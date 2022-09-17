Волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» помогли сельской школе в Херсонской области избавиться от музея АТО.

Музей располагался в одной из сельских школ Скадовского района Херсонской области. АТО – это так называемая антитеррористическая операция, объявленная в 2014 году, в ходе которой восемь лет преступная украинская власть убивала мирных граждан Луганска и Донецка, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

В музеи находились экспонаты вооружения, которое применяла Украина против женщин, стариков и детей в республиках.

Директор школы и глава села обратились к участникам гуманитарной миссии «Единой России» с просьбой избавить школу от этой выставки.

«В этом учебном заведении, детям говорили, что это все правильно и хорошо. Причем, говорили ни один год. В рамках денацификации и борьбы с фашизмом, мы все это хозяйство отсюда изымаем и отдадим военным Министерства обороны в службу войск для дальнейшего уничтожения», – рассказал депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по Херсонской области Игорь Кастюкевич.

В числе экспонатов находились предметы вооружения ВСУ: мины, гильзы от стрелкового оружия, управляемые ракеты, противотанковые гранатометы, форма.