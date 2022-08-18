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Космонавт оценил отношения с американцами на МКС
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У участников экспедиций на МКС из России и США очень хорошие взаимоотношения, заявил космонавт, участник экспедиции МКС-64 Сергей Рыжиков.
На встрече с православными добровольцами в Центре духовного развития детей и молодежи при Даниловом монастыре он рассказал, что ему довелось «общаться, трудиться вместе, отдыхать вместе» с американцами. Он подчеркнул, что «это такие же люди, как и мы, те же самые заботы: семья, дом, дети». «Никакого высокомерия с их стороны, они достаточно тактичны и достаточно выдержаны», – приводит его слова ТАСС.
Космонавт считает, что россияне и американцы согласны с позицией, которая выражается словами «пусть хотя бы космос нас объединит». «Планета наша широкая, как Гагарин сказал: она красивая, надо ее беречь, защищать, а не разрушать», – сказал он, добавив, что «надо продолжать работать вместе».
В апреле астронавт Томас Маршберн рассказал об отношениях с российскими космонавтами на МКС. Он заявил, что российские космонавты и американские астронавты на МКС рассчитывают друг на друга и дружат друг с другом, несмотря на сложные отношения у России и США.
СМИ: Путин сделал пугающее предупреждение Западу
Российский лидер Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022» с «пугающим предупреждением», заявив, что предоставит оружие своим союзникам, написал Мэтью Дули в статье для Daily Express.
«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
Дули отметил, что российский лидер предложил союзникам приобрести самые современные виды вооружений – от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. При этом глава государства заметил, что все вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.
По мнению публициста, если Россия начнет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть расценено как провокация.
Ранее Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными. Так, по его словам, многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам.
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Названы самые безопасные места в мире в случае ядерной войны
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Эскалация напряженности между США и Россией, а также между США и Китаем повышает риск глобальной войны с применением ядерного оружия, в этих условиях необходимо переехать в страны, которые меньше пострадают от ядерной катастрофы, сообщила газета Daily Mail.
Как утверждает издание, ученые рекомендуют британцам пережить атомный катаклизм, сбежав в Аргентину или Австралию. Сообщается, что эти страны имеют больше всего оснований надеяться на то, что их цивилизации выживут в течение десятилетия после радиоактивных осадков, но тем, кто в случае ядерного конфликта останется в Британии, надо иметь в виду, что вероятность умереть от голода составит 90%, передает «Московский комсомолец».
Профессор Алан Робок из Университета Рутгерса, штат Нью-Джерси, объяснил The Times, что причина, по которой Австралия и Аргентина имеют преимущество, заключается в том, что они уже выращивают более устойчивые культуры, такие как пшеница, в больших количествах.
При этом издание Science утверждает, что ядерная война нарушит глобальный климат настолько сильно, что миллиарды людей могут умереть от голода, согласно тому, что эксперты называют самым обширным на сегодняшний день моделированием так называемой ядерной зимы.
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В Китае поймали США на попытке обмануть мир про Украину
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США пытаются убедить мир в своей невиновности в ситуации на Украине, но международное сообщество не верит Вашингтону, пишет обозреватель китайского издания «Чжунго цзюньван» Се Линьлинь.
Эксперт напомнил о постоянном расширении НАТО на восток вопреки законным опасениям России, отметив, что Штаты не могут избежать обвинений в качестве главного «инициатора» конфликта на территории бывшей советской республики
«Украинский кризис – это результат того, что американское правительство продолжало подбрасывать дрова в костер, и это также конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии. Хотя Соединенные Штаты пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество», – написал Линьлинь.
По его словам, США заинтересованы в разжигании конфликта с Россией, потому что таким образом они получают возможность усилить контроль над Европой, используя как предлог предпринимаемые Москвой ответные меры.
Ранее в Пекине заявляли, что Россия и Китай должны сообща способствовать формированию стабильных международных цепочек поставок и совместными усилиями противодействовать гегемонии отдельных держав. Также в Китае заявляли, что коллективный Запад воспроизводит украинский сценарий в ситуации вокруг Тайваня.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Эксперты назвали преимущества будущей российской орбитальной станции над МКС
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Российская орбитальная станция позволит России расширить возможности изучения страны, проводить больше исследований в собственных интересах, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
На форуме «Армия-2022» Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые представила макет перспективной Российской орбитальной станции. Отмечается, что на данный момент эскизный проект находится в разработке.
«Если уже было анонсировано строительство нашей новой орбитальной станции, значит это в планах есть, и, видимо, все соответствующие мероприятия по этому поводу проводятся», – говорит действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко.
Он напомнил, что после 2024 года Россия намерена начать процесс выхода из проекта Международной космической станции (МКС), в связи с чем в стране появились планы постройки собственного проекта – Российской орбитальной станции – который будет отвечать в большей степени тем характеристикам, которые имеет сейчас российский сегмент на МКС. Также появятся возможности по проведению той программы работ, которая необходима именно для Российской Федерации.
«Во-первых, надо начинать говорить том, что, по всей видимости, наклонение орбиты будет отличаться от той, на которой сейчас Международная космическая станция. И если сейчас мы захватываем примерно 25–30% Российской Федерации, то наша орбитальная станция уже будет охватывать процентов 90 территории страны. Это уже совершенно другие возможности, по крайней мере, в части исследования, проведения экспериментов по наблюдению Земли из космоса. Причем как визуально, так и с помощью различной аппаратуры», – рассказывает собеседник.
Во-вторых, продолжает эксперт, исходя из того, что это будет отечественная орбитальная станция, все исследования будут проводиться исключительно в интересах России. Это открывает возможность создания сложных космических систем без согласования с партнерами.
«Любой международный проект – это комплекс компромиссов, когда участники вынуждены друг с другом согласовывать определенные характеристики, конструкторские решения и так далее. Естественно, это неизбежно, потому что любой международный проект требует этого. Здесь же у наших разработчиков будут развязаны руки, и мы будем делать то, что считаем необходимым», – уверен Борисенко.
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт также отметил, что первое главное отличие Российской орбитальной станции от МКС – это то, что орбита будет почти полярная (солнечно-синхронная). Соответственно, с этой орбиты Россия сможет наблюдать всю территорию России, а также Арктику и Антарктику.
«Вторая особенность этой станции в том, что изначально она планируется не для постоянной работы космонавтов на ее борту, как это сейчас происходит на МКС, а для работы в режиме «посещения». Космонавты будут доставляться на борт, выполнять определенную работу, например, настройку и проверку приборов, какие-то пробные наблюдения, и когда убедятся, что все в порядке и работает, вернутся на Землю. Такой режим требует гораздо меньше ресурсов, потому что как минимум сокращаются расходы на поддержание жизнедеятельности космонавтов на станции», – заключил специалист.
Ранее генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев рассказал, что новую Российскую орбитальную служебную станцию можно будет использовать в качестве базы для сборки лунного или марсианского комплекса, а также будет возможно «реализовать эффективные двухпусковые схемы, когда экипаж дожидается на станции прибытия разгонного блока для выполнения отлетного импульса к Луне».
Власти США обвинили в «охоте» на россиян за рубежом
Вашингтон ведет «охоту» на россиян за рубежом, российская сторона зафиксировала с 2008 года 58 случаев арестов соотечественников, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».
«Администрация [США] ведет «охоту» за россиянами за рубежом. С 2008 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников. Примечательно, что мировая общественность, международные правочеловеческие организации молчат на сей счет», – цитирует его ТАСС.
Ранее посольство России призвало США прекратить критику приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, поскольку сам Вашингтон занимается «настоящей охотой» на россиян.
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Россия предупредила о риске столкновения ядерных держав из-за политики США
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Шаги Соединенных Штатов по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса могут привести к непредсказуемой эскалации и прямому военному столкновению ядерных держав, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
«США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», – предупредили российские дипломаты в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.
«Это происходит в условиях целенаправленного развала Вашингтоном многолетней системы контроля над вооружениями и нераспространения. Односторонний выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и денонсация участия в Договоре по открытому небу нанесли существенный удар по режимам транспарентности и контроля за ракетно-ядерными вооружениями», – добавили они.
В посольстве отметили, что обратили внимание на «огульную риторику администрации [США] о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы». «Наша страна добросовестно выполняет взятые на себя в качестве ядерного государства обязательства и прилагает все усилия для снижения ядерных рисков. По российской инициативе подтвержден принцип недопустимости ядерной войны на двустороннем уровне и в формате «пятерки». Продлен Договор о СНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) на максимальный срок в пять лет. Был перезапущен диалог по стратегической стабильности, успешно развивавшийся до «заморозки» Вашингтоном в феврале этого года», – подчеркнули дипломаты, отметив, что на этом фоне странно слышать подобные обвинения в безответственности, «тем более от страны, в 1945 году подвергшей атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки».
«Предлагаем Вашингтону внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере вместо того, чтобы выдвигать необоснованные обвинения в адрес тех стран, чьи взгляды на мироустройство не совпадают с американскими», – добавили в российском посольстве.
Напомним, 8 августа Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе российских объектов из-под инспекционной деятельности, предусмотренной Договором по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Эксперты предсказали последствия решения России по Договору о стратегических вооружениях.
Глава Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен предупредил, что прекращение действия договоренностей России и США и отказ от лимитов на стратегические наступательные вооружения может вылиться в новую гонку вооружений.
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Крупные американские банки решили вернуться к торговле российскими облигациями
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Некоторые крупные банки Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами, давая возможность инвесторам избавляться от активов, сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с соответствующими банковскими документами.
По словам инвестора, владеющего российскими ценными бумагами, и двух источников в банках, большинство американских и европейских банков ушли с рынка в июне, после того как Минфин США запретил американским инвесторам покупать какие-либо российские ценные бумаги из-за санкций в отношении России, передает Banki.ru.
Как сообщает издание, на рынок вернулись JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies Financial Group. Об этом свидетельствуют их электронные письма, аналитические записки и другие сообщения в адрес клиентов и данные источников, с которыми пообщалось информагентство.
Уточняется, что банки ориентируются на июльские указания Министерства финансов США, которыми разрешены сделки, направленные на сворачивание позиций американскими держателями бумаг.
Bank of America, Barclays, Citi и JP Morgan отказались комментировать эту тему. Представитель Jefferies заявил, что компания «работает в рамках общих рекомендаций в отношении санкций, чтобы помочь клиентам справиться со сложной ситуацией».
При этом некоторые банки предлагают возможность торговать российскими суверенными и корпоративными облигациями, а часть готовы облегчить торговлю облигациями, деноминированными как в рублях, так и в долларах США.
Отмечается, что в ряде случаев инвесторов просят подписать документы, позволяющие банкам отменить сделку, если расчеты не пройдут и есть риск, что российские бумаги осядут у них на балансе.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов США не разрешит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах.
Захарова ответила на требование Apple к RuTube
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на требование Apple удалить контент государственных российских СМИ.
«Apple привык к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура - это норма. Занесло компанию», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее американская компания Apple потребовала от RuTube скрыть контент российских СМИ в iOS-приложении или сделать приложение доступным только в России.
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На Западе призвали объявить российские алмазы «кровавыми»
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США, Канада, страны Евросоюза и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «кровавых» («конфликтных»), то есть добытых в зоне конфликта, из-за ситуации на Украине, сообщили СМИ.
«Доходы от этой добычи идут на пользу тому государству, которое ведет преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну», – передает ТАСС со ссылкой на The New York Times письмо представителя Госдепартамента США председателю Кимберлийского процесса (КП), занимающегося вопросом «конфликтных алмазов».
Газета также сообщает, что вопрос присвоения российским алмазам подобного статуса был поднят на собрании Кимберлийского процесса в июне. Тогда решение, которое, согласно правилам организации, должно быть единогласным, было заблокировано Россией, Белоруссией и Китаем. После этого возникли споры о том, должна ли Россия принимать участие в работе Кимберлийского процесса. Представители США и Великобритании бойкотировали заседания, проводимые представителями России.
The New York Times отмечает, что США и ряд других стран ввели ограничения на экспорт необработанных алмазов из России в связи с ситуацией на Украине. Однако после обработки в других странах отметка о происхождении камня меняется. Так, многие алмазы, попадающие в США, добываются на территории Российской Федерации, но помечены как камни индийского происхождения.
В пресс-службе российского Минфина заявили, что попытки правительств западных стран присвоить алмазам из России статус «кровавых» являются «политической демагогией», передает РИА «Новости».
Напомним, американская компания Tiffany прекратила работать с алмазами из России, а также с бриллиантами российского происхождения вне зависимости от места, где они были огранены.
Посольство России потребовало от США выдать визу Лаврову
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Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепартамента США выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации.
Виза необходима главе российского МИД и российской делегации для визита на Генассамблею ООН, заявили в посольстве, передает РИА «Новости».
«Завтра у меня будет очередной визит в Госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему – проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации в предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке (Генеральной ассамблеи ООН)», – приводит слова посла России в США Анатолия Антонова ТАСС.
Дипломат также отметил в эфире «России 24», что представители многих стран хотели бы видеть Лаврова на этих мероприятиях.
«Сейчас к нам поступает много вопросов, приедет ли министр на Генеральную ассамблею ООН, поэтому можно с уверенностью сказать, что многие хотели бы увидеть Сергея Викторовича на Генассамблее ООН. Напомню о недавних поездках министра в Азию, Африку: там его ждали, просили о встрече», – сказал дипломат.
Напомним, Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.
В постпредстве США при ООН заявили, что «визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США», но отметили, что США «обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН».
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Американский военный эксперт заявил о страхе Украины проиграть из-за Европы
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Украинское руководство опасается, что Евросоюз вынудит их смириться со сложившимся в результате российской спецоперации положением вещей, и это будет означать поражение Киева, заявил Spiegel американский военный эксперт Майкл Кофман.
По мнению специалиста, в бывшей советской республике понимают, что ЕС уже исчерпывает свои возможности по поставкам оружия Киеву. Из-за этого, прогнозирует Кофман, ВСУ в скором времени ждет «боеприпасная диета», которая пагубно скажется на возможностях украинских военных в боях, пишет РИА «Новости».
«И я думаю, что их больше всего беспокоит, что, если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением для Украины», – заявил Кофман.
При этом военный эксперт оценил военные возможности украинских военных, отметив, что несмотря на большое количество личного состава, количество действительно пригодных к боевым действиям подразделений в ВСУ крайне ограничено.
При этом политолог Конрад Ренкас заявил, что польские СМИ представят поражение Киева в спецоперации как стратегическую победу Украины.
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Шойгу: Никто в НАТО не сомневается, что Россия достигнет целей спецоперации
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Сомнений в том, что Москва достигнет поставленных целей в ходе спецоперации на Украине, ни у кого в НАТО нет, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности.
«Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты», – цитирует ТАСС Шойгу.
По словам министра обороны, планы Запада добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. «Доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, российская экономика выстояла», – указал Шойгу.
Он отметил, что объединенные силы Запада управляют руководством Украины в ходе гибридной войне против России.
«На Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России», – сказал Шойгу.
По словам министра, наращиваются поставки вооружений и военной техники Киеву, Запад проводит обучение личного состава украинских вооруженных сил. «Передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима», – подчеркнул Шойгу.
Ранее во вторник Шойгу заявил, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на «восточном фланге» блока стартовало еще до начала специальной военной операции России на Украине.
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Космонавт Артемьев досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром
Российский космонавт Олег Артемьев досрочно завершает выход в открытый космос из-за проблем с энергообеспечением скафандра, сообщил Роскосмос.
«Олег, это очень низкое напряжение, тебе срочно надо возвращаться. Потому что если аккумулятор совсем сядет, это не только насос, вентилятор, может связь пропасть», – сказал специалист ЦУП космонавту во время переговоров, передает ТАСС.
В Роскосмосе пояснили, что Артемьев вернулся в шлюзовой отсек и подключился к файлу для обеспечения электропитания скафандра.
Также в пресс-службе отметили, что ситуация под контролем и здоровью космонавта ничего не угрожает.
В среду сообщалось, что российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос с борта МКС, они продолжат подготовку манипулятора ERA к работе.
В США решили переписать теорию ядерного сдерживания
США «яростно» переписывают новую теорию ядерного сдерживания, которая одновременно сталкивается с Россией и Китаем, заявил командующий ядерными силами США, адмирал Час Ричард, передает издание DefenceOne.
Как отмечается в статье, руководство Стратегическим командованием США (STRATCOM) реагирует на то, как в этом году изменились угрозы со стороны Москвы и Пекина.
Ричард подчеркнул, что в дополнение к российскому потенциалу, Китай еще больше усложнил угрозу ядерной войны. Адмирал обратился к экспертам, собравшимся на Симпозиуме по космосу и противоракетной обороне в Хантсвилле, Алабама.
«Мы должны учитывать трехсторонние [угрозы]. Это беспрецедентно в истории этой страны. Мы никогда не сталкивались с двумя одноранговыми ядерными противниками одновременно, которых нужно сдерживать по-разному», – приводит слова Ричарда «Ридус».
По словам Ричарда, необходимость в новой теории сдерживания возникает по мере того, как институциональный опыт США по предотвращению ядерной войны был атрофирован.
«Даже наш опыт оперативного сдерживания – это не то, что было в конце холодной войны. Поэтому мы должны активизировать эти интеллектуальные усилия. И мы можем начать с переписывания теории сдерживания, я скажу вам, что мы яростно делаем это в STRATCOM», – сказал адмирал.
Между тем STRATCOM предпринял шаги, чтобы уйти от традиционной теории ядерного сдерживания – концепции «гарантированного взаимного уничтожения», которая гласит, что любое применение ядерного оружия приведет к ответному применению и полному уничтожению всех сторон.
Это стало реакцией на заявления президента России Владимира Путина о том, что Москва может ответить ядерным оружием на любые попытки Запада защитить Украину.
В статье отмечается, что в Вашингтоне обеспокоены происходящим, хотя официально говорится, что они не считают, что это означает угрозу применения Россией тактического ядерного оружия.
«Москва использует как скрытое, так и явное ядерное принуждение. Они пытаются использовать предполагаемый пробел в сдерживании, порог, ниже которого они ошибочно полагают, что могут применить ядерное оружие», например, используя свои тактические боеприпасы, ядерное оружие меньшей дальности», – сказал Ричард.
Эти угрозы заставили STRATCOM изменить свою реакцию. «Нелинейность, взаимосвязь, хаотичное поведение, неспособность предсказать – все атрибуты, которые просто не проявляются в классической теории сдерживания», – сказал Ричард.
По словам американского военачальника, двухсторонняя версия ядерного противостояния не принимает во внимание тревожные разработки китайской гиперзвуковой техники, которая может нести ядерные боеголовки, амбиции президента Си Цзиньпина в отношении Тайваня, уроки, которые Пекин извлекает из реакции Запада на Украину, или возможность того, что Китай и Россия могут счесть выгодным объединить свои усилия и амбиции и заставить Соединенные Штаты столкнуться с одновременными ядерными угрозами.
«Россия и КНР имеют возможность в одностороннем порядке, когда бы они ни решили, перейти к любому уровню насилия в любой области. Они могут сделать это во всем мире, и они могут сделать это с помощью любого инструмента национальной власти. Мы просто не привыкли иметь дело с таким соперничеством и противостоянием», – подчеркнул Ричард.
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Путин: У России много союзников и единомышленников на разных континентах
У России на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Армия-2022».
По его словам, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, что важно в условиях формирования многополярного мира.
«Хочу подчеркнуть, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня, в условиях уверенно формирующегося многополярного мира, это особенно важно», – передает слова Путина РИА «Новости».
Он также добавил, что Россия готова предложить своим союзникам и партнерам различное вооружение.
«Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готова предложить союзникам и партнёрам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов», – сказал он.
«Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый», – сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что «развивая широко военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом».
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