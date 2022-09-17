Глава Росприроднадзора перечислила самые грязные регионы

Больше всего экологическая ситуация вызывает беспокойство на Кубани, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и в Приморье, а самым чистым регионом России стал Горный Алтай, рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Есть проблемы с мусором на Кубани, беспокоит ХМАО, Приморье. <...> Мы понимаем, что Норильск – абсолютный лидер по выбросам», – цитирует ее ТАСС.

По словам Радионовой, для каждого региона есть свои масштабные экологические проблемы.

«В Кемерово свои проблемы с водными объектами, с очистными. В Находке очень сложная ситуация по перевалке угля. Камчатка, Владивосток, Приморье – там сложная ситуация по портам, в водной акватории. Я таких примеров могу сотню привести», – отметила она.

В самом чистом регионе – Горном Алтае, идеальную картину портит Акташскийртутный завод.

«Если этот объект ликвидируют в рамках федерального проекта «генеральная уборка», то тогда это будет кристально чистый регион», – сказала она.

Также глава ведомства, назвала «абсолютной необходимостью» введение в школах уроков экологии.

«Да, абсолютно. Во-первых, это интересно. Во-вторых, это расширяет кругозор. В-третьих, это учит любить нашу природу. В-четвертых, педагог сможет объяснить, что о животных необходимо заботиться. Экологию надо изучать одновременно с азбукой», – ответила руководитель ведомства на вопрос.

Радионова заявила, что экология способна объединять страны даже в сложные времена.

«Президент на Камчатке сказал, что международное сотрудничество в сфере экологии не прекращается, а будет только развиваться. Экологию очень сложно поделить на «свою» и «чужую», – отметила чиновница.

Ранее сообщалось, что запуск воздушных шаров могут ограничить в Санкт-Петербурге, чтобы не вредить экологии.