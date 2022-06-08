Российский посол рассказал о получении письма с призывом осудить действия Путина

Американский сенатор поставил Байдену «единицу» за работу

Предложенный президентом США Джо Байденом план по спасению американской экономики из-за рекордно высокой инфляции заслуживает самой низшей оценки, выразил мнение сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в эфире телеканала Fox News.

По мнению политика, именно президент США проявил некомпетентность, слепо доверясь «зеленой» политике в энергетике. «Это не план, а позорище! Если бы ученик старшей школы сдал такое в качестве проверочной работы по экономике, он получил бы двойку с минусом, а когда подобное на фоне рекордного роста цен на бензин и продукты заявляет президент, ему надо ставить «кол», – передает Прайм слова сенатора.

Баррассо отметил, что Байден достаточно долго не мог найти причину столь серьезных проблем в экономике, хотя они уже сказались на уровне жизни большой части населения. По его мнению, вместо того, чтобы искать конкретные пути решения проблем, Байден продолжает «переводить стрелки» и сыпать ложными обвинениями.

Политик добавил, что хочет задать соответствующие вопросы главе Минфина США Джанет Йеллен, так как президент, опубликовав в последнее время множество статей в средствах массовой информации по этому вопросу, «ровным счетом так ничего и не предложил».

По словам Баррассо, повышение налогов для американцев станет «поистине нелепым шагом», особенно для тех, кому едва хватает денег на еду. При этом помощники Байдена ездят по стране и твердят народу, что «все не так уж плохо», выразил возмущение сенатор.

Кроме того, на вопрос «не мог ли рост цен на энергоресурсы быть вызван попытками властей протолкнуть климатическую повестку», Баррассо ответил утвердительно. «Это они и делают», – подчеркнул конгрессмен.

Тем временем глава республиканцев в Сенате Митч Макконнелл в своем Twitter расписал ситуацию с ценами в Штатах, возмутившись тем, что «зарплаты не успевают догнать цены».

«Работающие семьи каждый день чувствуют инфляцию демократов. Стремительно растут цены на продукты. Бензин приближается или уже превысил отметку в пять долларов за литр. Безудержные счета за отопление прошлой зимой и счета за электричество следующей. Бытовая техника, одежда и мебель стали намного дороже. Реальная заработная плата падает, потому что зарплаты не успевают за ценами», – заявил он.

Буквально накануне Байден объявил о чрезвычайной ситуации в связи с возможной угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей в стране и продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из ряда стран Азии.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что политики ЕС и США получали неквалифицированные советы в энергетической сфере. Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.

Напомним, что британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.

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