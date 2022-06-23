Песков отверг обвинения Киева и Запада в адрес Москвы в «краже» зерна

Комментируя обвинения Украины и Запада в адрес Москвы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не крала никакого зерна.

«Россия не крала никакого зерна», – сказал Песков журналистам, сообщает РИА «Новости».

За остальными комментариями по данной теме он рекомендовал обратиться в Министерство иностранных дел.

В среду в Минобороны сообщили, что делегации военных ведомств России и Турции на встрече в Москве провели переговоры 21 июня. Стороны обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря. Как уточнили в Минобороны РФ, участники встречи также подчеркнули важность двустороннего взаимодействия, которое позволило турецкому сухогрузу «Азов Конкорд» выйти из порта Мариуполь. По итогам была достигнута договоренность о продолжении консультаций.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия дала гарантии безопасного прохода судов для экспорта украинского зерна.

Напомним, вывоз зерна с Украины оказался заблокирован из-за продолжающегося конфликта. Всего разными сторонами было предложено семь путей вывоза зерновых с Украины: через порты Бердянск и Мариуполь, через Одессу, по железным дорогам через Румынию, Венгрию и Польшу, а также в Литву через Белоруссию или Польшу. Но окончательного решения, как вывезти, по разным оценкам, от 20 до 25 млн тонн пшеницы, до сих пор не принято.

Президент России Владимир Путин называл шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.