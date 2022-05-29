Кремль подтвердил планы Путина и Эрдогана провести переговоры

Во Франции высмеяли просьбы Макрона и Шольца к Путину

Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по Украине.

Поводом для насмешек стала новость, что они попросили президента России Владимира Путина освободить 2,5 тыс. бойцов с завода «Азовсталь», которые сдались плен, а также помочь в экспорте зерна и объявить перемирие.

«Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Зеленскому нужно просить о перемирии», – поделился мнением один из читателей Le Figaro, передает РИА «Новости».

«Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо», – написал один из комментаторов.

«Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры», – заявила Adama21.

«Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!!!!» – заключил еще один француз.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей. Также Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД