В СПЧ назвали удар по СИЗО в Еленовке казнью своих людей Украиной

Украина решила, что азовцы* (против организации возбуждено уголовное дело в России) заслуживают смертного приговора, и казнила сорок своих человек, заявила член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.

По ее словам, в день посещения ею колонии в Еленовке учреждение обстреливалось целенаправленно.

«Надо сказать, что сами азовцы в разговоре говорили мне, что ненавидят украинскую власть. Злость, обиду, негодование та вызвала у них, когда пиарилась на их стоянии в Мариуполе. Это все – правда. У меня есть аудиозаписи. Они прекрасно понимали, что украинская власть была бы рада, если бы те все погибли, а не ушли в плен. Сегодня ночью эта власть перестала предупреждать и навалила снарядов в барак с военнопленными», – написала Ахмедова в своем Telegram-канале.

«По сообщениям ДНР, погибло 40 военнопленных, 130 получили ранения. У всех у них была одна мечта – о помиловании, обмене, встрече с родными. Мы много тут спорили, заслуживают они смертной казни или нет. Сегодня ночью Украина решила, что заслуживают и казнила сорок своих человек», – добавила член СПЧ.

Ранее сообщалось, что число жертв удара ВСУ по колонии в Еленовке выросло до 53 человек. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что пострадавших среди сотрудников следственного изолятора в районе Еленовки, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу нанесли удар, нет.

Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию № 120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.

Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».