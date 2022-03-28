Еврокомиссия: ЕС не стремится к смене власти в России

В Общественной палате осудили блокировку YouTube-канала Вована и Лексуса

«Блокировка YouTube-канала Вована и Лексуса показывает, что в рамках информвойны против России Запад делает все, чтобы представить все события однобоко», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Никита Данюк. Ранее Владимир Кузнецов (пранкер Вован) рассказал о планах после блокировки YouTube-канала.

«YouTube блокировками каналов российских СМИ, госорганов и гражданских пользователей – как, например, пранкеров Вована и Лексуса – показывает, что он превращается из платформы с объективной информацией в деструктивный инструмент, направленный против нашей страны», – пояснил член Общественной палаты Никита Данюк.

По его словам, YouTube аффилирован с госорганами США, поэтому ни о какой политической объективности и свободе слова применительно к этому хостингу говорить не приходится. «YouTube-канал Вована и Лексуса не нарушил ни один пункт правил платформы. Соответственно, причиной, видимо, стали неудобные для Запада телефонные беседы их политиков с российскими пранкерами», – отметил собеседник.

При этом он обратил внимание на то, что никакие – даже самые нелепые фейки или деструктивный контент, касающийся России, на хостинге не удаляется, а только тиражируется. «Мы помним даже и призывы взрывать железнодорожную инфраструктуру РФ, а также другие «инициативы» – все они по сей день присутствуют в YouTube, хотя явно носят экстремистский характер», – указал эксперт.

Ранее Владимир Кузнецов (пранкер Вован) рассказал о планах после блокировки YouTube-канала. «Ну есть RuTube, мы туда все перекинули, и Telegram-канал. Мы его сделали и будем там выкладывать ролики. Просто хочется, чтобы наши видео доходили и до западной аудитории. Посмотрим, где их размещать, чтобы западные зрители тоже все видели и делали свои выводы», – рассказал Кузнецов телеканалу «Звезда».

В прошедшую субботу YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), на котором размещена видеозапись розыгрышей министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател. При попадании на канал пранкеров пользователей уведомляют, что он удален, передает РИА «Новости». Полное зеркало видеозаписей пранкеров есть на их канале на Rutube.

Напомним, Пател в разговоре с пранкером, который беседовал с ней от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, призналась, что британские семьи готовы оказать помощь украинским неонацистам и националистам.

«Мы будем делать все возможное для того, чтобы призвать ряд россиян к ответственности за слишком тесную связь с Путиным», – также сказала Патель. Глава МВД также согласилась с инициативой создать некое объединение стран, которые действовали бы по запросам Украины. Кроме того, она рассказала о проведении в жизнь идеи передачи собственности российских олигархов украинцам.

Уоллесу звонили также от имени Шмыгаля. В ходе разговора обсудили статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине и вероятность приобретения страной ядерного оружия.

На вопрос собеседника о том, как Лондон относится к идее союза Украины и Британии, Уоллес пообещал поддерживать Киев во всем, в чем может британская сторона. Он также выразил уверенность в том, что Украина не будет выполнять требования России и не откажется от Крыма и Донбасса.

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