В России предложили вернуть звание «Мать-героиня»

Председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой проработать вопрос о возвращении звания «Мать-героиня».

«Вопрос института брака и семьи, у нас прекрасные механизмы, многие регионы имеют дополнительные и статусные меры и меры поддержки – это чествование семей, которые прожили 25 лет и более. Я думаю, что сегодня этот институт поощрения статусами нужно развивать для семей, которые создают брак, сопровождать их... Со своей стороны, как многодетная мама, как человек, который представляет многодетное сообщество, хочу обратиться с просьбой – проработать вопрос о возвращении для нас величайшего звания «Мать-героиня», – цитирует РИА «Новости» Карпович.

По ее словам, необходимо обратить внимание на ценность здоровья человека. «Важно ввести такое понятие «культура здорового человека» – это не только физическое упражнение, не только массовый спорт. А это еще и репродуктивное здоровье. Здесь очень важно в том проекте, который сейчас идет, привлечь семьи к тому, чтобы они получили достоверную, правильную информацию не только по прививочным картам, а по организации процессов обследования репродуктивного здоровья», – отметила Карпович.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года было установлено, что матери, родившей и воспитавшей десять детей, присваивается высшая степень отличия – звание «Мать-героиня». Положение о почетном звании «Мать-героиня» и орден «Мать-героиня» были утверждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1944 года.

Присвоение звания «Мать-героиня» производилось по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери. Матерям, которым присвоено звание «Мать-героиня», вручался орден «Мать-героиня» и грамота Президиума Верховного Совета СССР.

За 40 лет с момента утверждения звания «Мать-героиня» им были награждены более 750 тыс. женщин. С 1991 года присвоение почетного звания «Мать-героиня» не производилось.