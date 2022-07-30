В ООН заявили о готовности расследовать удар по СИЗО в Еленовке

Эксперт: Нобелевская премия Муратова не повлияет на вердикт суда по делу «Новой газеты»

«В сегодняшних реалиях закрытие «Новой» будет абсолютно своевременным. Ей давно надо было определяться, с кем она. Я на 90% уверен, что суд отменит регистрацию издания», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Антиглобалисткого движения России Андрей Ионов. Ранее столичный суд принял иск Роскомнадзора об аннулировании регистрации «Новой газеты».

«Такой ход событий наверняка был ожидаемым и для самого главного редактора Дмитрия Муратова. Ведь его журналисты в своих материалах цитировали таких иноагентов, как «Медуза*», The Insider* и другие. Видимо, журналисты не считали эти издания проектами наших западных коллег или в принципе не были согласны с законом об иноагентах. В любом случае, сотрудники Муратова не делали пометок, как того требует закон, о том, что данные цитаты принадлежат перу иностранных агентов», – напомнил собеседник.

С началом специальной военной операции (СВО) многие либеральные СМИ в России начали активную кампанию по поддержке проукраинских и прозападных сил, напомнил Ионов. Когда в марте издание «Новой» остановилось после получения двух предупреждений, многие ее журналисты уехали за рубеж и там открыли «Новую газету. Европа» и другие информационные ресурсы», – рассказал собеседник.

«В ответ были введены различные ограничения, чтобы подобные журналисты не могли проводить работу по дезинформации. Некоторые издания прекратили свою деятельность за дискредитацию российской армии. Доступ к сайту «Новая газета. Европа» был заблокирован Роскомнадзором», – отметил глава движения.

Как предполагает собеседник, руководство «Новой газеты» попытается всячески затягивать судебный процесс, оспаривая требования Роскомнадзора.

«При этом Муратов вряд ли сможет использовать тот факт, что прошлой осенью он получил Нобелевскую премию. Этот аргумент он не сможет использовать, чтобы склонить судей на свою сторону. Премия мира – безусловно, авторитетная награда, неслучайно многие тогда в России поздравляли Муратова. Но она не имеет никакого отношения к судебной практике. Скажем, по закону при первом уголовном преследовании смягчающим обстоятельством служат только государственные награды. Но в данном случае действуют административные правила и нормативно-правовые акты», – пояснил Ионов.

«В России у «Новой» есть покровители, которые попытаются заступиться за издание. Это часть интеллигенции, читатели этой газеты. Посмотрим, будет ли эта борьба долгой. Не исключено, что на каком-то этапе они предпочтут сдать свои позиции и спокойно расформировать редакцию», – подытожил Ионов.

Накануне Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать регистрацию печатного СМИ «Новая газета» недействительной в связи с тем, что редакция не представила свой устав в установленные законом о СМИ сроки.

Как отмечает РИА Новости, письменные предупреждения, направленные ранее в адрес ЗАО «ИД Новая газета», были выданы по материалам электронного периодического издания «Новая газета». На сайте газеты сообщается, что РКН обратился с иском о признании недействительным свидетельства о регистрации электронного СМИ, то есть сайта. Иск к печатной версии газеты тоже есть – он зарегистрирован в Басманном суде.

Напомним, «Новая газета» приостановила работу в конце марта после второго предупреждения Роскомнадзора. Основанием послужило материал «Новой газеты», упоминавший организацию-иноагента без надлежащей маркировки.