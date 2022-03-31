Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется к доллару и евро более чем на 1%.

По данным биржи на 10.05 курс доллара снижался до 83,55 руб. (-1,18%), курс евро падал до 93 руб. (-1,21%), передает ТАСС.

По данным на 10.00 курс доллара находился на уровне 83 руб. (-1,83%). Курс евро снижался на 6,87%, до 87,68 руб., опустившись ниже 88 руб. впервые с 21 февраля.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии демонстрирует рост ведущих фондовых индексов. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,8% – до 2557,92 пункта, индекс РТС прибавил 1,36% и достиг 962,67 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.04.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи находился на уровне 2535,32 пункта (+0,89%). Долларовый индекс РТС снижался на 0,48% – до 944,63 пункта.