Коллеги отреагировали на смерть Шатунова

Артисты и продюсеры прокомментировали сообщения о смерти 48-летнего певца, бывшего солиста популярной группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

Так, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин признался, что не может поверить в смерть артиста. «Мне звонили сегодня журналисты. Я надеюсь, что это все-таки фейк какой-то. Ужас какой-то. Не могу пока никак это не прокомментировать, я надеюсь, что это все-таки неправда», – приводит его слова канал «360».

В свою очередь, артист Филипп Киркоров оказался шокирован вестью о смерти Шатунова. «Да вы что? Господи! Что творится? Молодые такие. <…> Не был знаком с ним близко, пересекались на программах, производил впечатление интеллигентного, воспитанного молодого человека. Больше и сказать нечего. [В те времена, когда группа «Ласковый май» появилась,] это был прорыв, да и до сих пор [он] стадионы собирал, артист! Это был как раз 1987 год, я тогда впервые вышел на сцену, но не пересекался с ним ни разу», – сказал Киркоров.

Певица Татьяна Буланова назвала Шатунова замечательным человеком. «Недавно я видела какой-то старый клип с ним и вспомнила, как мы работали вместе в Германии. Он рассказывал о своей жизни – было не так все просто и легко», – сказала она.

Буланова напомнила, что он родился в неблагополучной семье и рос в непростых условиях. Однако это не помешало ему стать достойным человеком и талантливым артистом. «Я рада, что его дальнейшая жизнь сложилась замечательно. Двое детей прекрасных, жена. Он жил уже в Германии, учил немецкий. Молодец парень. Очень позитивный, приятный. Для меня это шок сейчас, мне очень жаль, что его не стало. Светлая память, поддержки близким», – заявила певица.

«Знаю, что у Юрия было неплохое чувство юмора, он показался мне открытым человеком, но о нем говорили, что звездность есть, однако его много доставали поклонники. Как-то летели вместе в самолете, он вовсю смеялся над моими шутками», – рассказала солистка культовых групп «Мираж» и «Фея» Светлана Разина.

По ее словам, музыка поколения Шатунова врезалась в сердца слушателей, потому что она гораздо более душевнее современной. «Современная музыка изжила себя, не могу ее слушать. Как таковой музыки нет, тем более многие просто переделывают песни нашего поколения. Как такового материала у них нет, песни современные просто глупые», – заключила Разина.

Напомним, певец Юрий Шатунов, известный по работе в группе «Ласковый май», умер в ночь на четверг, 23 июня, на 49-м году жизни. По данным СМИ, Шатунов умер в результате обширного инфаркта.