Еврокомиссия: ЕС не стремится к смене власти в России

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28 марта, понедельник | Последнее обновление — 15:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Крыма объявили о полном решении проблемы дефицита воды
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Вернутся с фронта сто пятьдесят тысяч мужчин, которые уже сейчас обнуляют бессмысленные ценности инстаграм-тщеславия. А придя, обнулят остальную шелуху. Кто осмыслит все это? Уж точно не певица Монеточка или Иван Ургант.
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Разложение происходит на уровне смыслов, на уровне идей. Новая методика ведения войны, одним из проявлений которой и является информационная война, делает акцент на идею, на «захват воображения». Захватывается общество, которое влияет и на армию, как производную от этого общества.
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Если случится худшее и коллекции не вернут – то это станет самым катастрофическим событием в истории музейной России после того, что натворили немецкие варвары в годы Великой Отечественной войны.
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Еврокомиссия: ЕС не стремится к смене власти в России
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ЕС не стремится к смене власти в России, заявил в понедельник официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов о последних заявлениях президента США Джо Байдена в Варшаве в адрес российского руководства.
«Как уже говорил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, ЕС не стремится к смене режима в России. Это дело исключительно российского народа», – цитирует его ТАСС.
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт со своей стороны заявил, что вопрос возможной «смены власти» в России во время переговоров представителей западных стран в Брюсселе 24-25 марта не стоял на повестке дня. По его словам, «в этот момент это статус-кво, который не изменился в свете речи президента США в Польше».
Напомним, во время визита в Варшаву американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления главы Белого дома в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что высказывания президента США Джо Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.
В Британии призвали Европу признать ошибочность санкций против России
Британский политический обозреватель Энтони Уэббер выразил мнение, что Соединенное Королевство и другие страны не задумывались о последствиях введения санкций против России, Европе необходимо полностью изменить политику и признать влияние объявленных рестрикций против Москвы на свою экономику.
«Дело в том, что когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, власти даже не задумывались о последствиях подобных санкций», – сказал эксперт в беседе с телеканалом RT.
Ограничения, отметил Уэббер, вылились в массовые акции протеста в Европе. Следствием сложившейся ситуации станет увеличение давления на власти западных стран.
Европе теперь важно полностью изменить свою политику и осознать, что государства, которые вводят санкции против России, в итоге «вводят санкции против самих себя», подытожил эксперт.
Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В Сенате США спрогнозировали начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия приучает Европу к новой геополитической реальности.
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На Украине раскритиковали «историческую» речь Байдена
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Украинские журналисты, политики и бизнесмены неоднозначно восприняли речь президента США Джо Байдена, которую он произнес после завершения своего европейского турне. Украинцы не поняли, что же было «исторического» в речи главы Белого дома и чем он может помочь Киеву.
«Может ли кто-нибудь мне объяснить: в чем «историчность» вчерашней речи Байдена и чем она поможет воюющей Украине?» – приводит слова экс-нардепа Игоря Мосийчука «Страна.ua».
В свою очередь журналист Иван Яковина назвал речь Байдена «очень слабой». «Если бы он деловито и спокойно перечислил вооружения, которые через пару дней получит Украина – это было бы дело. А так – вода и пустота», – написал он.
«Речь Байдена циничная. Основана на интересах США и самого Байдена на ноябрьских выборах в Палату представителей. Гибнущие украинцы для Дяди Сэма всего лишь инструмент международной политики, а не личная трагедия», – считает бизнесмен Сеяр Куршутов.
Также пользователи Сети связали уничтожение ВС России базы горючего в районе Львова с речью Байдена. «Понятно, почему именно Львов стал сейчас мишенью Путина. Это красноречивая пощечина президенту США, который именно в тот момент находился в каких-то 10 минутах полета ракет от атакованного Львова», – заявило командование воздушних сил Украины.
Напомним, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в районе Львова.
В субботу Байден в ходе пресс-конференции заявил, что россияне не враги США, а НАТО – «сугубо оборонительный альянс». По словам Байдена, введенные против России санкции беспрецедентны по масштабу, якобы «высасывают силу» и возможность укреплять военный потенциал. Байден считает, что российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире. Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
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Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина
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Президент США Джо Байден выпадами против российского лидера Владимира Путина может заметно усложнить диалог с Москвой по всем темам, главе американской администрации нужны новые советники, говорится в редакционной статье Wall Street Journal.
Издание отмечает, что «почти весь мир, включая собственных советников Байдена раскритиковал его за оплошность во время речи в Варшаве», в которой он сказал, что Путин «не может оставаться у власти». Привычка Байдена «искажать свою собственную политику», что он допустил трижды в ходе недавней поездки в Европу, по мнению издания, особенно опасна в нынешних условиях международного кризиса, передает ТАСС.
Издание советует президенту США пригласить в администрацию некоторых высокопоставленных консерваторов и республиканцев, чтобы получать больший спектр мнений и советов по международным вопросам, в чем он «отчаянно нуждается». Как отмечает издание, госсекретарь США Энтони Блинкен верно советовал Байдену не уходить полностью из Афганистана, но глава Белого дома послушал советников от «либеральных интернационалистов», которых, как утверждается в статье, в команде американского лидера большинство.
Издание выразило сомнение, что Байдену «было мудро открыто выступать за смену режима» в России, и отмечает, что это россиянам решать вопросы в своей стране. Высказывания Байдена в Варшаве в свою очередь «должны быть подкреплены не только риторикой». США и Западу в целом, по мнению издания, нужно срочно восстановить и укрепить доверие к своим военным и дипломатическим средствам сдерживания. Поэтому советники-«ястребы» в команде Байдена более способны послать миру, а также противникам США, такой сигнал.
Издание также обратилось к читателям с просьбой прекратить призывать редакцию потребовать отставки Байдена, с которым Америке «жить еще три года». Издание отмечает, что в случае отставки руководить страной будет Камала Харрис, которая «за последние 14 месяцев не смогла продемонстрировать даже минимальные знания или способности для работы». Поэтому Байдену, пишет издание, нужно наращивать оборону и действовать с большим дипломатическим реализмом, чтобы противостоять серьезным рискам, которые придут в дальнейшем.
Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Президент ФРГ предрек Германии сложные времена
Ситуация на Украине и вызванные ею трудности, в том числе – антироссийские санкции, не обойдут стороной и жителей Германии, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресном видеообращении.
«В Германии нас ждут тяжелые дни. Но мы должны быть к ним готовы. Эти дни изменят мир и нас тоже – возможно, быстрее, чем мы считали возможным», – цитирует РенТВ Штайнмайера.
Видеообращение транслировалось во время концерта солидарности с Украиной, в котором демонстративно отказался принимать участие посол страны в ФРГ Мельник. Причиной отказа послужили российские артисты, которые тоже выступали на сцене.
Одновременно с этим сами жители Германии столкнулись с пустыми полками в магазинах. Их попросили данную ситуацию не обсуждать и «воздержаться от дискуссий».
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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В Кремле выразили тревогу в связи с новым высказыванием Байдена о Путине
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Новое заявление президента США Джо Байдена про главу России Владимира Путина вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, во время визита в Варшаву американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления главы Белого дома в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что высказывания президента США Джо Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.
Экономист дал оценку отзыву рейтинга России агентством Fitch
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«Сейчас нет ни одного инвестора, который в текущей ситуации ждал, что же скажет Fitch. Это место теперь займут национальные рейтинговые агентства», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее агентство Fitch отозвало суверенный рейтинг России из-за санкций.
«Fitch не хочет или не может работать с российским правительством», – пояснил эксперт. Он также уточнил, что «российские ценные бумаги в целом, и правительственные в частности, не пользуются спросом западных инвесторов по политическим причинам». «Коль западные инвесторы не могут покупать наши ценные бумаги, то и на рейтинги они не ориентируются. Аналогичная ситуация складывается и у российских инвесторов, которые вынуждены вкладывать деньги только на внутреннем рынке», – добавил собеседник.
«Очевидно, российское правительство сейчас – самый надежный эмитент на территории России, и нет ни одного инвестора, который сейчас бы ориентировался на рейтинги Fitch», – подчеркнул Антон Любич.
Эксперт также выразил уверенность в том, что место Fitch или Moody's быстро займут национальные рейтинговые агентства. Что касается потенциального дефолта, собеседник засомневался в его вероятности.
«Россия никакого дефолта в экономическом смысле объявлять не планирует. Если дефолт и будет объявлен, то чисто технически. То есть мы заплатим долги рублями, а кредиторы откажутся их принимать. Но это очень деликатный вопрос. Существуют же еще наши резервы, которые были арестованы западными странами, мягко говоря, с нарушением международного права. Возникает вопрос, а не дефолт ли это со стороны Запада по обязательствам перед Россией? С правовой точки зрения тут «баш на баш», – добавил Любич.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги России из-за санкций. Об этом говорится в пресс-релизе компании. К этому моменту показатели России опустились до уровня С. Фактически это означает, что компания считает неизбежным суверенный дефолт страны.
5 марта рейтинговое агентство Fitch объявило о решении понизить рейтинги 11 российских энергокомпаний, 32 российских банков и 20 российских региональных органов власти, поместив их рейтинги на пересмотр в список Rating Watch с негативным прогнозом. В тот же день Fitch понизило рейтинги 26 российских добывающих компаний, включая Газпром, «Газпром нефть», Татнефть, Новатэк, Лукойл, и поместило рейтинги 28 организаций в список Rating Watch на пересмотр с негативным прогнозом. 3 марта Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до «B» с «BBB».
Аналогичное решение принял и другой крупный игрок - агентство Moody's. ВЗГЛЯД писал, что компания решила отозвать кредитные рейтинги российских организаций. Кроме того, в начале марта Moody's приостановило деятельность в России, а также понизило рейтинги Москвы и еще 12 субъектов страны.
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Экс-дипломат заявил о планах США бороться с Россией «до последнего украинца»
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США ведут на Украине необъявленную войну с Россией, чтобы сохранить свою гегемонию в мире, заявил отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для информационного портала The Gray Zone.
Он отметил, что действия США не оставили России другого выхода, кроме применения силы. «Мне кажется, все, что делают сейчас США, не только не способствует ускорению прекращения боевых действий и достижению какого-то компромисса, а наоборот, направлено на продление войны», – цитирует Фримана РИА «Новости».
По его мнению, США считают, что сложившаяся ситуация играет на руку стране. В Вашингтоне полагают, что кризис подкрепляет негативное отношение к России, он выгоден для национального военно-промышленного комплекса и, кроме того, усиливает НАТО.
Вашингтон собирается бороться с Россией «до последнего украинца», заключил Фриман.
Ранее американский журналист Гленн Гринвальд выразил мнение, что президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией.
Между тем проводимую администрацией президента США Джо Байдена политику в условиях возросшей напряженности между Россией и Украиной не одобряют большинство американцев, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией NBC.
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Большинство американцев не одобрило политику Байдена на фоне конфликта на Украине
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Проводимую администрацией президента США Джо Байдена политику в условиях возросшей напряженности между Россией и Украиной не одобряют большинство американцев, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией NBC.
В опросе, проведенном 18–22 марта, приняли участие 1 тыс. американцев старше 18 лет. Среди прочего им был задан вопрос о том, одобряют ли они проводимую администрацией Байдена политику по российско-украинскому конфликту. Утвердительно на этот вопрос ответили лишь 41% опрошенных американцев, 52% заявили, что не одобряют действия администрации США на этом направлении, передает ТАСС.
44% респондентов заявили о том, что у них «крайне мало уверенности» в способностях Байдена разрешить сложившийся кризис. Обратной точки зрения придерживаются лишь 12% опрошенных. При этом подавляющее число американцев (79%) поддержали решение властей Соединенных Штатов отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов.
Всего по Соединенным Штатам уровень поддержки Байдена составляет 40%, что, по данным телекомпании, является наиболее низким показателем с начала полномочий президента США. При этом 55% респондентов заявили, что не поддерживают проводимую администрацией Байдена политику.
Ранее американский журналист Гленн Гринвальд выразил мнение, что президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией.
Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В Сенате США спрогнозировали начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
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Эсминец ВМС США «Форрест Шерман» зашел в порт Гданьска
Эсминец ВМС США «Форрест Шерман» типа «Арли Берк» (USS Forrest Sherman, DDG-98) в воскресенье пришвартовался в порту Гданьска на севере Польши, сообщило польское издание «Газета выборча».
Как отмечает издание, такой корабль зашел в гданьский порт впервые в его истории. В публикации подчеркивается, что это рутинный визит для пополнения запасов и отдыха команды. Корабль пробудет в Гданьске до конца марта, передает ТАСС.
«Наша цель – продемонстрировать американское присутствие в Балтийском море и заверить наших союзников по НАТО, что мы можем быстро отреагировать на любую потенциальную агрессию в регионе», – заявил представитель ВМС США Мэтт Заблик в эфире телеканала «ТВН24».
По его словам, американские моряки также хотят поддержать Гданьск в деле оказания помощи беженцам с Украины.
Как сообщает издание, «Форрест Шерман» вооружен орудиями различного калибра и ракетной установкой. «В его задачи входит противовоздушная оборона, проведение ударных операций, противодействие подлодкам и другим кораблям.
Напомним, в субботу экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о претензиях Варшавы на Калининградскую область. В МИД России рекомендовали Варшаве не поднимать вопрос о принадлежности Калининграда России. Украина поддержала территориальные претензии Польши на Калининградскую область. В Госдуме посоветовали Варшаве лучше подумать о переданных Советским Союзом Польше после Второй мировой войны территориях, а не о российской Калининградской области.
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Байден открестился от слов о смене власти в России
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не призывал к смене власти в России, сообщила журналистка Bloomberg Кортни Розен из пресс-пула Белого дома.
В воскресенье Байден посещал церковь в Вашингтоне. Как отмечает журналистка Bloomberg Кортни Розен, когда президент Соединенных Штатов выходил из церкви, один их сотрудников СМИ выкрикнул: «Господин президент, вы призывали к смене режима?» «Нет», – приводит ответ главы действующей американской администрации ТАСС.
В минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также подчеркнули, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Постпред при НАТО: США не стремятся сменить руководство России
США не стремятся сменить руководство России, заявила в интервью CNN постпред США при НАТО Джулианн Смит.
«Мы не преследуем политику смены режима», – объяснила она выступление президента США Джо Байдена, сообщает РИА «Новости».
Смит назвала слова президента США человеческим фактором и реакцией на общение с украинскими беженцами в Польше. «Я думаю, это была базовая человеческая реакция на истории, которые он услышал в тот день», – сказала Смит.
«У США нет политики смены режима в России, жирная точка», – подчеркнула она.
В субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России.
Напомним, что Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о Путине. Песков заявил, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Кроме того, Песков заявил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
Госдеп США: Слова Байдена о Путине не отражают официального курса
Высказывания президента США Джо Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома, заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин.
Хокстин, выступая в Дубае на Глобальном энергетическом форуме, который был организован при участии вашингтонского Атлантического совета,, заявил, что высказывание Байдена «не соответствует официальной политике США, не отражает то, что США делают», оно было «эмоциональным», передает ТАСС.
«Высказывания Джо Байдена о Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома – советник Госдепартамента США. God Save America», – написала затем в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Байден также заявил, что не призывал к смене власти в России.
Напомним, во время визита в Варшаву американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления главы Белого дома в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
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Лавров назвал ключевую задачу России в ходе спецоперации на Украине
Обеспечение долгосрочной безопасности в Европе – ключевая цель российской спецоперации на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность в Европе. Без пресечения попыток втянуть Украину в НАТО, без согласования гарантий безопасности, которые будут учитывать и интересы Украины, и интересы России, и интересы европейских стран, это сделать невозможно», – передает слова Лавров РИА «Новости».
По словам министра, Россия убедилась в ложи в своей адрес еще в прошлом году, когда безрезультатно пыталась начать серьезный разговор с США и НАТО о том, чтобы обеспечивать гарантии безопасности.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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ЕК рекомендовала изучить возможность отзыва «золотых паспортов» у россиян
Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС изучить возможность отзыва европейских паспортов, которые были предоставлены за инвестиции гражданам России и Белоруссии, фигурирующим в санкционных списках.
«Для устранения рисков Еврокомиссия также рекомендует сегодня государствам-членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме «золотых паспортов», если они находятся в санкционных списках по Украине», – сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК, передает РИА «Новости».
В ЕС опасаются, что россияне и белорусы, попавшие под санкции или «оказывающие очевидную поддержку» спецоперации на Украине, могли ранее получить гражданство или привилегированный доступ в ЕС, в том числе свободу передвижения по Шенгенской зоне, в рамках схемы «золотых паспортов».
Кроме того, ЕК рекомендовала государствам-членам немедленно отменить все существующие схемы гражданства за инвестиции.
В воскресенье оппозиционный латвийский журналист Григорий Нехорошев заявил, что в Латвии ужесточили процедуру продления вида на жительство, новые правила лишат «десяток тысяч человек» ВНЖ.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС принял решение сосредоточиться теперь на блокировании возможных способов обхода санкций Запада против России.
В пятницу премьер-министр Чехии Петр Фиала, принимающий участие во встрече в Брюсселе, сообщил, что страны Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились подготовить новый пакет санкций в отношении России с целью достичь скорейшего урегулирования ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Белый дом подготовил новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты частные лица и различные структуры.
Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
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В Общественной палате осудили блокировку YouTube-канала Вована и Лексуса
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«Блокировка YouTube-канала Вована и Лексуса показывает, что в рамках информвойны против России Запад делает все, чтобы представить все события однобоко», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Никита Данюк. Ранее Владимир Кузнецов (пранкер Вован) рассказал о планах после блокировки YouTube-канала.
«YouTube блокировками каналов российских СМИ, госорганов и гражданских пользователей – как, например, пранкеров Вована и Лексуса – показывает, что он превращается из платформы с объективной информацией в деструктивный инструмент, направленный против нашей страны», – пояснил член Общественной палаты Никита Данюк.
По его словам, YouTube аффилирован с госорганами США, поэтому ни о какой политической объективности и свободе слова применительно к этому хостингу говорить не приходится. «YouTube-канал Вована и Лексуса не нарушил ни один пункт правил платформы. Соответственно, причиной, видимо, стали неудобные для Запада телефонные беседы их политиков с российскими пранкерами», – отметил собеседник.
При этом он обратил внимание на то, что никакие – даже самые нелепые фейки или деструктивный контент, касающийся России, на хостинге не удаляется, а только тиражируется. «Мы помним даже и призывы взрывать железнодорожную инфраструктуру РФ, а также другие «инициативы» – все они по сей день присутствуют в YouTube, хотя явно носят экстремистский характер», – указал эксперт.
Ранее Владимир Кузнецов (пранкер Вован) рассказал о планах после блокировки YouTube-канала. «Ну есть RuTube, мы туда все перекинули, и Telegram-канал. Мы его сделали и будем там выкладывать ролики. Просто хочется, чтобы наши видео доходили и до западной аудитории. Посмотрим, где их размещать, чтобы западные зрители тоже все видели и делали свои выводы», – рассказал Кузнецов телеканалу «Звезда».
В прошедшую субботу YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), на котором размещена видеозапись розыгрышей министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател. При попадании на канал пранкеров пользователей уведомляют, что он удален, передает РИА «Новости». Полное зеркало видеозаписей пранкеров есть на их канале на Rutube.
Напомним, Пател в разговоре с пранкером, который беседовал с ней от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, призналась, что британские семьи готовы оказать помощь украинским неонацистам и националистам.
«Мы будем делать все возможное для того, чтобы призвать ряд россиян к ответственности за слишком тесную связь с Путиным», – также сказала Патель. Глава МВД также согласилась с инициативой создать некое объединение стран, которые действовали бы по запросам Украины. Кроме того, она рассказала о проведении в жизнь идеи передачи собственности российских олигархов украинцам.
Уоллесу звонили также от имени Шмыгаля. В ходе разговора обсудили статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине и вероятность приобретения страной ядерного оружия.
На вопрос собеседника о том, как Лондон относится к идее союза Украины и Британии, Уоллес пообещал поддерживать Киев во всем, в чем может британская сторона. Он также выразил уверенность в том, что Украина не будет выполнять требования России и не откажется от Крыма и Донбасса.
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