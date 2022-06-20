Экс-подполковник СБУ показал тайную тюрьму в аэропорту Мариуполя

Видеоэкскурсию по аэропорту Мариуполя, в том числе по помещениям тайной тюрьмы с пыточными камерами, где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие, снял экс-полковник СБУ Василий Прозоров.

В марте ДНР взяло контроль над аэропортом. В зале вылета в 2014 году базировался личный состав батальона «Днепр» из Днепропетровска.

По словам Прозорова, зал, вестибюль терминала, был расположением добровольческого батальона ВСУ, там же стояли походные кровати, шкафы, ширмы. На втором этаже в комнатах жило руководство, передает РИА «Новости».

Тайная тюрьма для «сепаратистов» была с правого бока терминала, вход – из помещения ресторана, который находился на втором этаже терминала, а на первом этаже располагались холодильники, которые использовались как камеры для допросов с пристрастием задержанных.

«Вся внутренняя обивка этих холодильных камер снята… Здесь только утеплитель. Сверху они были обиты металлическим покрытием, как внутри холодильников», – пояснил Прозоров.

По его версии, покрытие сняли, «потому что задержанные могли там оставить какие-то следы».

Прозоров показал, куда приезжали автомобили с задержанными, и как их заводили в помещения ресторана. На входе в подсобки дежурил военный украинской нацгвардии, который вел учет всех прибывших. Он же приносил им еду, хранил у себя рапорты на задержания.

Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы - «библиотеки», где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны Службы безопасности и нацбатов.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал провести расследование организации тюрьмы в Мариуполе для противников госпереворота в 2014 году.