Улицу Глинки в Днепропетровске собрались переименовать в честь Елизаветы II

Бежавший с Украины Борис Бурда высказался о ситуации на родине

Знаток телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» и участник других интеллектуальных игр, украинский телеведущий Борис Бурда, в настоящее время находящийся в Испании, заявил, что на родине сейчас происходят «ужасные вещи».

Бурда родом из Одессы, с начала спецоперации он никак не комментировал события на Украине. За день до начала СВО Бурда уехал в Испанию, где сейчас и остается.

В интервью на платформе YouTube (нарушает законодательство РФ) Бурда заявил, что на Украине происходят «ужасные и крайне опасные вещи». Он полагает, что ничем хорошим сложившаяся ситуация закончиться не может, передает его слова «Московский комсомолец».

Бурда подчеркнул, что все это представляет собой «одну беду» и «один минус». Он признается, что ему искренне хотелось бы, чтобы ситуация закончилась, причем закончилась хорошо. Телеведущий считает, что любые остальные желания сейчас «настолько мелки и неинтересны», что он даже стесняется о них говорить.

Впрочем, Бурда убежден, что происходящее на Украине вовсе не демонстрирует реальное состояние отношений между народами двух стран. При этом вину за конфликт телеведущий возлагает именно на Россию.

Напомним, весной в центре скандала оказался другой участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» – Ровшан Аскеров, в отношении которого в России было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма: в начале апреля Аскеров разместил в своих соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого советского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Жукова. По информации СМИ, Аскеров уехал из России. В мае Басманный суд заочно арестовал Аскерова.

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман назвал окружение и характер Аскерова виновниками его проступков.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.