимаете, речь идет об очень сложных вопросах, рассмотрение которых требует несколько больше, чем одна встреча». При этом, по его словам, работа ведется «над очень конкретными аспектами, которые будут необходимы для создания зоны».

«Сам факт, что министры обеих стран участвуют в переговорах со мной, выслушивают наши идеи, является показателем, что у нас есть мощная база для этого», – сказал он, добавив, что МАГАТЭ намерено в ближайшие дни расширить состав миссии на Запорожской АЭС.

Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Украину, а после этого, возможно, Россию. По словам гендиректора МАГАТЭ, он прилагает усилия к тому, «чтобы это произошло как можно скорее».

Напомним, в результате украинских обстрелов на ЗАЭС были повреждены спецкорпус и система охлаждения. Последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.

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